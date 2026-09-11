Chiều 11/9, ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế, cho biết đã lập đoàn kiểm tra vụ hàng chục công nhân Công ty Dệt may Scavi Huế (Khu công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền) nhập viện cấp cứu, nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo ông Hảo, hiện Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang điều trị 41 công nhân, Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 4 trường hợp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, các công nhân này xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc và được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Các công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: N.D

Tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, có 30 người đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu. Ngoài ra, 11 người được nhập viện điều trị nội trú, gồm 10 trường hợp tại Khoa Bệnh nhiệt đới và 1 trường hợp tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Trong số này, một công nhân phải hồi sức tích cực do phản vệ độ II. Hiện chưa có trường hợp nào phải chuyển tuyến.

Ông Hảo cho biết ngay sau khi nhận thông tin, Sở đã lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu thức ăn được lưu lại tại Công ty Dệt may Scavi Huế để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.