Gây xôn xao bởi “món nợ cũ”

Ngoài vụ lùm xùm sao kê số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ con trai chữa bệnh, mẹ bé Bắp – chị Lê Thị Thu Hòa (SN 1997, Ninh Thuận) liên tục bị gọi tên trong những sự việc khác. Gần đây nhất là clip bị đồng nghiệp cũ đòi nợ.

Cuộc gọi đòi nợ mẹ bé Bắp được quay lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Video được một nam TikToker chia sẻ trên trang cá nhân, ghi lại cảnh một phụ nữ gọi điện cho chị Hòa đòi nợ khoản tiền chị đã vay trước đó. Người phụ nữ này còn nhắc đến khoản tiền 500 triệu đồng một mạnh thường quân gửi tặng bé Bắp và muốn chị Hòa nhân đó trả nợ luôn.

Đáp trả việc đòi nợ, chị Hòa khẳng định bản thân chưa có điều kiện trả. “Em có là em trả liền chứ nợ chị 1 triệu, 2 triệu làm gì”, chị Hòa trả lời người phụ nữ.

Ngoài ra, trong cuộc gọi này, chị nhấn mạnh không hề có chuyện dùng tiền của các nhà hảo tâm để trả nợ 2 tỷ đồng cho bố mẹ. Toàn bộ số tiền từ thiện nhận được đều được dùng để chi trả chi phí chữa bệnh cho bé Bắp.

“Em mà có thì 2 triệu em chẳng tiếc, chẳng qua là em không có thôi. Mấy hôm nay em phải chống cự với cộng đồng mạng rất đau đầu... Chuyện bé Bắp xong xuôi, em về nhà em sao kê đầy đủ. Em quá mệt mỏi rồi”, chị nói.

Cũng trong video, chị Hòa có một số câu nói gay gắt như: “Chị muốn thì chị lên cộng đồng mạng kêu tụi nó trả cho chị...”; “Chị làm như vậy thì xác định là em sẽ không bao giờ trả cho chị luôn”...

Video ngay sau khi đăng tải được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trao đổi với PV VietNamNet, chị Hòa cho hay, chị nhận được cuộc gọi từ người đồng nghiệp cũ vào ngày 26/2. Tuy nhiên, chị không ngờ cuộc trò chuyện này bị quay lại và đăng tải trên mạng xã hội.

“Tôi không hiểu ý đồ của họ là gì, tôi rất mệt mỏi”, chị Hòa nói.

Người phụ nữ trong video là đồng nghiệp cũ của chị Hòa. Cách đây 3 năm, trong quá trình làm việc chung, đôi bên phải bỏ tự bỏ tiền túi ra để xử lý một vài sự cố. Chị Hòa từng được đồng nghiệp ứng trước một số tiền và hứa sẽ trả dần.

“Tôi không nhớ cụ thể số tiền vì mỗi lần chị ấy nói ra một con số. Tôi khẳng định không có chuyện dùng tiền của các mạnh thường quân để trả nợ riêng. Nếu tôi làm vậy thì người ta đâu có cơ hội quay video này”, chị Hòa nói.

Các thành viên trong gia đình kêu gọi ủng hộ bé Bắp

Mạng xã hội những ngày gần đây cũng lan truyền thông tin không chỉ chị Hòa, mà các thành viên khác trong gia đình cũng đem số tài khoản cá nhân lên mạng xã hội để kêu gọi ủng hộ bé Bắp.

Thông tin này khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người để lại bình luận gay gắt, cho rằng việc một em bé bị bệnh, cả gia đình đứng lên kêu gọi từ thiện là vô lý.

Hình ảnh mới nhất của hai mẹ con bé Bắp. Ảnh: FBNV

Về sự việc này, chị Hòa giải thích: “Thời điểm đó, bé Bắp mới phát bệnh. Chị gái tôi có nhắn tin cho bạn bè thân quen, nhờ mọi người giúp đỡ để có tiền cho Bắp nhập viện. Thế rồi mọi người truyền tay nhau, các bạn của chị đăng bài nhờ bạn bè giúp và có đăng kèm số tài khoản của chị.

Số tiền chị tôi nhận được là hơn 12 triệu đồng. Bạn bè em trai tôi hùn lại được hơn 4 triệu đồng, chứ không có chuyện nhận được số tiền khổng lồ như đồn đoán”.

Give.Asia chuyển tiền quyên góp ủng hộ bé Bắp cho em bé khác

Chiến dịch "A Mother's Fight for M.H.: A Story of Love, Sacrifice, and Hope" (tạm dịch: Cuộc chiến của một bà mẹ vì M.H.: Câu chuyện của tình yêu, sự hy sinh và hy vọng) đã được khởi xướng trên Give.Asia. Theo đó, số tiền mục tiêu là 1,8 tỷ đồng và số tiền đạt được là gần 400 triệu đồng.

Tuy nhiên, trưa 25/2, trước phiên livestream sao kê của Phạm Thoại, Fanpage của Give bất ngờ thông báo dừng chiến dịch với lý do “Trước sự tiến triển của cậu bé, mẹ của M.H. đã thông báo với chúng tôi rằng không cần phải gây quỹ thêm nữa”.

Mới đây, trên website chính thức, Give.Asia thông báo, do tình huống bất ngờ và tranh cãi liên quan đến mẹ bé Bắp, số tiền quyên góp được từ chiến dịch này sẽ được chuyển sang cho một em bé Việt Nam khác cũng đang điều trị tại Singapore.

Thông báo mới nhất trên website Give.Asia. Ảnh chụp màn hình

Chị Hòa đã biết thông tin này.

“Họ nói vậy thì chẳng khác nào nói bé Bắp không điều trị bệnh. Họ cũng tự ý chia sẻ hình ảnh của con tôi mà không thông báo với tôi bất kỳ điều gì.

Còn số tiền từ thiện được chuyển cho bệnh nhi nào cũng là tốt đẹp. Tôi xem như đó là cái duyên bé Bắp được cô chú cho và Bắp chia sẻ lại cho bạn khác”, chị Hòa nói.

Chị Hòa phủ nhận việc yêu cầu Give.Asia dừng chiến dịch gây quỹ. Trước đó, sự việc lùm xùm sao kê từ thiện đã được bình luận trực tiếp vào trang Fanpage của Give.Asia. Một y tá của bệnh viện đã hỏi chị có phải lừa đảo hay không khiến chị suy sụp tinh thần.

Lo lắng bị các bác sĩ, y tá hiểu lầm, ảnh hưởng đến quá trình điều trị của bé Bắp, chị đã xin Fanpage khóa bình luận. Khi biết họ không thể khóa bình luận, chị đã xin gỡ bài kêu gọi.

Đến nay, sự việc ồn ào liên quan đến mẹ bé Bắp vẫn nhận được nhiều sự quan tâm.