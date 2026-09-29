MS 2026.262

Liên tiếp phẫu thuật sau chấn thương sọ não

Suốt 12 năm kể từ khi bị tai nạn lao động, ông Đỗ Văn Mệnh (SN 1964) ở phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng, nhiều lần phải phẫu thuật hộp sọ. Hiện ông Mệnh đang điều trị sau lần phẫu thuật thứ tư vì biến chứng viêm xương nhiễm trùng sau chấn thương sọ não.

Ông Đỗ Văn Mệnh phải nhập viện phẫu thuật lần thứ tư sau di chứng từ tai nạn lao động chấn thương sọ não

Bà Đào Thị Thắng (vợ ông Mệnh) cho biết, năm 2014, khi đang làm việc tại một công trường xây dựng, ông Mệnh không may ngã từ trên thang xuống, bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Ông được chuyển vào Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng tụ máu não và phải phẫu thuật sọ não để cứu tính mạng.

Phần xương sọ bị tổn thương sau đó được gửi bảo quản tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chờ ghép lại trong lần phẫu thuật tiếp theo.

Đến khoảng tháng 7/2024, gia đình nhận thấy vùng phẫu thuật trên đầu ông Mệnh bất thường nên đưa ông đến bệnh viện kiểm tra. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện phần xương sọ đã ghép trước đó bị tiêu hoàn toàn. Theo tư vấn của bác sĩ, ông Mệnh chuyển sang ghép xương nhân tạo và tiếp tục trải qua một cuộc phẫu thuật.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2026, trên đầu ông Mệnh xuất hiện một cái nhọt rồi vỡ ra. Ban đầu, gia đình nghĩ đây chỉ là nhọt da thông thường. Nhưng khi đưa ông đi khám tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương, các bác sĩ khuyên gia đình đưa ông lên Bệnh viện Việt Đức kiểm tra.

Tại đây, ông được chẩn đoán viêm xương nhiễm trùng và phải phẫu thuật. Ngày 23/8/2026, ông Mệnh được phẫu thuật xử lý ổ nhiễm trùng, đồng thời lấy phần xương nhân tạo ra khỏi hộp sọ. Từ đó, hộp sọ của ông bị khuyết một phần.

Trong thời gian chăm sóc ông Mệnh ở viện, bà Thắng phải nhờ anh em, họ hàng ở nhà chăm sóc 2 con Cường và Mai

Đầu tháng 9/2026, ông được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Hải Dương tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, sau 11 ngày, vết mổ lại xuất hiện tình trạng chảy dịch bất thường. Giữa tháng 9, gia đình đưa ông trở lại Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật lần thứ tư.

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), ông Đỗ Văn Mệnh (62 tuổi), được chẩn đoán viêm xương sau mổ chấn thương sọ não, khuyết sọ bán cầu trái. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chảy dịch qua vết mổ. Hiện ông đã được phẫu thuật làm sạch ổ mổ, vá dò dịch não tủy và điều trị kháng sinh.

Theo gia đình, mỗi lần điều trị như đợt hiện tại tốn khoảng 60 triệu đồng. Trong hơn 10 năm ông Mệnh liên tục ra vào bệnh viện, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, gia đình đã phải vay mượn hai bên nội, ngoại. Đến nay, tổng số tiền nợ đã hơn 400 triệu đồng.

“Suốt hơn 10 năm qua, ông ấy phải mổ đi mổ lại sọ não nên yếu lắm. Mỗi lần mổ xong cứ bị đau đầu liên miên, có lúc giãy giụa trên giường bệnh. Hai cháu nhà tôi bị tàn tật nên mỗi lần cùng ông ấy đi bệnh viện, tôi phải nhờ hàng xóm, họ hàng qua trông giúp”, bà Thắng chia sẻ.

Con gái út của ông Mệnh, chị Đỗ Thị Mai mắc chứng bệnh teo cơ, nặng hơn người anh trai

Hai người con đều mắc bệnh teo cơ

Vợ chồng ông Mệnh vốn làm nông, quanh năm bám ruộng, thu nhập ít ỏi. Trong khi đó, cả hai người con của ông bà đều mắc bệnh teo cơ từ nhỏ, không có khả năng lao động.

Con trai lớn là anh Đỗ Văn Cường (SN 1989) bị teo cơ tứ chi, đi lại rất khó khăn. Anh từng lập gia đình được 4 năm nhưng do bệnh tật, không thể lao động, cuộc sống vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn rồi ly hôn. Người vợ đưa con nhỏ về nhà ngoại sinh sống.

Con gái út là chị Đỗ Thị Mai (SN 1993) cũng mắc bệnh teo cơ nhưng tình trạng nặng hơn, không thể tự sinh hoạt, mọi việc đều phải nhờ người chăm sóc. Mỗi tháng, chị Mai nhận được hơn 1,4 triệu đồng tiền trợ cấp, không đủ để trang trải thuốc men.

Bản thân ông Mệnh cũng được hưởng trợ cấp 1,4 triệu đồng/tháng. Khoản tiền này không đủ đáp ứng các chi phí sinh hoạt, thuốc men và điều trị.

Một mình bà Thắng vừa chăm chồng vừa phải lo cho hai người con bệnh tật, vừa phải gồng gánh số nợ hơn 400 triệu đồng sau nhiều năm vay mượn.

Chính quyền phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng cũng đã xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Thắng.

Hiện tại, bà không còn khả năng xoay xở thêm trong khi hành trình điều trị của ông Mệnh còn dài, rất mong cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn.

Bạn đọc giúp đỡ ông Đỗ Văn Mệnh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.262 (ông Đỗ Văn Mệnh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Bà Đào Thị Thắng. Địa chỉ: Nhà số 2 ngõ 17 phố Lý Tử Cấu A khu Cẩm Khê, phường Tứ Minh, Thành phố Hải Phòng. Số điện thoại: 0326155434.

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