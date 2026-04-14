Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một nữ giáo viên Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) được cho là có hành vi giật tóc bé trai 4 tuổi, gây xôn xao dư luận. Sự việc được xác nhận xảy ra tại lớp Nemo1 của trường.

Theo nội dung clip, khoảng 16h ngày 13/4, trong giờ học, một bé trai quay sang trêu bạn ngồi bên cạnh. Phát hiện sự việc, cô giáo Phan Thị Thanh Nh., giáo viên chủ nhiệm lớp Nemo1, đã nhanh chóng đi tới vị trí của bé. Tại đây, cô giáo dùng tay tác động vào đầu, kéo tóc khiến bé cúi xuống. Ngay sau đó, bé trai có phản xạ đưa hai tay lên đầu như để che chắn.

Hình ảnh ghi lại trong lớp học. Ảnh: Cắt từ camera

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Lê Thị Vân Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà, cho biết nhà trường đã tiếp nhận thông tin và yêu cầu giáo viên liên quan viết bản tường trình.

“Sáng nay, chúng tôi làm việc với giáo viên, sau đó sẽ mời phụ huynh đến trao đổi, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương phối hợp làm rõ sự việc. Hiện nhà trường đã niêm phong dữ liệu camera để phục vụ công tác xác minh”, bà Vân Anh thông tin.

Lãnh đạo UBND phường Thành Sen cho biết, đơn vị đã tiếp nhận sự việc. "Qua clip, hành vi của cô giáo chưa chuẩn mực chứ chưa phải bạo lực. Nhìn qua camera, cô giáo có hành động ôm đầu học sinh rồi lắc đi lắc lại, nhưng không làm cháu đau. Tuy nhiên, sáng nay, chúng tôi đã cử cán bộ, công an xuống trường để xác minh, làm rõ sự việc", lãnh đạo phường Thành Sen nói.