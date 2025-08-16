Ngày 16/8, xác nhận với PV VietNamNet, đại diện lãnh đạo UBND xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên cho biết, một bé gái sơ sinh vừa được phát hiện tại khu vực cổng chùa Diễn Phúc.

Theo đó, vào đêm qua 15/8, trong lúc kiểm tra khu vực cổng, các sư thầy của chùa Diễn Phúc nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ và phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm tại cổng chùa Diễn Phúc. Ảnh: Đ.X

Bé gái được quấn một tấm khăn và đặt trong một chiếc giỏ, bên trong có lá thư của người mẹ để lại, ngoài ra không có thêm vật dụng gì khác.

Nội dung lá thư cho biết: "Do hoàn cảnh khó khăn không nuôi được bé nên con gửi vào chùa, mong nhà chùa nuôi dưỡng cháu khôn lớn để cháu nương nhờ cửa Phật. Xin thầy giang tay mở lòng đón nuôi cháu. Mong thầy không giao (cháu cho - PV) bất kỳ ai, con tin tưởng nhà chùa. Cháu sinh vào ngày 4/8/2025. Cháu khỏe mạnh không có bệnh tật gì".

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, chính quyền xã Tây Thụy Anh đã đưa bé gái sơ sinh tới trạm y tế để kiểm tra sức khỏe.

"Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe cháu bé ổn định và đang được các sư thầy tại chùa Diễn Phúc chăm sóc. Trong thời gian 7 ngày nếu bố mẹ hay người thân cháu bé không đến nhận, chính quyền địa phương sẽ làm các thủ tục theo quy định", đại diện lãnh đạo xã Tây Thụy Anh cho biết.

