Intravascular Lithotripsy (IVL) là công nghệ can thiệp tiên tiến trong điều trị mạch vành vôi hóa nặng mà Bệnh viện FV là đơn vị tiên phong áp dụng tại Việt Nam.

IVL phá “điểm nghẽn” trong điều trị mạch vành vôi hóa nặng

Buổi đào tạo kỹ thuật IVL được FV tổ chức ngày 19/8 vừa qua kết hợp lý thuyết chuyên sâu và thực hành trực tiếp tại phòng Cathlab, mang đến cho các bác sĩ bệnh viện Sóc Trăng cơ hội “học từ ca bệnh thực tế”.

BS.CKI. Đỗ Hữu Phúc (Khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp FV) trình bày về nguyên lý, chỉ định và lợi ích của IVL, giúp các đồng nghiệp hiểu rõ cơ chế phá vôi hóa bằng sóng xung siêu âm.

IVL sử dụng sóng xung siêu âm phát ra từ bóng IVL để tạo vi nứt trong các mảng vôi hóa ở thành mạch. Sóng này xuyên qua mô mềm mà không gây tổn thương, làm nứt gãy lớp canxi cứng đầu trong lòng mạch. Nhờ đó, quá trình nong bóng và đặt stent được dễ dàng, stent nở đều và áp sát tốt vào thành mạch, giảm nguy cơ biến chứng và tái hẹp.

BS.CKI. Đỗ Hữu Phúc chia sẻ trong buổi đào tạo công nghệ IVL

BS. Nguyễn Anh Hoàng chia sẻ kinh nghiệm thực hành kết hợp IVL với RotaPro trong điều trị các ca nghẽn mạch vành phức tạp. Kỹ thuật Rotapro sử dụng mũi khoan kim cương quay với tốc độ cực cao để bào mòn và phá vỡ các mảng vôi hóa trong lòng mạch. Tiếp đến, sóng xung siêu âm của IVL làm nứt vỡ các mảng canxi bám sâu dưới nội mạc, nơi mà đầu khoan kim cương không tiếp cận được.

Phần được mong đợi nhất là đào tạo trực tiếp tại phòng Cathlab. Dưới sự hướng dẫn của TS.BS. Hồ Minh Tuấn - Trưởng khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp FV. Các bác sĩ Sóc Trăng đã theo dõi ba ca bệnh khó: Một nhà sư 57 tuổi bị đau ngực kéo dài, phát hiện hẹp vôi hóa nặng động mạch vành và chuyển đến bệnh viện FV để can thiệp; một bác sĩ Việt kiều Đức 70 tuổi, tái hẹp vôi hóa nặng trong stent cũ đặt cách đây 10 năm tại Đức; một phụ nữ 69 tuổi với tổn thương vôi hóa thân chung trái - “cửa ải” khó nhất trong can thiệp tim mạch.

TS.BS Hồ Minh Tuấn giải thích về kỹ thuật IVL trong Catlab. Ảnh: FV

Đoàn bác sĩ Sóc Trăng có nhiều chia sẻ tích cực khi chứng kiến êkíp các đồng nghiệp FV kết hợp thuần thục các kỹ thuật can thiệp tim mạch với IVL. “Trong nhiều ca, chúng tôi phải phối hợp nhiều phương tiện cùng lúc để đạt được kết quả tối ưu. FV hiện có đủ thiết bị hiện đại, cho phép lựa chọn chiến lược phù hợp nhất cho từng bệnh nhân”, TS BS. Tuấn giải thích.

Kết quả đạt được ấn tượng: 100% ca thành công trong hơn 1 tháng qua, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng và xuất viện an toàn. Trong đó, bệnh nhân là bác sĩ Việt kiều có thể trở về Đức chỉ 3 ngày sau can thiệp.

BS.TS Hồ Minh Tuấn cùng êkíp thực hiện thủ thuật IVL điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: FV

Bệnh viện FV điều trị thành công hàng chục ca bằng kỹ thuật IVL

Vôi hóa mạch vành chiếm hơn 20% ca can thiệp, từ lâu được coi là thách thức lớn đối với bác sĩ tim mạch. Trước đây, để điều trị triệt để các trường hợp vôi hóa phức tạp, bệnh nhân phải mổ tim hở - một lựa chọn đầy rủi ro, đặc biệt là với các bệnh nhân lớn tuổi. Giờ đây, với kỹ thuật IVL, các bác sĩ có thể xử lý những ca từng coi là “bất khả”. Chính thức triển khai IVL tại FV trong tháng 7/2025, đến nay Bệnh viện FV đã điều trị thành công hàng chục ca bằng kỹ thuật này.

TS.BS Trương Tú Trạch - Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: FV

Có mặt trong buổi đào tạo, TS.BS Trương Tú Trạch - Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết, được tiếp cận trực tiếp công nghệ này tại FV là cơ hội quý giá, thay vì phải ra nước ngoài để học tập. “Khi hay tin FV triển khai thành công IVL, chúng tôi lập tức kết nối với mong muốn được chia sẻ, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Qua thực hành trên ca thực tế, tôi nhận thấy kỹ thuật này rất tốt. Nếu trước đây phải dùng nhiều bóng để nong dần từng đoạn, thì với IVL đơn giản hơn, an toàn hơn và chi phí hợp lý hơn cho bệnh nhân”, ông nói.

BS. Trạch cũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc về Khoa tim mạch và Tim mạch Can thiệp Bệnh viện FV - nơi được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, luôn cập nhật các kỹ thuật can thiệp tim mạch tiên tiến. “Hơn hết, các đồng nghiệp FV chia sẻ kỹ thuật mới với tất cả tấm lòng, không hề giấu giếm bất cứ chi tiết nhỏ nào. Chính những động tác nhỏ lại quyết định sự thành công của kỹ thuật này”, BS. Trạch nhận xét.

Chuyển giao kỹ thuật IVL: cơ hội cứu sống nhiều bệnh nhân nghẽn mạch vành nặng

BS. Vũ Trường Sơn, Giám đốc Y khoa FV cho biết, bệnh tim mạch vẫn đang là nguyên nhân gây tử vong số 1 trên toàn cầu (theo WHO năm 2024), do vậy, là một trong những trung tâm tim mạch hàng đầu Việt Nam, FV luôn chủ động chia sẻ kiến thức đến cộng đồng y khoa trong nước, khi đó mỗi bác sĩ được đào tạo kỹ thuật mới sẽ mở ra cơ hội cứu sống cho rất nhiều bệnh nhân ngay tại địa phương.

Phòng Cathlab hiện đại của FV được trang bị nhiều kỹ thuật điều trị tim mạch tiên tiến như IVUS, OCT, Rotapro, IVL…. Ảnh: FV

Để biết thêm thông tin về điều trị tắc mạch vành bằng IVL, liên hệ Khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp Bệnh viện FV: (028) 3511 3333 hoặc đến địa chỉ 06 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Mỹ (Quận 7 cũ), TP.HCM.

(Nguồn: Bệnh viện FV)