Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng vừa công bố danh sách cơ sở nhà, đất cho thuê ngắn hạn, trong đó có nhiều trụ sở nằm ở vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố.
Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng vừa phát đi thông báo cho thuê với thời hạn 60 tháng (5 năm) đối với 451 cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố, được tổ chức theo 21 đợt.
Các cơ sở nhà, đất được cho thuê phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, kho bãi, bãi đỗ xe và ươm cây giống, trồng hoa, cây cảnh. Riêng mục đích thương mại, dịch vụ không bao gồm kinh doanh lưu trú và để ở.
Danh mục cho thuê gồm nhiều trụ sở cơ quan hành chính, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng và các khu đất chưa được bố trí sử dụng lâu dài tại nhiều xã, phường.
Đáng chú ý, một số cơ sở nằm tại khu vực trung tâm thành phố, như trụ sở UBND quận Hải Châu cũ trên đường Trần Phú và cơ sở Trung tâm Y tế Hải Châu 1 cũ trên đường Nguyễn Chí Thanh. Giá khởi điểm được tính theo mét vuông đất mỗi năm, tùy vị trí và mục đích sử dụng.
Hình ảnh loạt cơ sở nhà đất nằm ở vị trí trung tâm Đà Nẵng cho thuê: