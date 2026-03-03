Triết lý lấy con người làm tâm điểm của mọi công trình

Xuất phát điểm từ Kazakhstan – một quốc gia có bề dày lịch sử và sự đa dạng về văn hóa, sắc tộc – Kusto Home đã hình thành một tư duy khác biệt: Bất động sản không khởi đầu từ những khối bê tông, mà bắt đầu từ con người. Đó chính là nền tảng của triết lý “Beyond Property” - Vượt qua giới hạn bất động sản thông thường.

Thay vì áp đặt một khuôn mẫu cứng nhắc, Kusto Home luôn dành sự tôn trọng sâu sắc để tìm hiểu và giải mã văn hóa, nhu cầu thực tế của khách hàng tại mỗi địa phương. Từ đó, chúng tôi kết hợp những tinh hoa kinh nghiệm và tiêu chuẩn quốc tế khắt khe để tạo nên chiến lược "Kustomization" – may đo không gian sống không chỉ để ở, mà còn là một hệ sinh thái nuôi dưỡng cảm hứng và giá trị sống toàn diện.

Các dự án của Kusto Home luôn hướng tới tạo dựng môi trường trong lành, cân bằng giữa thiên nhiên và đô thị, nơi cư dân có thể tái tạo năng lượng, duy trì lối sống cân bằng và bền vững. Đồng thời, các lựa chọn an cư do Kusto Home phát triển còn được định hướng là những không gian mở đẳng cấp, kết nối đa dạng tiện ích nội, ngoại khu. Thông qua đó, những cộng đồng tinh hoa dần được hình thành, cùng hệ giá trị sống với chiều sâu văn hóa kết hợp cùng tiêu chuẩn quốc tế.

Hành trình kiến tạo những "ốc đảo" biểu tượng tại TP.HCM

Sau hai thập kỷ tại thị trường Việt Nam, những triết lý này đã được Kusto Home áp dụng tại hai dự án ở TP.HCM như Diamond Island (Đảo Kim Cương) và Urban Green, minh chứng cho năng lực thấu hiểu đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Diamond Island - Biểu tượng sống nghỉ dưỡng (Resort-style living) tại trái tim Quận 2. Ảnh: Kusto Home

Kusto Home thấu hiểu khao khát về một chuẩn sống nghỉ dưỡng (Resort-style living) biệt lập. Tọa lạc trên một hòn đảo bồi ba mặt giáp sông, với 86,5% diện tích là cảnh quan thiên nhiên với hơn 100 loài thực vật đa dạng, khu căn hộ hạng sang Diamond Island (Đảo Kim Cương) đã định hình chuẩn sống thượng lưu theo phong cách nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị. Dự án đã tiên phong kiến tạo trải nghiệm sống nghỉ dưỡng sang trọng cho các thế hệ cư dân với 5 giá trị: không khí trong lành, không gian sống rộng mở và gần gũi thiên nhiên, môi trường riêng tư, cộng đồng nhân văn và tiện ích đa dạng.

Trong khi đó, khu căn hộ Urban Green lại thể hiện triết lý Beyond Property theo một khía cạnh khác. Kusto Home đã đáp ứng nhu cầu về một phong cách sống “Green-Wellness” năng động, khi kết hợp giữa cảm hứng thiết kế từ kiến trúc hiện đại, và không gian xanh Biophilic, tạo nên một môi trường sống hài hòa, cân bằng giữa con người và thiên nhiên, chú trọng các yếu tố an dưỡng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, hướng đến việc xây dựng một cộng đồng cư dân gắn kết, bền vững.

Urban Green - Ốc đảo xanh hiện đại tại tâm điểm đổi mới Thủ Đức. Ảnh - Kusto Home

Khác nhau về phong cách kiến trúc và quy mô, nhưng cả hai dự án đều cho thấy Kusto Home luôn xem nhu cầu và văn hóa địa phương là một phần thiết yếu, để từ đó đầu tư vào những yếu tố “vô hình” nhưng đắt giá, nâng tầm cuộc sống của cư dân: cảm xúc sống, văn hóa nội khu và trải nghiệm dài hạn - những giá trị khó đo đếm nhưng có vai trò thiết yếu đối với đẳng cấp thực sự của một dự án hạng sang.

Khi chuẩn mực quốc tế giao thoa cùng chiều sâu văn hóa Thủ đô

Là một vùng đất có bề dày lịch sử hàng nghìn năm, Hà Nội là một thị trường đặc biệt, luôn xem trọng chiều sâu văn hóa, giá trị truyền thống và bản sắc cộng đồng. Không thiếu những dự án hạng sang, cao cấp, nhưng Thủ đô dường như đang thiếu vắng những không gian sống có khả năng dung hòa giữa chuẩn mực quốc tế và giá trị truyền thống; giữa tiện nghi hiện đại và chiều sâu tinh thần.

Đó cũng là lý do Beyond Property được đánh giá là sẽ mang lại giá trị khác biệt cho thị trường Hà Nội. Triết lý lấy con người làm trung tâm, gắn bó với nhu cầu và văn hóa địa phương, chú trọng phát triển cộng đồng, môi trường sống bền vững và kiến tạo giá trị lâu dài đáp ứng đúng nhu cầu đang hình thành của tầng lớp cư dân tinh hoa Thủ đô và cộng đồng chuyên gia quốc tế - những người không chỉ tìm kiếm nơi ở, mà tìm kiếm một không gian phản chiếu bản sắc sống của chính mình.

Tây Hồ, Hà Nội - nơi viết tiếp câu chuyện về một không gian sống xứng tầm di sản. Ảnh: Kusto Home

Năm 2026, khi thị trường bất động sản Hà Nội bước vào chu kỳ tăng trưởng mới trên nền tảng bền vững, cuộc cạnh tranh trên thị trường không còn xoay quanh mặt bằng giá mà dịch chuyển sang câu chuyện về triết lý phát triển và năng lực kiến tạo giá trị di sản. Trong bối cảnh đó, việc Kusto Home gia nhập thị trường Hà Nội được xem là một cột mốc mang tính bước ngoặt Không đặt câu hỏi “làm gì để bán”, Kusto Home lựa chọn khởi đầu bằng câu hỏi: “Làm gì để mười năm sau, những người sống ở đây vẫn cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình?” Với câu hỏi ấy, phiên bản Kusto Home tại Hà Nội được định hướng là thế hệ sản phẩm mới, kế thừa tinh hoa phát triển quốc tế, đồng thời tiếp nối bề dày văn hóa của vùng đất Thủ đô để tạo nên một không gian sống có chiều sâu, một cộng đồng có bản sắc và một di sản bất động sản đô thị đủ bền để trở thành một phần của tương lai.

Công ty Cổ phần Kusto Home

Địa chỉ: PentStudio West Lake Hanoi, Lô B, khu D1, ngõ 699 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội

Website: https://kustohome.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/KustoHomeVietnam

Email: info@kustohome.com.vn

Hotline: 0902 688 855

(Nguồn: Kusto Home)