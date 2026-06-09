Mạng xã hội vừa qua lan truyền bài viết của một người phụ nữ quê Hà Tĩnh phản ánh về quá trình điều trị của con mình tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sau khi nuốt phải nam châm.

Theo nội dung phản ánh, bệnh nhi nuốt 3 cục nam châm nhưng gia đình cho rằng quá trình phẫu thuật và chăm sóc sau mổ của bệnh viện có nhiều điểm chưa rõ ràng. Người nhà lo ngại về số lượng dị vật được lấy ra, tình trạng vết mổ và thái độ của một số nhân viên y tế, kèm theo đó là hình ảnh vết mổ của bé gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, ngày 9/6, ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết đơn vị đã thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét lại toàn bộ quy trình tiếp đón và điều trị cho bệnh nhi trên.

Theo báo cáo từ bệnh viện, bệnh nhi L.D.H.K. (5 tuổi) nhập khoa Ngoại tổng hợp vào chiều ngày 3/5 với lý do nuốt phải dị vật nam châm. Tại thời điểm vào viện, cháu bé được chẩn đoán mắc dị vật nam châm đường tiêu hóa ở ruột non ngày thứ 3.

Người nhà bệnh nhi phản ánh tình trạng vết mổ bị hở, rỉ dịch khiến gia đình lo lắng về nguy cơ nhiễm trùng. Ảnh chụp màn hình

Qua thăm khám và chụp chiếu, các bác sĩ xác định có 2 vị trí dị vật cản quang ở ruột non. Ban đầu, phía bệnh viện tiếp tục theo dõi tình trạng di chuyển của dị vật trong ống tiêu hóa để trẻ có thể đào thải qua đường tự nhiên, đồng thời giám sát các biến chứng có thể xảy ra để xử trí kịp thời.

Tuy nhiên, đến 10h30 ngày 4/5, bệnh nhi K. xuất hiện biểu hiện sốt, đau bụng và các dấu hiệu tổn thương ruột. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán dị vật đường tiêu hóa đã gây tổn thương ruột và chỉ định phẫu thuật.

Trong quá trình mổ, ê-kíp phẫu thuật ghi nhận 1 viên nam châm nằm ở đoạn cuối ruột non gây viêm nhiễm, viên còn lại nằm ở đại tràng. Ê-kíp mổ quyết định mở ruột non để lấy viên nam châm thứ nhất, riêng viên ở đại tràng không can thiệp để trẻ tự đào thải qua đường tự nhiên.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi về thể trạng, tình trạng ổ bụng và sự di chuyển của viên nam châm còn lại trong ruột già bằng phương pháp siêu âm, chụp X-quang vào các ngày 8 và 10/5.

Đến ngày 10/5, dị vật đã di chuyển sang đoạn cuối ruột già, chuẩn bị xuống hậu môn và được đào thải ra ngoài vào ngày 12/5.

Liên quan đến hình ảnh vết mổ được gia đình đăng tải trên mạng xã hội, phía bệnh viện lý giải đây là ca phẫu thuật nhiễm khuẩn nên bác sĩ có chỉ định khâu thưa để tạo điều kiện thoát dịch. Vết mổ hiện vẫn trong quá trình điều trị, chưa lành hẳn nên việc có tình trạng sưng nề, rỉ ít dịch.

Về phản ánh của gia đình liên quan đến tinh thần, thái độ của nhân viên y tế, bệnh viện cho biết đang tiếp tục xác minh, xem xét để có phương án xử lý.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khẳng định quá trình tiếp nhận, theo dõi và điều trị cho bệnh nhi hoàn toàn tuân thủ các quy trình chuyên môn, song cũng thẳng thắn thừa nhận cần rút kinh nghiệm trong việc giải thích thông tin để gia đình người bệnh tránh những hiểu lầm không đáng có.

Sau sự việc, bệnh viện đã tổ chức gặp gỡ trực tiếp gia đình cháu K. để giải thích. Sau cuộc gặp, gia đình em K. đã chủ động gỡ bài đăng trên mạng xã hội.