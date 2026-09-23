Ngày 23/9, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị vừa tiếp nhận, điều trị một bé trai 2 tuổi (trú phường Yên Sơn, Ninh Bình) trong tình trạng sốt cao, vàng da và nước tiểu đỏ sau khi ăn lá cây lộc mại.

Theo thông tin từ gia đình, ba ngày trước khi nhập viện, do trẻ bị táo bón nên người nhà đã nấu canh và đun nước từ lá lộc mại cho trẻ ăn, uống theo kinh nghiệm dân gian.

Bé trai nhập viện cấp cứu sau khi chữa táo bón bằng lá lộc mại. Ảnh: BVCC

Sau một ngày, trẻ bắt đầu sốt cao liên tục, da vàng tăng dần và nước tiểu chuyển màu đỏ sẫm nên gia đình lập tức đưa trẻ tới bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị thiếu máu nặng do tan máu cấp. Bệnh nhi được điều trị tích cực bằng truyền máu, truyền dịch, kiềm hóa nước tiểu và hỗ trợ hô hấp.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã tự thở, SpO₂ đạt 98%, da còn vàng sáng, tim mạch ổn định, bụng mềm. Nước tiểu của trẻ tuy vẫn còn sẫm màu nhưng chưa ghi nhận di chứng liên quan.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên tự ý sử dụng lá lộc mại hoặc các loại cây, lá chưa rõ tính an toàn để điều trị bệnh cho trẻ theo các bài thuốc dân gian truyền miệng. Việc sử dụng các loại lá cây khi chưa có cơ sở khoa học có thể gây ngộ độc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tế bào máu và các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là ở những người bệnh thiếu men G6PD.