Ngày 12/6, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển (bến Lộc An, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc).

Bà Rịa - Vũng Tàu đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển (bến Lộc An). Ảnh: Quang Hưng

Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển bao gồm một hệ thống các bến bãi phân bố dọc theo ven biển nước ta kéo dài từ thành phố Hải Phòng đến tỉnh Cà Mau, gồm: bến K15 ở Hải Phòng, bến Vũng Rô ở Phú Yên, bến Lộc An ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và bến Vàm Lũng ở tỉnh Cà Mau.

Bến Lộc An là một trong những đầu cầu tiếp nhận vũ khí do Trung ương chi viện cho chiến trường miền Nam bằng đường Hồ Chí Minh trên biển. Trong kháng chiến chống Mỹ, di tích Bến Lộc An là một trong những nơi tiếp nhận vũ khí của Đoàn 125 Hải quân.

Nơi đây, cán bộ, chiến sĩ tàu 41 và tàu 56 Đoàn 125 Hải quân, phối hợp với Đoàn 1.500 cùng quân dân Bà Rịa - Vũng Tàu đã dũng cảm, mưu trí, sáng tạo vượt qua sự phong tỏa của địch, tổ chức 3 chuyến tàu cập bến thành công, vận chuyển được 109 tấn vũ khí, phá tan hàng loạt ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng, đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - ngụy, góp phần làm nên chiến thắng Bình Giã vang dội năm 1965 và cuộc đấu tranh giải phóng đất nước của dân tộc Việt Nam.

Đường Hồ Chí Minh trên biển là bản hùng ca về ý chí, sức sáng tạo của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh để lại nhiều bài học kinh nghiệm có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong thời kỳ mới.

Di tích lịch sử bến Lộc An nằm bên cạnh dòng Sông Ray. Ảnh: Thanh Hồng

Di tích bến Lộc An được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1995.

Ngày 26/11/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển cho các địa phương: TP Hải Phòng và các tỉnh Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Cà Mau.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển, Đảng bộ và nhân dân địa phương vô cùng vinh dự, tự hào, đồng thời nhận thức rõ hơn trách nhiệm ngày càng lớn trước nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.

Đồng thời, ông Thông đề nghị UBND huyện Xuyên Mộc phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cấp, ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động xây dựng phương án bảo vệ... để di tích trở thành sản phẩm du lịch của địa phương.