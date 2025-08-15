Ngày 15/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai cho biết, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh vừa tiếp nhận, điều trị cho một bé trai 4 tuổi bị chó becgie tấn công khi đang chơi trước sân nhà.

Bé H. bị chó becgie tấn công vùng cổ và lưng. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/8, bé H. chơi một mình trước sân thì bất ngờ con chó becgie của gia đình lao tới, cắn liên tiếp vào vùng cổ và lưng. Nghe tiếng la hét thất thanh, người thân lập tức chạy ra khống chế con chó, bế bé đi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, trên người có nhiều vết thương sâu.

Các bác sĩ đã tiến hành xử lý vết thương, tiêm phòng dại và uốn ván cho bé. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi.

Bác sĩ Lê Như Lợi, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Long Khánh cho biết, khoang miệng chó chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm, do đó vết thương trên cơ thể bé có nguy cơ nhiễm trùng cao.

Ông cho biết, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các ca bị chó cắn, cả trẻ em lẫn người lớn, nhiều trường hợp để lại sang chấn tâm lý.

CDC Đồng Nai khuyến cáo, chó becgie là giống chó to, khỏe, phản xạ nhanh, có thể gây thương tích nghiêm trọng, đặc biệt với trẻ nhỏ. Người nuôi cần rọ mõm, xích giữ và tiêm phòng đầy đủ để tránh những tai nạn đáng tiếc.