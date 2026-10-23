Phát hiện rắn sống dài 40cm trên máy bay, chuyến bay bị hủy. Ảnh: Japan Air Communicator

Theo Japan Today, Japan Air Commuter (JAC), công ty con của Japan Airlines, cho biết con rắn được phát hiện khi máy bay chuẩn bị cất cánh.

Phi công phát hiện một vật nhỏ di chuyển gần chân mình. Khi nhìn kỹ, người này thấy nó nhanh chóng chui vào khe hở rồi biến mất.

Phi hành đoàn lập tức tìm kiếm trên máy bay, kiểm tra kỹ lưỡng buồng lái và các khu vực xung quanh, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của sinh vật lạ.

Cân nhắc các rủi ro tiềm tàng, hãng hàng không quyết định hủy chuyến bay.

Một chuyên gia xác định sinh vật mà phi công nhìn thấy trên máy bay là rắn sọc Nhật Bản non. Con rắn sau đó được bắt giữ an toàn. Tuy nhiên, hãng hàng không chưa xác định được con rắn đã vào máy bay bằng cách nào.

Con rắn được xác định là rắn sọc Nhật Bản. Ảnh minh họa: Vườn quốc gia Iseshima

Chuyến bay của Japan Airlines (JAL), dự kiến khởi hành từ sân bay Fukuoka đến sân bay Kagoshima hôm 20/10.

Chuyến bay có khoảng 43 hành khách. Sau khi chuyến bay bị hủy, hãng đã hỗ trợ các hành khách chuyển sang các phương tiện khác, trong đó có tàu cao tốc Shinkansen.

Đây là trường hợp hiếm hoi dẫn đến việc hủy chuyến bay trên các tuyến nội địa ở Nhật Bản.

Trước đó, tháng 12/2025, trên chuyến bay của hãng hàng không KLM từ Amsterdam (Hà Lan) đến đảo Aruba, khách phát hiện một con chuột chạy trong khoang.

Phi hành đoàn theo dõi con chuột trong suốt chuyến bay. Do máy bay đang ở giữa đại dương, phi công quyết định tiếp tục hành trình đến Aruba thay vì quay lại sân bay Amsterdam.

Đại diện hãng hàng không cho biết hãng chưa xác định được con chuột lên máy bay bằng cách nào. Theo hãng, con vật không tiếp xúc với khu vực để thức ăn của hành khách. Hãng hàng không mô tả đây là sự cố đặc biệt hiếm gặp, đồng thời xin lỗi hành khách vì những bất tiện phát sinh.