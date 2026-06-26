Vào một ngày hè nhuộm nắng ở vùng đất Phương Nam, không gian tại Waterpoint bỗng như lắng đọng, dịu mát và nên thơ qua bộ ảnh lifestyle kể về nhịp sống đô thị. Câu chuyện về dòng chảy của di sản, sự kết nối của quá khứ và hiện tại được khắc họa rõ nét qua sự kết hợp của những thước vải lụa là, của cỏ cây xanh mướt và dòng chảy êm đềm của sông Vàm Cỏ.

Mỗi một khung ảnh là một nhịp ngưng đọng của góc máy để nắm bắt vẻ đẹp của ánh sáng, chất liệu, theo đó, cảm xúc cũng được dịp “thổ lộ” cùng không gian. Cuộc gặp gỡ của thời trang và kiến trúc cũng đã khơi dậy những cảm xúc tự do và thuần chất nhất, để người xem cảm và dệt nên câu chuyện của riêng mình.

Không vội vã, không phô trương, dòng sông Vàm Cỏ hiền hòa và phóng khoáng như một lời nhắc nhớ người ta sống chậm lại, hít thở và cảm nhận nhịp sống bình yên. Và chính trong giây phút ấy, họ nhận ra mình không còn là vị khách dừng chân, mà đang sống trong không gian thấu hiểu và trân trọng bản ngã của chính mình.

Đô thị Waterpoint trong sự hòa hợp giữa bản sắc địa phương và sự am hiểu những giá trị của cuộc sống, hiện lên như cầu nối mở ra một hành trình cho con người trở về: về với thiên nhiên và về với chính bản thân mình. Từng không gian của Waterpoint hiện lên mang những nét cá tính có phần riêng biệt, nhưng chung quy vẫn là vẻ đẹp hài hòa giữa kiến trúc - thiên nhiên và con người.

Tạo ra sàn diễn tự nhiên cho thời trang, nhưng cũng chính chất thơ của không gian Waterpoint được dịp “trình diễn” trên nền vật liệu thuần nhất và mịn màng của lụa…lúc nổi bật, lúc dịu mắt, lúc e ấp, lúc vững chãi. Cũng giống như thời trang, vẻ đẹp của lụa là gấm vóc khi xuất hiện trên sàn diễn có thể không đủ “đất” để nói cho bằng hết những dụng ý thiết kế, mà vẻ đẹp ấy cần có gió trời, có giai điệu của tự nhiên cộng hưởng cùng để kể chuyện.

Trong hành trình ấy, dòng chảy của nghệ thuật và thời trang đã tìm thấy điểm chạm đầy thi vị tại Gallery No.47 thuộc phân khu The Pearl. Từng khung hình trong bộ ảnh không chỉ bắt trọn vẻ đẹp của trang phục, mà còn là cuộc đối thoại khẽ khàng giữa con người và không gian sống duy mỹ.

Bước vào miền kiến trúc của The Pearl, những bộ trang phục thực hiện đúng vai trò giúp cho người đẹp “vì lụa”, cùng với vẻ khoan thai của cảnh sắc thiên nhiên, phác họa rõ nét không gian sống sang trọng nhưng không phô trương. Đây là nơi con người tìm về với miền thư thái, rũ bỏ mọi áp lực của cuộc sống để thả mình theo nhịp điệu của con sông, ngắm nhìn thời gian từ từ chuyển màu trên nền trời phía xa.

Waterpoint dẫn lối con người qua những miền cảm xúc từ gợi mở tò mò, thấu cảm và dừng chân tại miền đất The Pearl lắng đọng. Khi thời gian trôi qua, khi ánh nắng dịch chuyển và phủ lên không gian những lớp sáng mới, một tầng ý nghĩa tinh tế hơn về cuộc sống bên dòng sông sẽ dần lộ diện.

Đối âm của kiến trúc và thời trang tưởng rằng sẽ có những khoảng phân cách khác biệt, song lại giao thoa với nhau tạo thành một vẻ đẹp có sức cộng hưởng nhịp nhàng, cùng truyền tải cái đẹp của di sản. Đó là cách Waterpoint kể câu chuyện đô thị hiện đại theo một cách thật tinh tế, đầy chất thơ qua bộ ảnh cùng BST “Mekong, The Final Act” được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa truyền thống của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhiếp ảnh: Mark Pham

Ánh sáng: Sơn Pham

Trang điểm: Lieu Nhi

Art Director: Soleilsure

Người mẫu: Misoa, Ngô Phương Thảo, HieuSol

Thanh Tú