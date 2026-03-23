Sự kiện đánh dấu việc chính thức đưa bệnh viện vào vận hành theo mô hình bệnh viện chuyên khoa, hướng tới chuẩn hóa hoạt động trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, đồng thời tăng cường các tiêu chuẩn an toàn trong chuyên môn.

Công bố quyết định cấp phép hoạt động

Lễ công bố được tổ chức tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72.

Tại sự kiện, đại diện Bộ Y tế đã trao quyết định cấp phép hoạt động cho Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê theo mô hình bệnh viện chuyên khoa. Theo quy định, quyết định này được ban hành sau quá trình thẩm định toàn diện về hồ sơ pháp lý, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực chuyên môn và hệ thống quản lý chất lượng.

Việc đưa vào vận hành bệnh viện chuyên khoa trong lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ được đánh giá là phù hợp với xu hướng phát triển của hệ thống y tế, góp phần chuẩn hóa quy trình phẫu thuật, tăng cường kiểm soát chuyên môn và nâng cao mức độ an toàn cho người bệnh.

Đại diện Bộ Y tế trao quyết định cấp phép hoạt động cho lãnh đạo Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê

Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê hiện được tổ chức với các khoa, phòng chuyên môn nhằm đảm bảo quy trình thực hiện theo chuẩn y khoa. Các đơn vị chuyên môn gồm Khoa Khám bệnh, Khoa Cận lâm sàng, Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ, Khoa Da liễu, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, cùng Khoa Dược và các bộ phận chức năng như Phòng Kế hoạch tổng hợp và Quản lý chất lượng, Phòng Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Hệ thống khoa phòng được xây dựng nhằm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tư vấn, xét nghiệm trước phẫu thuật đến phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê tọa lạc tại số 219-229 Khuất Duy Tiến, Đại Mỗ, TP.Hà Nội

18 năm xây dựng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa

Trước khi được cấp phép hoạt động theo mô hình bệnh viện, Dr.Hải Lê đã trải qua 18 năm hình thành và phát triển. Trong giai đoạn này, đơn vị từng bước mở rộng quy mô, chuẩn hóa quy trình chuyên môn và chú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn y khoa nghiêm ngặt.

Hệ thống phòng khám, phòng phẫu thuật, khu hậu phẫu, khu điều trị, khu trị liệu và khu tiếp đón bệnh nhân được đầu tư và thiết kế theo tiêu chuẩn y khoa. Toàn bộ hạ tầng chuyên môn đã trải qua quá trình thẩm định và kiểm định theo quy định trước khi được Bộ Y tế cấp phép hoạt động theo mô hình bệnh viện chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ.

Bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn và hệ thống thiết bị hiện đại hỗ trợ đánh giá chính xác tình trạng, từ đó xây dựng phương án can thiệp phù hợp cho từng trường hợp, hướng đến hiệu quả thẩm mỹ hài hòa và đảm bảo an toàn.

Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê chính thức đi vào hoạt động

Định hướng phát triển gắn với tiêu chuẩn y khoa

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, bệnh viện hướng đến xây dựng quy trình dịch vụ đồng bộ, đảm bảo phác đồ cá nhân hóa và theo dõi y khoa sau các can thiệp thẩm mỹ.

Lễ ký kết chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê

Lễ công bố khép lại với nghi thức ký kết chuyển giao các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới và cắt băng đánh dấu Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê chính thức đi vào hoạt động.

(Nguồn: Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê)