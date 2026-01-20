Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp bệnh viện được vinh danh trong lĩnh vực phẫu thuật nhãn khoa công nghệ cao.

Theo đại diện Carl Zeiss, các chứng nhận được trao dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt, thống nhất toàn cầu, bao gồm chất lượng chuyên môn, hiệu quả lâm sàng, quy trình an toàn và tính bền vững trong ứng dụng công nghệ.

Cụ thể, Mắt Việt - Nga được ghi nhận là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 70.000 ca SMILE & SMILE Pro; đồng thời là cơ sở triển khai thành công nhiều nhất phương pháp SMILE Pro AI 4.0 - thế hệ phẫu thuật khúc xạ cá nhân hóa ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, bệnh viện cũng được vinh danh là đơn vị tiên phong ứng dụng thủy tinh thể nhân tạo AT ELANA 841P trong điều trị đục thủy tinh thể, cùng giải thưởng bác sĩ tiên phong dành cho BS. Evgenii Chernov - chuyên gia nhãn khoa bậc cao Liên bang Nga.

Ứng dụng AI trong phẫu thuật khúc xạ

Chia sẻ tại buổi lễ, BSCKII Bùi Thị Kim Oanh - Giám đốc chuyên môn hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga cho biết, năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi đơn vị chính thức tiếp nhận và triển khai công nghệ SMILE Pro AI 4.0.

Theo BS. Oanh, đây là thế hệ xóa cận cá nhân hóa ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cho phép phân tích dữ liệu sinh học của mắt theo thời gian thực, từ đó tối ưu độ chính xác đến từng micron mô giác mạc, góp phần nâng cao độ an toàn và chất lượng thị lực sau phẫu thuật.

“Với nền tảng hợp tác chuyên môn sâu rộng cùng MNTK Fyodorov, kết hợp công nghệ tiên tiến của Carl Zeiss và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, lấy chất lượng thị lực và sự an tâm của người bệnh làm trung tâm”, BS. Oanh nhấn mạnh.

Nâng cao chất lượng điều trị đục thủy tinh thể

Bên cạnh những dấu ấn trong lĩnh vực khúc xạ, Mắt Việt - Nga tiếp tục được ghi nhận là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong điều trị đục thủy tinh thể đa tiêu.

Việc triển khai đồng bộ phương pháp phẫu thuật không dao Femto Cataract cùng thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu AT ELANA 841P đã góp phần mang đến giải pháp điều trị toàn diện, giúp cải thiện thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

BS. Evgenii Chernov - chuyên gia nhãn khoa bậc cao Liên bang Nga - được ghi nhận là người có đóng góp nổi bật trong việc ứng dụng loại thủy tinh thể này. Trước đó, năm 2024, ông từng được Tập đoàn Carl Zeiss (CHLB Đức) công nhận là phẫu thuật viên có số lượng ca phẫu thuật đục thủy tinh thể đa tiêu và loạn thị nhiều nhất khu vực miền Bắc.

Đối tác chiến lược của Carl Zeiss tại Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, bà Vũ Thị Thu Hiền - Tổng Giám đốc Carl Zeiss Việt Nam - đánh giá Mắt Việt - Nga là một trong những đối tác chiến lược quan trọng của Zeiss tại thị trường Việt Nam.

“Trong nhiều năm qua, bệnh viện duy trì số lượng lớn ca phẫu thuật thành công, cho thấy năng lực triển khai đồng bộ, hiệu quả lâm sàng vượt trội và cam kết mạnh mẽ trong việc đưa các công nghệ nhãn khoa đạt chuẩn quốc tế đến gần hơn với người dân,” bà Hiền cho biết.

Trên nền tảng hợp tác nhãn khoa Việt Nam - Liên bang Nga gần hai thập kỷ, cùng đội ngũ bác sĩ quốc tế giàu kinh nghiệm và mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Carl Zeiss, Mắt Việt - Nga đang từng bước củng cố vị thế trong lĩnh vực nhãn khoa, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm uy tín, có tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Phương Dung