Dấu mốc 100 ca diễn ra chỉ một tháng sau khi Tâm Anh đạt cùng lúc ba chứng nhận quốc tế xuất sắc về phẫu thuật thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint. Theo ông Cho Young Jean, Giám đốc Thương mại quốc tế Hãng CUREXO - nhà sản xuất robot, tốc độ đạt mốc 100 ca và tỷ lệ thành công 100% của Tâm Anh thuộc nhóm dẫn đầu thế giới, vượt trội so với kết quả ban đầu được ghi nhận tại các bệnh viện lớn ở châu Âu, Hàn Quốc, Ấn Độ... Thông thường, tại nhiều cơ sở y tế quốc tế, phải mất ​​6-12 tháng để đạt được con số 100 ca phẫu do việc lựa chọn người bệnh, đào tạo nhân lực làm chủ công nghệ và các kỹ thuật liên quan.

Ông Cho Young Jean (ảnh phải) chúc mừng TTƯT.TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn cùng các bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh vượt mốc 100 ca thay khớp bằng robot thế hệ mới AI CUVIS-Joint. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

TTƯT.TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết phần lớn trong hơn 100 ca thay khớp bằng robot AI thế hệ mới được ưu tiên chỉ định cho những ca bệnh phức tạp, khó thực hiện thành công và an toàn cao bằng kỹ thuật truyền thống hoặc robot thế hệ cũ. Phẫu thuật với robot thế hệ mới đã giúp điều trị thành công ngoài mong đợi, khôi phục khả năng đi lại và thoát cảnh đau đớn dai dẳng nhiều năm. Trước đó, nhiều người bệnh phải đối mặt nguy cơ tàn phế, biến dạng khớp nặng, hoại tử xương, co rút phần mềm, viêm dính khớp, lệch trục chi, loãng xương nặng, mắc nhiều bệnh nền hoặc có nẹp vít do gãy xương kèm theo.

Bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh đang dùng robot AI CUVIS-Joint phẫu thuật thay khớp cho người bệnh.

Với sự hỗ trợ của robot CUVIS-Joint, bác sĩ có khả năng nhìn thấy đầy đủ và siêu rõ nét các thông số quan trọng trên phần mềm như trục chi, góc cắt xương, độ dày xương cần cắt, khoảng gấp - duỗi, độ căng phần mềm và vị trí tối ưu của khớp nhân tạo, đồng thời còn được hỗ trợ tính toán siêu nhanh chóng các thông số khi có thay đổi. Điều này đặc biệt hữu ích trong các ca biến dạng nặng, vì bác sĩ có thể cá thể hóa kế hoạch phẫu thuật cho từng bệnh nhân, thay vì áp dụng một công thức giống nhau cho tất cả.

Sau khi được bác sĩ phê duyệt, robot chủ động cắt xương với độ chính xác đến từng milimet, hỗ trợ đặt khớp nhân tạo, đồng thời sử dụng cảm biến an toàn theo thời gian thực để tự động dừng khi phát hiện nguy cơ. Nền tảng mở của robot cho phép tương thích với nhiều loại khớp nhân tạo cao cấp từ Mỹ, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Ấn Độ..., giúp bác sĩ lựa chọn loại khớp phù hợp với giải phẫu, bệnh lý và điều kiện của từng người bệnh.

Kỹ thuật thay khớp bằng robot AI được Bệnh viện Tâm Anh không ngừng triển khai, đào tạo, chuyển giao mở rộng ứng dụng.

Ông Hào, 70 tuổi, là người bệnh thứ 100 thay khớp gối bằng robot AI CUVIS-Joint tại Bệnh viện Tâm Anh. Ông bị thoái hóa khớp gối giai đoạn cuối, lớp sụn khớp gối trái gần như không còn, trục chi vẹo nặng vào trong, nhiều gai xương chèn ép mô mềm, dây chằng và dây thần kinh quanh khớp.

Robot CUVIS-Joint với phần mềm AI được sử dụng để lập kế hoạch trước mổ, định vị cắt xương và đặt khớp. Ngày đầu tiên sau mổ, ông Hào giảm đau đáng kể và bắt đầu tập phục hồi chức năng. Ba ngày sau, ông Hào xuất viện, đi lại nhẹ nhàng.

Ông Hào tập đi lại ngay sau phẫu thuật thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Qua hơn 100 ca đầu tiên, đội ngũ bác sĩ Tâm Anh tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và rút ngắn thời gian phẫu thuật. Hiện một ca thay khớp bằng robot AI trung bình mất khoảng 60-90 phút. Kết quả lâm sàng sau mổ cho thấy người bệnh ít mất máu, giảm đau hiệu quả, có thể tập phục hồi chức năng sớm và vận động tự nhiên hơn. Khớp nhân tạo sau mổ mang lại cảm giác chân thật, ít vướng víu khi đi lại.

Chi phí trọn gói một ca thay khớp bằng CUVIS-Joint tại Tâm Anh từ khoảng 135 triệu đồng (bao gồm tất cả chi phí từ chẩn đoán bằng các thế hệ máy CT, MRI, xét nghiệm cao cấp đến phẫu thuật robot, hậu phẫu, chăm sóc, viện phí, phòng bệnh, ăn uống với chế độ dinh dưỡng chuyên biệt…), chỉ bằng 1/10 so với các nước sử dụng cùng loại robot và được hưởng nhiều hạng mục BHYT theo quy định.

Hiện Tâm Anh thực hiện hơn 1.200 ca chấn thương chỉnh hình mỗi năm. Bệnh viện kỳ vọng robot AI thế hệ mới giúp tăng năng lực điều trị, rút ngắn thời gian chờ, đặc biệt với các ca khó, đồng thời đưa kỹ thuật thay khớp công nghệ cao của thế giới đến gần hơn với người bệnh trong nước và quốc tế.

Hoàng Dương