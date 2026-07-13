Khe hở môi - vòm miệng là một trong những dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt thường gặp, ước tính cứ khoảng 500 trẻ sinh ra tại Việt Nam thì có 1 trẻ mắc dị tật này. Không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo, dị tật còn gây nhiều khó khăn trong bú mẹ, ăn uống, phát âm, sự phát triển răng - hàm - mặt, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tai - mũi - họng, ảnh hưởng đến thính lực và khả năng phát triển ngôn ngữ.

Khe hở môi - vòm miệng là dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt thường gặp nhất ở trẻ. Ảnh: BV Hồng Ngọc

Chính vì tác động đến nhiều chức năng và quá trình phát triển của trẻ, việc điều trị khe hở môi - vòm miệng không chỉ dừng lại ở một ca phẫu thuật mà là cả một lộ trình xuyên suốt với các mốc can thiệp phù hợp ở từng giai đoạn phát triển.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Hồng Ngọc: Tùy từng trường hợp, bệnh nhi có thể trải qua nhiều can thiệp như đóng khe hở môi/vòm, chỉnh sửa môi - mũi, chỉnh nha, chỉnh hình xương hàm… và các can thiệp chuyên sâu khác khi cần thiết. Việc có một lộ trình điều trị toàn diện ngay từ đầu sẽ giúp bảo đảm mỗi mốc can thiệp được thực hiện đúng thời điểm, phù hợp với từng giai đoạn phát triển, từ đó tối ưu hiệu quả điều trị cả về chức năng lẫn thẩm mỹ và tạo nền tảng để trẻ phát triển toàn diện khi trưởng thành.

“Với lợi thế là bệnh viện đa khoa đạt chuẩn quốc tế ACHS, ngay từ lần thăm khám đầu tiên, bệnh nhi được hội chẩn đa chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Răng Hàm Mặt, Gây mê Hồi sức, Nhi khoa cùng các chuyên khoa liên quan để xây dựng lộ trình điều trị cá nhân hóa, phù hợp với độ tuổi, mức độ dị tật và từng giai đoạn phát triển. Nhờ đó, mọi mốc can thiệp từ đóng khe hở môi/vòm đến chỉnh sửa môi - mũi, chỉnh nha, chỉnh hình xương hàm... đều được thực hiện đúng thời điểm, giúp trẻ từng bước hoàn thiện cả chức năng lẫn thẩm mỹ trong suốt quá trình trưởng thành”, đại diện Bệnh viện Hồng Ngọc chia sẻ.

Bệnh nhi được thăm khám 1:1 trực tiếp bởi bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc.

Đồng hành cùng Bệnh viện Hồng Ngọc là Tổ chức Smile Train - tổ chức từ thiện quốc tế hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực điều trị khe hở môi - vòm miệng. Thông qua sự hợp tác này, chương trình "Chắp cánh ước mơ: Vẽ nụ cười trọn vẹn cho em" đã được xây dựng và mang đến cơ hội để hàng trăm trẻ em Việt Nam mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng được thăm khám, xây dựng lộ trình điều trị cá nhân hóa và phẫu thuật miễn phí mỗi năm. Việc được can thiệp đúng "thời điểm vàng" không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho gia đình mà còn góp phần cải thiện chức năng ăn nhai, phát âm, hô hấp, từng bước hoàn thiện diện mạo và giúp trẻ tự tin hòa nhập cộng đồng.

Hiện chương trình vẫn được triển khai thường xuyên với lịch thăm khám và phẫu thuật cố định hằng tuần. Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh gọn cùng quy trình “khám ngay - mổ luôn - không chờ đợi” giúp các gia đình, đặc biệt là những gia đình ở các tỉnh, thành xa, nhanh chóng được tiếp nhận, thăm khám và tư vấn lộ trình điều trị phù hợp, hạn chế thời gian đi lại và chờ đợi.

Chương trình phẫu thuật từ thiện cho trẻ mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng

Tham gia chương trình, bệnh nhi được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn, thăm khám, xây dựng phác đồ - lộ trình điều trị cá nhân hóa và phẫu thuật. Các ca phẫu thuật được thực hiện trong hệ thống phòng mổ vô khuẩn một chiều với quy trình gây mê hồi sức an toàn, ứng dụng chiến lược đường thở khó DAS. Sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu; đồng thời gia đình được hướng dẫn chi tiết về chăm sóc vết mổ, chế độ dinh dưỡng, lịch tái khám cũng như các mốc điều trị tiếp theo, bảo đảm trẻ được đồng hành xuyên suốt trong toàn bộ lộ trình điều trị.

Tất cả các ca phẫu thuật đều được thực hiện tại Phòng mổ vô khuẩn 1 chiều, với quy trình gây mê hồi sức an toàn - ứng dụng chiến lược đường thở khó (DAS)

Điều trị đúng thời điểm và theo đúng lộ trình là yếu tố quan trọng giúp trẻ mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng phục hồi tốt cả về chức năng lẫn thẩm mỹ, tạo nền tảng để phát triển khỏe mạnh và tự tin trong tương lai. Nếu gia đình có con hoặc người thân mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng, hãy đăng ký tham gia chương trình để được bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám, tư vấn lộ trình điều trị phù hợp và hỗ trợ can thiệp kịp thời.

Đăng ký tham gia chương trình tại: https://forms.gle/1p3sejdVGJmQctnb8

Hotline: 091.110.3243 - 024.3927.5565

(Nguồn: Bệnh viện Hồng Ngọc)