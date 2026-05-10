Cậu bé 4 tuổi sống sót sau cú ngã từ tầng 11, câu nói khi tỉnh dậy gây nhói lòng. Ảnh: SCMP

Vụ việc xảy ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Bé trai có biệt danh Xiaoming (4 tuổi) phải ở nhà một mình trong lúc bố mẹ đi giao hàng.

Mẹ của Xiaoming cho biết, hai vợ chồng chỉ định đi một lúc nên tin rằng con vẫn an toàn. Cửa chính đã khóa, cửa lưới bảo vệ ở cửa sổ cũng được khóa cẩn thận. Ngoài ra, gia đình còn lắp camera giám sát để theo dõi con từ xa.

"Tôi nghĩ mọi thứ đều an toàn. Nhưng không hiểu bằng cách nào mà thằng bé tìm được chìa khóa rồi tự mở khóa cửa sổ", người mẹ kể lại.

Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi ra khỏi nhà, bố trở về và tá hỏa phát hiện con trai không có trong căn hộ.

Anh lập tức chạy xuống dưới tòa nhà và chết lặng khi nhìn thấy con nằm bất động trên nền xi măng, trang SCMP đưa tin ngày 9/5.

Cậu bé ngay sau đó được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ cho biết Xiaoming bị gãy nhiều xương, tổn thương gan, lá lách, phổi và thận, tỷ lệ sống sót ban đầu chỉ khoảng 5%.

“Khi nghe bác sĩ thông báo, chúng tôi như thấy trời sụp xuống", người cha họ Song chia sẻ.

Xiaoming được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Các bác sĩ liên tục theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe. Mỗi ngày, gia đình đều sống trong tâm trạng thấp thỏm chờ đợi từng thông báo từ bệnh viện.

“Mỗi lần gặp bác sĩ, chúng tôi đều sợ sẽ nghe tin xấu”, người cha nói.

Điều kỳ diệu cuối cùng đã xảy ra. Sau 18 ngày điều trị tích cực, Xiaoming được chuyển sang phòng bệnh thông thường và tiếp tục quá trình phục hồi chức năng.

Khi tỉnh lại, cậu bé vừa khóc vừa nói với mẹ rằng, em trèo lên cửa sổ vì quá nhớ mẹ và muốn xem bố mẹ đã về nhà chưa.

“Con trai tôi vốn rất ngoan và hiểu chuyện. Bé chỉ quá nhớ chúng tôi mà thôi", người mẹ nghẹn ngào.

Với họ, việc cậu bé sống sót sau cú rơi từ tầng 11 là một phép màu thực sự. Câu chuyện của cậu bé khiến nhiều người xúc động.

Vụ việc cũng làm dấy lên nhiều tranh luận tại Trung Quốc về vấn đề an toàn trẻ nhỏ khi bị để ở nhà một mình. Theo Luật Bảo vệ trẻ vị thành niên của Trung Quốc, cha mẹ hoặc người giám hộ không được để trẻ dưới 8 tuổi ở nhà mà không có người trông nom.

Dù vậy, nhiều tai nạn thương tâm tương tự vẫn liên tiếp xảy ra. Năm ngoái, một bé gái 9 tuổi ở tỉnh Hà Bắc từng sống sót sau cú rơi từ tầng 25 do cửa sổ trong nhà bị lỏng. Tại tỉnh Hải Nam, bé trai 3 tuổi đã tử vong sau khi rơi từ hành lang tầng 27 khi ở nhà một mình lúc người thân đi mua đồ.