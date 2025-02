Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổ̉i số (CĐS) quốc gia, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 922/KH-UBND ngày 14-2-2025 triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ.

Tỉnh xác định đây là cuộc cách mạng sâu sắ́c, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với những giải pháp đột phá sẽ tạo nền tảng, động lực quan trọng để đưa tỉnh phát triển giàu mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ

Chỉ số ĐMST cấp địa phương (PII) năm 2024 của tỉnh xếp thứ 30/63 tỉnh, thành, tăng từ thứ hạng 5 (năm 2023) lên thứ hạng 3 (năm 2024) so với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ số năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng bình quân từ năm 2021 - 2024 đạt 45%. Hoạt động CĐS đã từng bước xây dựng 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, bước đầu đã đạt được các kết quả quan trọng.

Theo PGS.TS. Lâm Văn Tân - Giám đốc Sở KH&CN, thời gian qua, các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN, ĐMST và CĐS trên địa bàn tỉnh được thúc đẩy phát triển, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa và dịch vụ. Nổi bật trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất các loại giống cây, con, kỹ thuật canh tác, phòng trừ dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp (DN), trang trại, hợp tác xã, hộ gia đình đã ứng dụng công nghệ mới vào quy trình sản xuất, tạo ra nhiều nông sản hàng hóa có năng suất vượt trội, giá trị gia tăng cao, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng...



Ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất sản phẩm dừa tại các doanh nghiệp trong tỉnh.

Các hoạt động triển khai và hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong cơ quan hành chính nhà nước và các DN được đẩy mạnh. Các cá nhân, tổ chức, các DN và các địa phương quan tâm xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm truyền thống, nhằm nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm.

Kỳ vọng bứt phá đến năm 2030

Ngày 14-2-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đã ký ban hành Kế hoạch số 922/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia.

Theo đó, tỉnh xác định nhiệm vụ cụ thể để các sở, ban ngành tỉnh và địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện đạt kết quả; hiện thực hóa mục tiêu phát triển KHCN, ĐMST và CĐS là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, mục tiêu đến năm 2030, tỉnh sẽ phát huy tiềm lực, trình độ KHCN, ĐMST đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm các tỉnh có thu nhập trung bình cao; trình độ, năng lực công nghệ, ĐMST của DN đạt mức trên trung bình của cả nước. Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh xếp hạng về ĐMST (PII), CĐS (DTI) tỉnh thuộc nhóm 30 tỉnh, thành cả nước.

Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt 55%. Tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trên tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu phấn đấu đạt 50%. Tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 40%. Tốc độ đổi mới công nghệ thiết bị đạt 30%. Kinh tế số phấn đấu chiếm 30% GRDP. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và DN đạt trên 80%; giao dịch không dùng tiền mặt đạt 80%.

Tỷ lệ DN có hoạt động ĐMST phấn đấu đạt 40% trong tổng số DN. KHCN, ĐMST, góp phần quan trọng xây dựng, phát triển giá trị văn hóa, xã hội, con người Việt Nam, đóng góp vào chỉ số phát triển con người (HDI) của tỉnh duy trì trên 0,7. Hoàn thành xây dựng đô thị thông minh; thu hút các tổ chức, DN công nghệ đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại tỉnh.

Phấn đấu cân đối tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hàng năm cho phát triển KHCN, ĐMST và CĐS và tăng dần theo yêu cầu phát triển. Hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, dung lượng lớn, băng thông siêu rộng ngang tầm các tỉnh trong cả nước. Từng bước ứng dụng có hiệu quả một số công nghệ chiến lược, công nghệ số như: Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, bán dẫn, công nghệ lượng tử, nano, thông tin di động 5G, 6G, thông tin vệ tinh và một số công nghệ mới nổi. Phủ sóng 5G toàn tỉnh.

Thực hiện quản lý nhà nước trên môi trường số, kết nối và vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Hoàn thành xây dựng, kết nối, chia sẻ đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu các ngành. Khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên số, dữ liệu số, hình thành sàn giao dịch dữ liệu. Phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, công nghiệp văn hóa số đạt mức trung bình trong trong các tỉnh. Đảm bảo an toàn, an ninh không gian mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu.

Tầm nhìn đến năm 2045

Tỉnh kỳ vọng KHCN, ĐMST, CĐS phát triển vững chắc, góp phần đưa tỉnh là một trong các trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng KHCN, ĐMST, CĐS, phấn đấu có quy mô kinh tế số đạt 35% GRDP, hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững; thuộc nhóm 30 địa phương dẫn đầu về chỉ số ĐMST (PII) và CĐS (DTI)…

Ngày 19-2-2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia. Theo đó, các nhiệm vụ KHCN sẽ được ưu tiên cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước thông qua các quỹ KHCN. Nghị quyết nhấn mạnh việc chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Nếu tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học đúng quy trình mà không đạt kết quả, sẽ không phải hoàn trả kinh phí sử dụng. Theo nghị quyết, các tổ chức KHCN công lập, cùng với các cơ sở giáo dục đại học công lập, được phép thành lập DN hoặc góp vốn vào DN, nhằm thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học…

Kế hoạch số 922/KH-UBND của UBND tỉnh đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS. Tăng cường đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng cho KHCN, ĐMST và CĐS. Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển. Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động KHCN, ĐMST và CĐS trong hệ thống chính trị và DN. Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển KHCN, ĐMST và CĐS.

Bài, ảnh: Cẩm Trúc (Báo Đồng Khởi)