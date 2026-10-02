MS 2026.265

Sau khi tỉnh lại từ ca phẫu thuật, Thắng bật khóc khi nhìn xuống cơ thể mình. Cậu bé 8 tuổi ngơ ngác hỏi mẹ: “Sao tay con lại mọc dưới chân?”. Chị Lê Thị Giang chỉ biết ôm con vào lòng, cố giấu những giọt nước mắt.

Tỉnh lại sau ca phẫu thuật, câu đầu tiên cậu bé Trần Đức Thắng (8 tuổi) hỏi mẹ là: “Mẹ có bị thương không?”. Rồi nhìn xuống chân, thấy bàn tay phải của mình được nối tạm ở đó, Thắng bật khóc: “Sao tay con lại mọc dưới chân? Nhà mình có đủ tiền để nối lại tay cho con không mẹ?”.

Nghe con hỏi, chị Lê Thị Giang (SN 1988, trú thôn Phú Gia, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) chỉ biết động viên rằng các bác sĩ đang cố gắng cứu bàn tay cho em. Nếu không thể giữ lại được, gia đình sẽ tìm cách hỗ trợ bằng tay giả.

“Nghe vậy, Thắng lại khóc, bảo không muốn mất tay vì sợ bạn bè chê cười”, chị Giang kể.

Cổng làng đổ sập đè trúng khiến cậu bé Trần Đức Thắng bị đứt lìa bàn tay

Chị Giang chia sẻ, chiều 28/9, chị điều khiển xe máy chở Thắng từ chợ về phòng trọ ở xã Hương Khê. Khi hai mẹ con đi qua khu vực cổng làng, một chiếc xe cẩu bất ngờ va vào công trình khiến cổng bê tông đổ sập.

Chiếc xe máy bị khối bê tông đè trúng. Chị Giang may mắn không bị thương, còn Thắng ngồi phía sau không kịp tránh. Bàn tay phải của em bị đứt lìa, phần cẳng tay dập nát.

“Tôi nhìn thấy con nằm dưới khối bê tông mà chân tay rụng rời. Tôi chỉ biết kêu cứu. Người dân xung quanh chạy đến hỗ trợ, tài xế xe cẩu phải dùng xe nâng phần bê tông lên để đưa con ra ngoài”, chị Giang nhớ lại.

Thắng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An trong tình trạng chấn thương nặng. Tại đây, các bác sĩ xác định bàn tay phải của em bị đứt lìa hoàn toàn, cẳng tay tổn thương nghiêm trọng.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, do phần cẳng tay của Thắng bị dập nát nhiều, các bác sĩ chưa thể nối lại bàn tay vì nguy cơ phần nối bị hoại tử.

Để duy trì mạch máu và nuôi dưỡng phần bàn tay bị đứt lìa trong thời gian chờ cẳng tay ổn định, các bác sĩ phải nối tạm bàn tay vào chân của Thắng.

Khi phần cẳng tay ổn định, các bác sĩ sẽ thực hiện nối lại tay cho cậu bé. Hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục điều trị, việc bàn tay có thể giữ lại được hay không còn phụ thuộc vào quá trình điều trị và phục hồi.

Do cẳng tay bị thương nặng, các bác sĩ phải nối tạm bàn tay xuống chân

Từ khi con nhập viện, vợ chồng chị Giang phải thay nhau chăm sóc Thắng. Một người ở bệnh viện, người còn lại vừa lo công việc vừa tìm cách xoay xở chi phí điều trị.

Thắng là con trai đầu của chị Giang. Vợ chồng chị có hai người con, Thắng sinh năm 2018, em trai Trần Đức Tài sinh năm 2021.

Gia đình chị hiện thuê trọ. Chị Giang buôn bán nhỏ, còn anh Trần Quốc Toản (chồng chị) làm tài xế nhưng công việc không ổn định.

“Từ khi cháu nhập viện, mọi người cũng đã ủng hộ con được một ít tiền. Tôi vay mượn anh em họ hàng được 60 triệu đồng đưa vào bệnh viện lo trang trải chi trí điều trị cho con", chị Giang nói

Ngoài những khoản thuốc men trong bảo hiểm, gia đình còn phải mua thêm thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả để hỗ trợ điều trị tốt nhất cho Thắng.

"Bác sĩ nói chặng đường điều trị của con còn dài. Bàn tay của con có giữ lại được hay không còn phụ thuộc nhiều vào quá trình điều trị và may mắn. Điều tôi day dứt nhất là việc mình chở con đi, rồi khiến con gặp nạn. Bàn tay phải của con nếu không giữ lại được thì tôi đau khổ lắm”, chị Giang nghẹn ngào.

Thắng đang cần sự giúp đỡ để bước vào đợt điều trị kéo dài

Theo ông Nguyễn Trọng Vỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Khê, gia đình cháu Thắng có hoàn cảnh khó khăn, công việc của bố mẹ không ổn định.

“Gia đình khó khăn, trong khi chi phí chữa trị cho Thắng lớn. Rất mong các mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ để cháu bé có thêm điều kiện tiếp tục điều trị”, ông Vỹ nói.

Bạn đọc giúp đỡ em Trần Đức Thắng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.265 (em Trần Đức Thắng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Trần Quốc Toản (bố của Thắng) theo địa chỉ: thôn Phú Gia, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0985112231

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