Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng vừa công bố danh sách cơ sở nhà, đất cho thuê ngắn hạn, trong đó có nhiều trụ sở nằm ở vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng vừa phát đi thông báo cho thuê với thời hạn 60 tháng (5 năm) đối với 451 cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố, được tổ chức theo 21 đợt.

Các cơ sở nhà, đất được cho thuê phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, kho bãi, bãi đỗ xe và ươm cây giống, trồng hoa, cây cảnh. Riêng mục đích thương mại, dịch vụ không bao gồm kinh doanh lưu trú và để ở.

Danh mục cho thuê gồm nhiều trụ sở cơ quan hành chính, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng và các khu đất chưa được bố trí sử dụng lâu dài tại nhiều xã, phường.

Đáng chú ý, một số cơ sở nằm tại khu vực trung tâm thành phố, như trụ sở UBND quận Hải Châu cũ trên đường Trần Phú và cơ sở Trung tâm Y tế Hải Châu 1 cũ trên đường Nguyễn Chí Thanh. Giá khởi điểm được tính theo mét vuông đất mỗi năm, tùy vị trí và mục đích sử dụng.

Hình ảnh loạt cơ sở nhà đất nằm ở vị trí trung tâm Đà Nẵng cho thuê:

Trong ảnh là khu đất thuộc trụ sở UBND quận Hải Châu cũ, nằm trên đường Trần Phú có diện tích 5.015m2, diện tích nhà 5.782m2. Giá khởi điểm cho thuê hơn 1,8 triệu đồng/m2 đất/năm.

Mục đích sử dụng tại khu đất này là thương mại, dịch vụ không bao gồm kinh doanh lưu trú và để ở.

Theo ghi nhận của phóng viên, các khối nhà tại khu đất này còn khá mới.

Khu đất thuộc trụ sở UBND quận Hải Châu cũ có vị trí đắc địa sát bên cầu Rồng và giao lộ trung tâm thành phố Nguyễn Văn Linh - Trần Phú - Trưng Nữ Vương.

Một vị trí đắc địa khác được cho thuê với mục đích thương mại, dịch vụ là cơ sở nhà đất Trung tâm Y tế Hải Châu cơ sở 1 cũ nằm trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (phường Hải Châu). Diện tích nhà đất ở đây là hơn 220m2. Giá khởi điểm cho thuê hơn 960.000 đồng/m2 đất/năm.

Tại phường Thanh Khê là 3 nhà đất số 86, 88 và 90 đường Điện Biên Phủ với tổng diện tích hơn 3.000m2.

Nhà đất này nằm sát bên hầm chui Điện Biên Phủ, được cho thuê với mục đích đất công trình giao thông.

Nhà đất ở số 87 Phan Chu Trinh cao 3 tầng, diện tích nhà hơn 500m2. Giá khởi điểm cho thuê hơn 1,2 triệu đồng/m2 đất/năm.

Nhà đất số 155 đường Ông Ích Khiêm với giá khởi điểm cho thuê gần 1,2 triệu đồng/m2 đất/năm.

Trường Mầm non Họa My - cơ sở 3, tại số 7 Nại Nghĩa 5, được đưa vào danh mục cho thuê với mục đích làm công trình giao thông, gồm kho bãi, nhà để xe ô tô, bãi đỗ xe hoặc kết hợp chăm sóc xe. Theo ghi nhận của phóng viên, công trình hiện bỏ hoang, có dấu hiệu xuống cấp.

Nằm trên trục đường Trường Chinh thuộc phường An Khê và Cẩm Lệ có 4 nhà đất cho thuê mục đích thương mại dịch vụ và giao thông. Trong ảnh là nhà đất số 411 Trường Chinh.

Theo thông báo, tổ chức đăng ký thuê phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp. Cá nhân phải từ đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Các trường hợp không được đăng ký gồm tổ chức, cá nhân đang nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê nhà, đất của Nhà nước; đang trong thời gian bị từ chối tiếp nhận hồ sơ do bỏ cọc hoặc vi phạm hợp đồng; chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.