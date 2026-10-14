MS 2026.277

Bị ung thư phổi giai đoạn 4, di căn xương và não, anh Thắng đang từng ngày chống chọi với bệnh tật. Chi phí điều trị quá lớn khiến gia đình anh kiệt quệ, nợ nần chồng chất, trong khi cha mẹ già đau ốm và con gái nhỏ thơ dại.

Căn nhà nhỏ xuống cấp của hai bố con anh Lê Văn Thắng (SN 1994) ở thôn Châu Hoà, xã Hoà Trạch, tỉnh Quảng Trị thường xuyên vang lên những tiếng ho kéo dài. Căn bệnh hiểm nghèo khiến sức khỏe anh suy kiệt, không còn khả năng lao động.

Anh Thắng và con gái nhỏ. Ảnh: Hải Sâm

Là con thứ tư trong gia đình có 5 người con, vì hoàn cảnh khó khăn, anh Thắng chỉ học hết lớp 7 rồi rời quê vào miền Nam làm thuê đủ nghề. Anh từng làm việc tại công ty đông lạnh, nhổ sắn, hái cà phê, công nhân giày da và thợ hàn xì...

Trong những năm đi làm xa, anh quen một cô gái quê Gia Lai cũng làm công nhân. Hai người sống cùng nhau rồi có con gái là bé Lê Nguyễn Mỹ Tiên (SN 2023).

“Chúng tôi chưa kịp tổ chức đám cưới. Khi sinh con, vợ về quê tôi sinh và ở cữ 3 tháng, sau đó bế con vào lại TP.HCM, nghỉ hết thai sản rồi gửi con để đi làm, cùng tôi trang trải cuộc sống”, anh Thắng kể.

Biến cố ập đến vào khoảng tháng 7 năm ngoái, anh Thắng bắt đầu ho nhiều, đi lại khó khăn. Anh đến một số bệnh viện thăm khám nhưng chỉ được chẩn đoán mắc các bệnh lý về đường hô hấp.

Căn nhà nhỏ xập xệ, xuống cấp của hai bố con anh Thắng. Ảnh: Hải Sâm

“Khám về tôi vẫn gắng gượng đi làm để nuôi con. Đến khoảng tháng 12, khi cơ thể đau đớn không thể chịu đựng được nữa, tôi nhờ chị gái vào đưa về quê rồi đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới khám. Sau đó, tôi được chuyển ra Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội).

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, các bác sĩ đã cho tôi chuyển về lại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới để tiếp tục điều trị”, anh kể lại.

Tại đây, bác sĩ kết luận anh mắc ung thư phổi giai đoạn 4, đã di căn đến xương và não, trong đó có 7 đốt sống bị di căn.

Đến nay, anh đã trải qua 6 đợt hóa trị và vẫn phải tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Mỗi lần vào thuốc, anh tốn chi phí khoảng 9 triệu đồng. Anh còn phải mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả, trong đó có thuốc điều trị đích với giá khoảng 3,5 triệu đồng/tháng.

Mẹ anh Thắng có thời điểm phải vay nóng cho con trai đi viện điều trị bệnh. Ảnh: Hải Sâm

Cha mẹ già “cắm” sổ đỏ, vay mượn chữa bệnh cho con

“Tính cả tiền thuốc men, đi lại và những khoản phát sinh, mỗi tháng gia đình tôi phải xoay xở khoảng 20 triệu đồng. Sau gần 1 năm điều trị, số tiền đã lên gần 300 triệu đồng. Số tiền này là mẹ tôi vay bằng sổ đỏ và chị gái vay giúp”, anh Thắng cho biết.

Gia đình anh Thắng vốn đã nghèo khó. Cha mẹ anh là ông Lê Văn Hương (SN 1965) và bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1968) chỉ có gần 3 sào ruộng, vừa làm nông vừa tranh thủ việc thời vụ để duy trì cuộc sống. Các anh chị em của anh đều đã lập gia đình, người đi phụ hồ, người đi biển, thu nhập bấp bênh nên không thể hỗ trợ nhiều.

Bên trong căn nhà cũ chẳng có tài sản gì đáng giá. Ảnh: Hải Sâm

Cha anh dù tuổi cao, thường xuyên đau ốm nhưng thương con, ông vẫn nhận việc làm thuê, phụ hồ để kiếm thêm tiền chữa bệnh cho con. Mẹ anh mắc bệnh hẹp van tim từ khi còn trẻ, sức khỏe yếu nên không thể làm việc nặng.

Mỗi lần theo anh vào viện, bà Hoa phải gửi nhờ cháu Tiên cho con gái chăm sóc. Những ngày nằm viện, hai mẹ con anh xin cơm từ thiện để dành tiền mua thuốc.

“Có những đợt không còn chỗ nào để xoay xở, mẹ tôi phải vay nóng để tôi có tiền đi bệnh viện”, anh Thắng nói rồi lặng lẽ quay mặt đi.

Không còn khả năng lao động, anh Thắng đành nhìn cha mẹ già tiếp tục vay mượn để lo chi phí điều trị. Bữa cơm gia đình chủ yếu là rau, cá do ông Hương đi thả lưới. Thỉnh thoảng, bà con hàng xóm thương tình cho thêm ít thịt. Ngay cả sữa cho bé Tiên cũng phải trông chờ vào sự giúp đỡ của anh chị em và hàng xóm.

Người em đi làm ăn xa thương anh nên khuyên sang ở cùng bố mẹ trong căn nhà mới xây xong phần thô. Ảnh: Hải Sâm

Căn nhà hai bố con anh đang ở đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi trời mưa, nước tràn vào nhà; những ngày nắng nóng, không có mái hiên nên nóng hầm hập.

Thương anh, người em đi làm ăn xa khuyên hai bố con sang ở cùng cha mẹ trong căn nhà mới xây xong phần thô. Tuy nhiên, căn nhà vẫn chưa hoàn thiện, tường bị ngấm nước mỗi khi mưa xuống, khiến sinh hoạt thêm bất tiện.

Nhưng điều khiến anh Thắng trăn trở là tương lai của con gái nhỏ. Những ngày này, anh Thắng gần như chỉ quanh quẩn trong nhà, chịu đựng những cơn ho kéo dài. Người đàn ông từng bôn ba nhiều năm, làm đủ nghề để nuôi gia đình giờ không thể tự lo cho mình, trong khi cha mẹ già vẫn phải chật vật vay mượn tiền chữa bệnh cho con.

Một góc trong căn nhà cũ. Ảnh: Hải Sâm

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hoà Trạch, cho biết, gia đình anh Thắng thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi vợ chồng ông Hương đã tuổi cao, sức yếu, thường xuyên đau ốm. Trong khi con gái còn nhỏ và bản thân anh mắc bệnh hiểm nghèo, cần chi phí điều trị lâu dài.

“Chúng tôi mong các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ gia đình anh Thắng có thêm kinh phí chữa bệnh, từng bước vượt qua khó khăn, giảm bớt gánh nặng nợ nần”, bà Thanh nói.

Điều anh Thắng mong mỏi lúc này là có thêm kinh phí tiếp tục điều trị, giảm bớt đau đớn và có thêm thời gian bên con gái, bù đắp cho con những thiếu thốn. Với anh, mỗi ngày còn được sống và ở bên con đã là điều vô cùng quý giá.

Bạn đọc giúp anh Lê Văn Thắng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.277 (anh Lê Văn Thắng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Lê Văn Thắng theo địa chỉ: thôn Châu Hoà, xã Hoà Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý