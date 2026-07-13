Đoạn video ghi lại cảnh bé trai ở Tuyên Quang lớn tiếng hô hoán, kêu cứu khi thấy em gái ngã xuống bể cá thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng mới đây.

Theo video ghi lại, trong lúc cùng anh trai chơi xung quanh khu vực bể cá, bé gái không may sẩy chân ngã xuống. Thấy vậy, bé trai lớn tiếng hô hoán, kêu cứu, chạy vào nhà báo người lớn. Nhờ đó, bé gái được vớt lên kịp thời, thoát khỏi hiểm cảnh.

Video ghi lại sự việc bé trai 4 tuổi hô hoán, gọi người đến cứu em gái suýt đuối nước. Nguồn: NVCC

Sự thông minh, nhanh trí của bé trai nhận được nhiều lời khen từ người dùng mạng. Bên cạnh đó, nhiều người quan ngại về việc bể cá sâu không được rào cẩn thận, gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Trao đổi với PV VietNamNet, chị Nguyễn Thị Đình (trú tại xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang) xác nhận, hai đứa trẻ trong video là con ruột của chị, bé trai 4 tuổi, bé gái 2 tuổi.

Chị Đình cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 11/7, trong lúc hai con của chị theo bố sang nhà họ hàng lấy đồ.

Lúc đó, chồng chị làm việc trong nhà, còn hai đứa trẻ chơi ngoài sân, gần khu vực bể cá.

“Nhà ông bác có bể cá cảnh, hai anh em thấy lạ nên rủ nhau đến xem. Khi đó, chồng tôi đang ở trong nhà lấy đồ nên không để ý.

Lúc ngó nghiêng xem cá, con gái tôi chẳng may sẩy chân ngã xuống bể. Anh trai bé thấy vậy, vội chạy vào nhà gọi bố ra cứu em”, chị Đình nói.

Nghe chồng kể lại sự việc, chị Đình vội sang nhà họ hàng nhờ họ kiểm tra camera gia đình. Xem được đoạn video ghi lại sự việc, chị càng sợ hãi trước những gì đã xảy ra. May mắn, nhờ sự nhanh trí của anh trai, bé gái 2 tuổi đã thoát khỏi sự cố đuối nước.

“Con trai tôi 4 tuổi, nói chưa sõi. Con ngoan và thương em, luôn nhận thức được chuyện nên hay không nên làm, tình thế an toàn hay nguy hiểm. Khi con chẳng may làm hư hỏng món đồ nào đó, con đều biết nói xin lỗi.

Sự việc lần này, may mắn con đã nhanh trí hô hoán, gọi người lớn cứu em”, chị Đình chia sẻ.

Sự việc xảy ra để lại cho vợ chồng chị Đình bài học lớn về việc giám sát con nhỏ và dạy con kỹ càng về những tình huống nguy hiểm có thể xảy đến.