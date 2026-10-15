Suốt 8 năm qua, chị Hiền (quê Hưng Yên) gần như không thể rời mắt khỏi cậu con trai út Lê Tiến Đạt (SN 2018). Mắc bại não bẩm sinh, Đạt không thể đi lại và phải phụ thuộc vào máy thở, cần người thân chăm sóc liên tục.

Bất hạnh từ khi mới sinh ra

Gia đình chị Dương Thị Hiền sống tại tổ dân phố An Châu, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên. Năm 2018, khi chị sinh người con thứ ba là Đạt, cũng từ đó, những khó khăn bắt đầu ập đến với gia đình chị.

Chị Hiền kể, ngay từ khi chào đời, chân tay Đạt đã mềm nhũn, không có khả năng vận động. Linh cảm con có vấn đề về sức khỏe, chị Hiền đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám. Tại đây, Đạt được chẩn đoán mắc bại não bẩm sinh.

Không chỉ gặp khó khăn về vận động, Đạt còn nhiều lần bị viêm phổi, khó thở, tím tái và phải đặt ống thở máy. Trong quá trình điều trị, có những thời điểm các bác sĩ thử cai máy thở nhưng tình trạng của Đạt không ổn định.

Tháng 6/2023, sau nhiều lần Đạt khó thở, các bác sĩ khuyên gia đình cho bé phẫu thuật mở khí quản để hỗ trợ thở máy. Sau đó, Đạt tiếp tục điều trị nhưng hiện vẫn chưa thể cai máy thở.

Hiện tại, Đạt không thể tự đi lại, chỉ có thể ngồi trên ghế khi có người hỗ trợ. Bé vẫn nói được nhưng phải sử dụng máy thở vì thế chị Hiền không dám rời mắt khỏi con.

Hằng ngày, người thân phải hút đờm, bổ sung nước cất cho máy thở và thay băng tại vị trí mở khí quản. Việc chăm sóc đòi hỏi sự cẩn trọng bởi nếu lơ là dễ xảy ra sự cố, tính mạng của Đạt có thể bị đe dọa.

Chị Hiền dành phần lớn thời gian chăm sóc con trai

Gánh nặng chi phí sau 8 năm chăm con bệnh tật

Do phải dành phần lớn thời gian chăm sóc Đạt, chị Hiền không thể làm công việc ổn định. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng từ nghề hàn xì của anh Lê Văn Tăng (chồng chị Hiền), cùng khoản trợ cấp khuyết tật hằng tháng của Đạt là 1,7 triệu đồng và 500 nghìn đồng hỗ trợ nuôi con của chị Hiền.

Trong khi đó, riêng tiền thuốc, vật tư phục vụ như hút đờm, nước cất cho máy thở, thay băng vùng cổ của Đạt đã tiêu tốn hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Thu nhập của anh Tăng gần như không đủ trang trải các khoản điều trị, chưa kể sinh hoạt phí và việc học của hai con gái.

Để có thêm tiền trang trải, buổi tối chị Hiền tranh thủ đi dạy tiếng Anh tại một trung tâm, với mức thù lao khoảng 200.000 đồng mỗi buổi. Nếu duy trì dạy đều, mỗi tháng chị có thể kiếm thêm khoảng 3 triệu đồng.

Suốt 8 năm qua bé Đạt phải sống phụ thuộc vào máy thở

Những lúc chị Hiền đi dạy, anh Tăng cùng hai con gái ở nhà trông Đạt. Hai con gái của chị cũng phụ giúp việc nhà cho bố mẹ, đồng thời chăm nom em trai khi có thể.

Suốt 8 năm đằng đẵng bên giường bệnh chăm con, dù đã cố gắng xoay xở nhưng gia đình chị Hiền gần như kiệt quệ hoàn toàn về kinh tế. Mới đây, chị phải vay bạn bè thêm số tiền 30 triệu đồng để lo tiền thuốc cho bé Đạt.

Chị Hiền chia sẻ, điều vợ chồng chị mong mỏi nhất là con có thể tự thở, không còn phải phụ thuộc vào máy móc. Tuy nhiên, do bệnh nặng nên chân tay không vận động được, việc chăm sóc và điều trị cho Đạt vẫn còn nhiều khó khăn.

“Bao nhiêu tiền hai vợ chồng kiếm được đều dồn hết vào điều trị cho Đạt, thế nhưng gia đình chị Hiền cũng chẳng có điều kiện để cho con đi vật lý trị liệu được. Giờ còn sức khỏe nên chúng tôi tranh thủ kiếm tiền được, nhưng mai này già rồi chẳng biết sống sao đây”, chị Hiền nói.

Ông Phạm Quang Đán, Tổ trưởng tổ dân phố An Châu, xác nhận cháu Lê Tiến Đạt (con chị Dương Thị Hiền) là công dân địa phương. Gia đình chị Hiền thuộc diện khó khăn do Đạt mắc bại não bẩm sinh từ nhỏ.

Đối với gia đình chị Hiền lúc này, để con trai duy trì được sự sống cũng là mong mỏi lớn nhất, song gánh nặng về chi phí điều trị của Đạt khiến gia đình chị gặp nhiều khó khăn. Rất mong cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ giúp bé Đạt duy trì được sự sống.

Bạn đọc giúp đỡ em Lê Tiến Đạt có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.278 (em Lê Tiến Đạt) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Dương Thị Hiền (mẹ bé Đạt) theo địa chỉ: Tổ dân phố An Châu, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0978015108.

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