Tảng đá hình "ông Phật"

Để đến được vị trí khối đá mang tên “ông Phật”, du khách phải di chuyển bằng xe máy khoảng 2km theo lối mòn gập ghềnh, khúc khuỷu. Sau đó tiếp tục đi bộ xuống dốc núi, băng qua một con suối nhỏ rồi leo lên ngọn núi Chư Glap, nơi khối đá tọa lạc.

Từ điểm bắt đầu đi bộ, phóng tầm mắt ra xa, du khách có thể thấy khối đá sừng sững vươn thẳng lên trời xanh, gợi liên tưởng đến hình dáng một người đang ngồi thiền hoặc hình ảnh một vị Phật. Càng đến gần, không gian càng trở nên tĩnh lặng và huyền bí.

Khối đá gồm 5 tảng lớn chồng lên nhau với tổng chiều cao khoảng 30m. Ảnh: Trần Hoàn

Muốn tiếp cận khối đá, du khách phải luồn lách qua nhiều dốc đá hiểm trở. Theo ghi nhận, phía dưới là 4 tảng đá lớn nhỏ khác nhau tạo thành bệ rộng khoảng 15m. Trên đó, 5 tảng đá lớn tiếp tục xếp chồng lên nhau theo thứ tự nhỏ dần, với tổng chiều cao khoảng 30m.

Tảng đá dưới cùng có dạng hình trụ, cao khoảng 10m, gồm 2 phiến đá lớn đứng song song, ép sát như tách ra từ cùng một khối đá gốc. Các tảng đá phía trên được chồng lên trong thế chênh vênh, tạo cảm giác có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

Tảng đá trên cùng gợi liên tưởng đến hình dáng một người đang ngồi thiền hoặc hình ảnh một vị Phật. Ảnh: Trần Hoàn

Khi quan sát ở 2 hướng khác nhau, “ông Phật” lại hiện lên với hai diện mạo khác biệt.

Điều kỳ lạ và bí ẩn nhất nằm ở tảng đá trên cùng. Từ xa nhìn lại, khối đá này giống khuôn mặt người với những đường nét khá rõ, khiến nhiều người liên tưởng đến tượng Phật đang ngự giữa núi rừng. Đặc biệt, khi quan sát ở các hướng khác nhau, “ông Phật” lại hiện lên với hai diện mạo khác biệt.

Anh Nguyễn Bá Thanh (SN 1981, trú làng Ring) cho biết, khu vực xung quanh không có đình đền, miếu mạo hay dấu tích công trình nhân tạo. Đường vào vô cùng khó khăn, xe máy không thể đi tới tận nơi nên anh tin rằng, khối đá này hoàn toàn không phải do con người tạo nên.

Phía dưới cùng có 4 tảng đá kích thước khác nhau ghép lại, tạo thành phần bệ rộng khoảng 15m. Ảnh: Trần Hoàn

Theo anh Thanh, trước đây, 2 tảng đá trên cùng có hình dạng khá tròn, chưa giống khuôn mặt người như hiện tại. Tuy nhiên, sau một lần bị sét đánh làm vỡ mất một phần, tảng đá trở nên đặc biệt hơn vì có hình dáng giống tượng Phật.

Tảng đá dưới cùng có hình trụ, cao khoảng 10m, gồm 2 phiến đá lớn ép sát vào nhau như được tách ra từ một khối đá gốc. Ảnh: Trần Hoàn

Những câu chuyện huyền bí

Không chỉ mang vẻ ngoài kỳ lạ, nơi đây còn gắn với nhiều câu chuyện nhuốm màu huyền bí được người dân truyền tai nhau suốt hàng chục năm qua.

Ông Ksor Phi (SN 1956, quê Ayun Pa) cho biết, năm 1976 ông đến khu vực này làm công nhân cho Xí nghiệp vôi Chư Sê, lán trại đóng cách ngọn núi Chư Glap khoảng 2km. Theo lời ông Phi, thời điểm ấy, nơi đây vô cùng hoang vu, cây cối rậm rạp, thú dữ thường xuyên xuất hiện nên rất ít người dám tới gần.

Người đàn ông đã gắn bó nửa thế kỷ với khu vực này kể rằng, vào buổi chiều tối, từ phía núi đá thường vang lên những âm thanh giống tiếng người trò chuyện, gọi heo gà về chuồng. Tuy nhiên trên thực tế, khu vực này hoàn toàn không có nhà cửa hay chuồng trại.

Các tảng đá được chồng lên nhau trong thế chênh vênh và kỳ bí. Ảnh: Trần Hoàn

“Mãi sau này, khi hổ báo không còn xuất hiện nữa, dân làng mới dám sang khu vực đó đào gừng rừng mang về dùng”, ông Phi kể.

Khác với giả thuyết địa chất, ông Phi cho biết từng nghe được câu chuyện dân gian rằng, khối đá do “người khổng lồ” tạo ra. Câu chuyện được truyền tai nhau, trong một lần đi ngang qua vùng núi có phong cảnh hữu tình này, người khổng lồ đã dừng chân nghỉ ngơi rồi nhặt các tảng đá chồng lên nhau thành hình thù kỳ lạ như ngày nay.

Theo ông Phi, gần đây nhiều người tìm đến “núi ông Phật” để tham quan, chụp ảnh và cầu bình an. Với người dân địa phương, nơi đây không chỉ là một hiện tượng đá tự nhiên kỳ lạ mà còn gắn với nhiều câu chuyện dân gian bí ẩn.

Khối đá còn gắn với hàng loạt câu chuyện nhuốm màu huyền bí. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Phạm Khắc Tiệp, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrú xác nhận, trên địa bàn có khối đá chồng lên nhau như dư luận đang quan tâm. Hiện UBND xã giao cho Phòng Văn hóa khảo sát, làm báo cáo gửi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai để xin ý kiến đối với thắng cảnh tự nhiên độc đáo này.