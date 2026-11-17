9 người trong phi hành đoàn thực hiện chuyến bay thử nghiệm dài kỷ lục. Ảnh: GWR

Theo tổ chức Guinness thế giới, chuyến bay được thực hiện vào tháng 7/2026, sử dụng chiếc Airbus A350-1000ULR. Đây là hoạt động thử nghiệm thuộc chương trình Project Sunrise của hãng hàng không Qantas (Australia), nhằm đánh giá khả năng thực hiện những hành trình đường dài đặc biệt của dòng máy bay này.

Máy bay khởi hành từ Melbourne, sau đó bay qua Sydney trước khi hướng về phía đông, vượt Thái Bình Dương để đến Los Angeles (Mỹ). Từ đây, hành trình tiếp tục qua Bắc Mỹ, vượt Đại Tây Dương, đi qua khu vực của Anh và kết thúc tại Toulouse (Pháp), theo GWR.

Tổng quãng đường bay đạt 23.155,6km. Máy bay hoạt động liên tục trong 24 giờ 24 phút mà không phải dừng lại tiếp nhiên liệu. Đây là cột mốc đáng chú ý trong các thử nghiệm phát triển máy bay đường dài của Airbus.

Trên chuyến bay có 13 người, gồm các phi công và kỹ sư tham gia chương trình thử nghiệm. Trong đó, Airbus bố trí 3 phi công thử nghiệm và 5 kỹ sư thử nghiệm bay, phía Qantas có 2 phi công. Các thành viên có nhiệm vụ theo dõi, đánh giá hoạt động của máy bay trong suốt hành trình kéo dài hơn 1 ngày.

Một trong những điểm đặc biệt của chuyến bay là các thành viên trên máy bay được chứng kiến 2 lần bình minh và 2 lần hoàng hôn. Điều này xuất phát từ hành trình dài, hướng di chuyển và việc máy bay liên tục đi qua các múi giờ khác nhau.

Theo Airbus, chuyến bay là kết quả của quá trình phối hợp giữa các đội ngũ kỹ thuật, phi công và chuyên gia thử nghiệm.

Xavier Pepin, phi công thử nghiệm Airbus, cho biết để hạn chế mệt mỏi trong hành trình kéo dài hơn 24 giờ, phi hành đoàn áp dụng lịch làm việc theo ca 4 giờ đối với từng phi công, đồng thời luân phiên người điều khiển sau mỗi 2 giờ.

Cách bố trí lệch ca giúp phi công mới có 2 giờ làm việc cùng người cũ, qua đó tiếp nhận đầy đủ thông tin về tình trạng máy bay trước khi bàn giao.

Phi hành đoàn nghỉ ngơi ở khoang nghỉ vốn dành cho tiếp viên ở phía đuôi máy bay. Khoang này có tổng cộng 8 giường.

Chương trình Project Sunrise của Qantas hướng đến việc mở các đường bay thẳng từ Sydney đến London (Anh) và New York (Mỹ). Theo kế hoạch được công bố, hãng dự kiến đưa các tuyến bay vào khai thác từ năm 2027. Nếu được triển khai đúng tiến độ, hành khách Australia có thể đến 2 thành phố lớn trên mà không cần quá cảnh.

Hiện nay, một trong những chuyến bay chở khách thường lệ dài nhất thế giới là tuyến Singapore - New York của Singapore Airlines, với thời gian bay hơn 18 giờ. Nếu kế hoạch Project Sunrise được triển khai, Qantas sẽ mở thêm những đường bay thẳng có thời gian hành trình đặc biệt dài, kết nối Australia với châu Âu và Bắc Mỹ.