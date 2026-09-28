Ngày hội dành cho người cao tuổi phường Láng

Ngay từ sáng sớm ngày 26/9/2026, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Láng đã trở nên sôi động với sự tham gia của các vận động viên, người thân và đông đảo người dân trên địa bàn. Với nhiều người tham dự, đây không chỉ là dịp thử sức trên bàn cờ mà còn là cơ hội gặp gỡ những người bạn, đồng đội và người quen trong cùng địa bàn phường Láng.

Mắt Sài Gòn Đường Láng phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Láng tổ chức Giải cờ tướng người cao tuổi 2026

Song song với giải đấu, Mắt Sài Gòn Đường Láng (Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Hà Nội I) triển khai hoạt động khám và tầm soát bệnh lý mắt dành cho các vận động viên, người thân và người dân tham dự chương trình. Sự kết hợp giữa hoạt động rèn luyện trí tuệ và chăm sóc sức khỏe tạo nên một chương trình ý nghĩa, thiết thực dành cho người cao tuổi.

Không giấu nổi sự hào hứng, bác Nguyễn Văn Vẻ (65 tuổi, ở phường Láng) chia sẻ: “Đã lâu rồi chúng tôi mới có một chương trình dành cho người cao tuổi vừa có hoạt động giao lưu, thi đấu, vừa có phần kiểm tra mắt. Được gặp những người quen trong phường, cùng nhau chơi cờ và được các bác sĩ kiểm tra thị lực, tư vấn tận tình, chúng tôi thấy rất vui và yên tâm hơn về sức khỏe thị lực của mình”.

“Mắt sáng - Sống khỏe” - đôi mắt khỏe cho một cuộc sống chủ động

Với người cao tuổi, mắt sáng không đơn thuần là nhìn rõ. Thị lực tốt giúp duy trì những hoạt động quen thuộc như đọc sách, chơi cờ, đi lại, giao tiếp, tham gia các hoạt động xã hội và chủ động trong sinh hoạt hằng ngày.

Đây cũng là giai đoạn sức khỏe mắt cần được quan tâm khi tuổi tác có thể làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý như đục thủy tinh thể, glôcôm (tăng nhãn áp), thoái hóa hoàng điểm tuổi già hay các bệnh lý võng mạc liên quan đến đái tháo đường. Một số bệnh lý có thể tiến triển âm thầm, trong khi những thay đổi về thị lực ở giai đoạn đầu chưa phải lúc nào cũng dễ nhận biết.

Đục thủy tinh thể có thể khiến hình ảnh trở nên mờ, màu sắc kém rõ; glôcôm có thể gây tổn thương thị giác nếu không được phát hiện và theo dõi phù hợp; trong khi các bệnh lý tại hoàng điểm và võng mạc có thể ảnh hưởng đến khả năng nhìn trung tâm.

Vì vậy, với người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe thị lực không tách rời khỏi câu chuyện duy trì chất lượng sống. Khi còn nhìn rõ, người cao tuổi có thêm điều kiện để tiếp tục những sở thích, các hoạt động xã hội và sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

“Ở tuổi này, điều quý nhất là còn minh mẫn, còn nhìn rõ để đọc sách, chơi cờ, gặp gỡ bạn bè và vui cùng con cháu. Vì thế, sức khỏe đôi mắt cũng là điều chúng tôi rất quan tâm”, bác Khắc Chí (77 tuổi, ở phường Láng) chia sẻ.

Là bệnh viện chuyên khoa mắt, Mắt Sài Gòn Đường Láng cung cấp dịch vụ nhãn khoa toàn diện, từ khám mắt tổng quát, tầm soát và chẩn đoán chuyên sâu đến điều trị các bệnh lý về mắt và phẫu thuật nhãn khoa. Các nhóm dịch vụ nổi bật gồm điều trị đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật Phaco, Phaco Không Dao; điều trị các bệnh lý võng mac, dịch kính, glôcôm; xóa cận; kiểm soát cận thị trẻ em cùng nhiều bệnh lý chuyên khoa khác.

Trong chương trình, các kỳ thủ, người thân và người dân tham dự chương trình đã được Mắt Sài Gòn Đường Láng khám mắt miễn phí

Mắt Sài Gòn Đường Láng trực thuộc hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận JCI Enterprise và 4 năm liên tiếp (2023–2026) được Healthcare Asia Awards vinh danh ở hạng mục “Bệnh viện chuyên khoa của năm - Việt Nam”.

Đặc biệt, với nhóm khách hàng cao tuổi, bệnh viện có thế mạnh trong thăm khám và điều trị các bệnh lý thường gặp như đục thủy tinh thể, glôcôm và bệnh lý võng mạc dịch kính. Trong đó, điều trị đục thủy tinh thể được triển khai với nhiều lựa chọn, từ Phaco truyền thống đến Phaco Không Dao, kết hợp đa dạng loại thủy tinh thể nhân tạo, giúp bác sĩ lựa chọn phương án phù hợp với tình trạng mắt và nhu cầu thị lực của từng người bệnh.

Chăm sóc thị lực - một phần của hành trình sống khỏe khi tuổi đã cao

Ở người cao tuổi, sức khỏe đôi mắt có mối liên hệ trực tiếp với khả năng duy trì một cuộc sống chủ động. Khi nhìn rõ, người cao tuổi có thể tiếp tục đọc sách, chơi cờ, đi lại, giao lưu, tham gia các hoạt động xã hội và tận hưởng thời gian bên gia đình. Vì vậy, chăm sóc thị lực cần được nhìn nhận như một phần của chăm sóc sức khỏe tổng thể, thay vì chỉ được quan tâm khi thị lực đã suy giảm rõ rệt.

Khoảnh khắc lưu niệm tại Giải Cờ tướng Người cao tuổi phường Láng 2026, với sự tham dự và phối hợp tổ chức của Mắt Sài Gòn Đường Láng cùng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Láng

Thông qua việc đồng hành cùng Giải Cờ tướng Người cao tuổi phường Láng, Mắt Sài Gòn Đường Láng góp phần đưa nội dung chăm sóc mắt đến gần hơn với những nhu cầu thực tế của người cao tuổi, đồng thời tạo cơ hội để người dân được tư vấn và kiểm tra thị lực ngay tại chương trình.

Với nền tảng của một bệnh viện chuyên khoa mắt, Mắt Sài Gòn Đường Láng tiếp tục duy trì các hoạt động hướng tới cộng đồng, đặc biệt là những chương trình gắn với chăm sóc sức khỏe thị lực cho người cao tuổi. Đây cũng là cách bệnh viện phát huy thế mạnh chuyên môn của mình trong những hoạt động thiết thực, bên cạnh công tác khám và điều trị thường quy.

(Nguồn: Bệnh viện Mắt Sài Gòn)