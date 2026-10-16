Ngày 16/10, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng cho biết vừa ban hành thông báo cho thuê ngắn hạn trong thời gian 60 tháng đối với 451 cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố, chia thành 21 đợt.

Các cơ sở nhà, đất được cho thuê phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, kho bãi, bãi đỗ xe và ươm cây giống, trồng hoa, cây cảnh. Riêng mục đích thương mại, dịch vụ không bao gồm kinh doanh lưu trú và để ở.

Trong danh mục cho thuê gồm nhiều trụ sở cơ quan hành chính, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng và các khu đất chưa được bố trí sử dụng lâu dài tại nhiều xã, phường. Đáng chú ý nhiều nhà, đất nằm ở các trị trí đắc địa trung tâm thành phố.

Trong đó, tại số 270 đường Trần Phú, phường Hải Châu, khu đất thuộc trụ sở UBND quận Hải Châu cũ có diện tích 5.015m², diện tích nhà 5.782m². Giá khởi điểm cho thuê hơn 1,8 triệu đồng/m² đất/năm.

Một cơ sở nhà đất công ở Đà Nẵng được cho thuê để tránh lãng phí và tăng nguồn thu ngân sách.

Tại phường Ngũ Hành Sơn, khu đất số 135 Minh Mạng có diện tích 2.571m², giá khởi điểm hơn 863.000 đồng/m² đất/năm. Khu đất vườn ươm tạm số 7 tại Tiên Sơn, có diện tích 14.521m², giá khởi điểm hơn 1,16 triệu đồng/m² đất/năm. Các vị trí này được định hướng sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ.

Danh mục còn có cơ sở 2 của Trường Mẫu giáo Cẩm Hà tại phường Hội An Tây, diện tích đất 536m². Tại phường An Thắng, cơ sở 2 của Trường MGCL Điện An, khối phố Câu Nhi Tây, có diện tích đất 1.596m², diện tích nhà 370m².

Ngoài ra, danh mục có nhiều khu đất quy mô lớn như Trung tâm Huấn luyện kỹ năng và sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên Quảng Nam, diện tích 43.425m²; Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Tam An, diện tích 41.140m²; vườn ươm Hòa Ninh giai đoạn III, diện tích hơn 40.000m² và Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05-06 cũ, diện tích 37.667m².

Theo thông báo, tổ chức đăng ký thuê phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp. Cá nhân phải từ đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Các trường hợp không được đăng ký gồm tổ chức, cá nhân đang nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê nhà, đất của Nhà nước; đang trong thời gian bị từ chối tiếp nhận hồ sơ do bỏ cọc hoặc vi phạm hợp đồng; chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.