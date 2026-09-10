ThS. BS. Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: “Chứng nhận Bạch kim từ Hội Đột quỵ thế giới trong Quý II/2026 tiếp tục là sự ghi nhận quốc tế về năng lực chuyên môn của Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Đây là kết quả của quá trình không ngừng nỗ lực đem đến các giải pháp điều trị tối ưu cho người bệnh.



Bệnh viện đã xây dựng và triển khai thành công chương trình điều trị đột quỵ toàn diện, với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa nhằm rút ngắn thời gian điều trị, mở rộng cơ hội cứu sống và phục hồi cho người bệnh; tiên phong ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán sớm đột quỵ cùng với việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị, phòng mổ hiện đại tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp người dân tiếp cận với những thành tựu y khoa tiên tiến.”



Khẳng định năng lực điều trị đột quỵ toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế

Chứng nhận WSO Angels Awards là hệ thống đánh giá toàn cầu do Hội Đột quỵ Thế giới phối hợp cùng Mạng lưới Angels (Angels Initiative) thực hiện, được trao cho các đơn vị y tế có quy trình chăm sóc và điều trị đột quỵ xuất sắc. Hệ thống đánh giá bao gồm 3 cấp độ từ Gold (Vàng), Platinum (Bạch kim) và Diamond (Kim cương). Các chỉ số chuyên môn ghi nhận trực tiếp và thẩm định độc lập dựa trên dữ liệu thực tế lâm sàng thông qua hệ thống quản lý chất lượng đột quỵ toàn cầu RES-Q.

Việc liên tục được công nhận đạt Chứng nhận Vàng đến Bạch kim trong hai năm liên tiếp không chỉ là bảo chứng vàng cho chất lượng điều trị đột quỵ mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển và nâng cao chất lượng chuyên môn của Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Để chinh phục chứng nhận này, bệnh viện đã đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về hệ thống cấp cứu, đội ngũ chuyên môn, trang thiết bị hiện đại, chẩn đoán hình ảnh khẩn cấp, quy trình tái thông mạch máu, tiêu sợi huyết và can thiệp nhồi máu não kịp thời. Các tiêu chí do WSO đánh giá quy định cụ thể về số lượng, tỉ lệ người bệnh được điều trị tái thông. Điều này thể hiện vai trò quyết định của quy trình xử trí và cấp cứu đột quỵ cần được triển khai nhanh chóng, đồng bộ nhằm tối ưu hóa thời gian vàng.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vinh dự đón nhận Chứng nhận Bạch kim từ Hội Đột quỵ thế giới

Chứng nhận Bạch kim không phải là danh hiệu cố định mà được đánh giá định kỳ theo từng quý dựa trên dữ liệu điều trị thực tế. Điều này đòi hỏi đội ngũ chuyên môn duy trì phong độ liên tục, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ hiện đại và tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo điều trị quốc tế, hướng tới công nhận đạt chuẩn Kim cương trong thời gian tới.

Thành tựu này tiếp tục củng cố vị thế chuyên môn của Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn trong mạng lưới y tế chất lượng cao tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Mỗi năm, Khoa Nội Thần Kinh – Đơn vị Đột quỵ tiếp nhận gần 1.000 ca đột quỵ, chẩn đoán và điều trị hàng trăm trường hợp nguy hiểm như vỡ túi phình, xuất huyết não, nhồi máu não…, ứng dụng đầy đủ các kỹ thuật điều trị với tỉ lệ hồi phục chức năng cao.

Vận hành thành công mô hình điều trị đột quỵ toàn diện

Năm 2026, bệnh viện vận hành thành công mô hình điều trị toàn diện đa chuyên khoa: Cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh, Can thiệp mạch thần kinh (DSA), Nội thần kinh, Hồi sức tích cực, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật thần kinh, Tim mạch, Xét nghiệm, Phục hồi chức năng, Dinh dưỡng. Mỗi chuyên khoa đều giữ vai trò trong chuỗi điều trị liên tục nhằm tối ưu hóa thời gian xử trí, tăng cơ hội cứu sống và phục hồi cho người bệnh.



Điều trị đột quỵ toàn diện không chỉ tập trung vào giai đoạn cấp cứu như: nhận diện và kích hoạt quy trình Code Stroke, sử dụng công nghệ hình ảnh để phát hiện nhanh chóng, thực hiện tiêu sợi huyết hay tiến hành lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học mà còn bao gồm cả quá trình chăm sóc hồi sức tích cực, phòng ngừa các biến chứng, phục hồi chức năng sớm và dự phòng tái phát lâu dài.



Mô hình điều trị đột quỵ đa chuyên khoa giúp tối ưu hóa thời gian xử trí, tăng cơ hội cứu sống và phục hồi cho người bệnh

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến như CT/CTA đa lát cắt, MRI 3.0 Tesla tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp đưa ra chẩn đoán nhanh và chính xác; hệ thống chụp – can thiệp DSA 2 bình diện giúp rút ngắn đáng kể thời gian tái thông mạch máu...

Đặc biệt, hệ thống phòng mổ thông minh, tích hợp đồng bộ các thiết bị hỗ trợ giúp tối ưu hiệu quả phối hợp của ekip phẫu thuật, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về độ chính xác và an toàn người bệnh. Đây là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt trong các ca phẫu thuật thần kinh phức tạp, nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc trong phẫu thuật.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

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(Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn)