Những bước tiến mới trong việc nâng tầm công nghệ nhãn khoa tại Việt Nam

Tập đoàn Ziemer (Thụy Sĩ) là một trong những doanh nghiệp công nghệ y tế chuyên nghiên cứu và sản xuất các thiết bị nhãn khoa tiên tiến bậc nhất. Trong đó phải kể đến công nghệ Femtosecond Laser - sử dụng tia laser thay thế cho dao vi phẫu để thực hiện các bước quan trọng trong phẫu thuật đục thủy tinh thể. Với việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, công nghệ này cũng giúp phân tích dữ liệu chính xác và lập phác đồ điều trị cá nhân hóa tối ưu cho từng người bệnh.

Tháng 3/2025, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn (MSG) tiên phong đưa công nghệ Femtosecond Laser (hay còn gọi là Phaco Không Dao) về Việt Nam. Tính đến nay, hệ thống công bố đã có hơn 10.000 người bệnh đục thủy tinh thể được điều trị thành công với Phaco Không Dao tại Mắt Sài Gòn.

Mắt Sài Gòn có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm về đục thủy tinh thể với hơn 10.000 người bệnh đã được điều trị thành công bằng công nghệ Phaco Không Dao. Ảnh: MSG

Bên cạnh những thành tựu đáng chú ý trong ứng dụng lâm sàng, Phaco Không Dao tại Mắt Sài Gòn còn ghi dấu ấn trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo và phát triển chuyên môn.

Tháng 12/2025, Mắt Sài Gòn phối hợp Tập đoàn Ziemer tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật về Phaco Không Dao tại Việt Nam với sự tham gia của gần 100 chuyên gia nhãn khoa đầu ngành. Tại đây, Tập đoàn Ziemer đã trao tặng các giải thưởng vinh danh Mắt Sài Gòn cho những đóng góp và thành tựu trong triển khai Phaco Không Dao tại Việt Nam.

Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đón đầu công nghệ nhãn khoa thế hệ mới

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Thụy Sĩ, đại diện Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đã trực tiếp tìm hiểu quy trình nghiên cứu, phát triển và kiểm định chất lượng thiết bị, đồng thời trao đổi với các chuyên gia của Ziemer về xu hướng công nghệ trong điều trị nhãn khoa.

Đáng chú ý, Tập đoàn Ziemer đã giới thiệu công nghệ mới - Laser Femtosecond Z8 Neo, là phiên bản nâng cấp toàn diện so với thế hệ máy Femto LDV Z8 hiện tại. Hệ thống Femto Z8 Neo được cải tiến mang đến hiệu suất vượt trội trong quy trình phẫu thuật và kết quả thị lực tối ưu cho người bệnh.

Tại trụ sở của Tập đoàn Ziemer, đội ngũ bác sĩ của Mắt Sài Gòn đã được tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu và trải nghiệm thực hành ngay trên hệ thống Z8 Neo.

Ông Nguyễn Phi Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Y khoa Sài Gòn (đơn vị chủ quản của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn) nhấn mạnh: “Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ nhãn khoa hiện đại, Mắt Sài Gòn luôn chủ động cập nhật và hợp tác cùng các đối tác hàng đầu thế giới nhằm nhanh chóng đưa những tiến bộ mới nhất vào điều trị. Đây là cam kết của chúng tôi trong việc mang đến cho người bệnh Việt Nam cơ hội tiếp cận các tiêu chuẩn điều trị quốc tế ngay trong nước.”

Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn khẳng định vị thế với các chứng nhận quốc tế

Một trong những dấu ấn nổi bật của chuyến công tác là lễ vinh danh và trao các chứng nhận quốc tế từ Tập đoàn Ziemer dành cho Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn và đội ngũ phẫu thuật viên. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những thành tựu chuyên môn đã đạt được, mà một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của Mắt Sài Gòn trong ứng dụng các công nghệ nhãn khoa hiện đại tại Việt Nam.

Các chứng nhận tiêu biểu gồm:

- Hệ thống triển khai thành công 10.000 ca phẫu thuật Phaco Không Dao trong vòng 1 năm - đồng thời là hệ thống bệnh viện đầu tiên trên thế giới đạt cột mốc này.

- Hệ thống bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam thực hiện ghép giác mạc bằng công nghệ Laser Femtosecond.

- Chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho đội ngũ phẫu thuật viên về kỹ thuật ghép giác mạc và phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng công nghệ Laser Femtosecond trên hệ thống Z8.

Tập đoàn Ziemer vinh danh và trao các chứng nhận quốc tế cho đội ngũ Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Ảnh: MSG

Đặc biệt, Chứng nhận Đối tác Chiến lược giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và Tập đoàn Ziemer đánh dấu một cột mốc mới trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng các công nghệ nhãn khoa tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Trên nền tảng hợp tác chiến lược với Tập đoàn Ziemer, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn định hướng tiếp tục tiên phong ứng dụng những tiến bộ mới nhất của nhãn khoa thế giới, mang đến cho người bệnh Việt Nam cơ hội tiếp cận các giải pháp điều trị hiện đại với tiêu chuẩn quốc tế ngay trong nước. Đây cũng là cam kết lâu dài của Bệnh viện Mắt Sài Gòn trong hành trình không ngừng nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc mắt cho người Việt.

Ngọc Minh