Tháng 8/1984, Cristina (khi đó 18 tuổi) quyết tâm rời quê nhà ở Florence (Italia) để tới London (Anh) học tập. Trên chuyến bay, cô tình cờ ngồi cạnh một chàng trai "hợp gu". Anh vui vẻ, thân thiện và dường như cũng quan tâm đến Cristina.

Bức ảnh Matt chụp cho Cristina vào ngày 26/8/1984. Ảnh: CNN

Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Heathrow, chàng trai ngỏ lời hẹn: “Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé, uống cà phê và đi dạo một chút. Gặp nhau ở quảng trường Trafalgar lúc 11h sáng nhé”.

Cristina đồng ý ngay không chút do dự. Ngày hôm sau, cô háo hức đến điểm hẹn, trong lòng ngập tràn hy vọng. Nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đám đông ở Trafalgar vẫn nhộn nhịp, còn chàng trai ấy không bao giờ xuất hiện.

Cuối cùng, Cristina buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình đã bị cho “leo cây”. Với một cô gái trẻ mới xa nhà lần đầu, cảm giác ấy vừa hụt hẫng, vừa buồn bã.

Cristina quyết định đi dạo quanh quảng trường cho khuây khỏa. Nhờ đó, cô đã gặp được một chàng trai khác, người sau này trở thành bạn đời của Cristina.

Ngoại hình lãng tử của Matt đã thu hút sự chú ý của cô gái Italia. Ảnh: CNN

"Sự chú ý của tôi bất ngờ hướng về một anh chàng đẹp trai có mái tóc lãng tử, đang ngồi đọc sách giữa những con sư tử đá", Cristina kể về ấn tượng khi nhìn thấy Matt Reinecke lần đầu tiên. Cô tiến lại gần, bắt chuyện và làm quen với anh.

Nhớ lại cuộc gặp gỡ định mệnh 40 năm trước, Matt (khi ấy 20 tuổi) cho biết trước đó anh cùng gia đình đã bay từ Mỹ tới Anh để du lịch. Vì bản thân anh cũng chú ý đến Cristina nên thấy "rất vui khi thấy cô ấy ra bắt chuyện".

Ngôn ngữ là rào cản duy nhất trong buổi trò chuyện kéo dài suốt 2 giờ sau đó của họ. Cristina đôi khi không hiểu đối phương nói gì.

Cả hai liên tục gặp gỡ trong 2 ngày cuối cùng Matt ở lại London. Ảnh: CNN

Sau khi chia tay, Matt ngỏ ý muốn gặp lại Cristina ngày hôm sau ở bên ngoài nhà ga Bond Street. Bố mẹ Matt biết con có cuộc hẹn, nên giả vờ vô tình đi ngang qua chỗ hẹn để có thể nhìn thấy mặt cô gái, cũng như vẫy tay chào cặp đôi.

Ngày hôm ấy, cả hai trao nhau nụ hôn đầu. Tuy nhiên, Matt cùng gia đình khi đó cũng sắp kết thúc chuyến thăm nước Anh.

Trước khi về Mỹ, anh đưa cô 1 lá thư và dặn chỉ mở sau khi về đến phòng. Trong thư có dòng: "Anh không thể chịu được suy nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại em nữa". Cristina bật khóc nhưng cô tin một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau.

Thời gian đầu xa cách, cả hai cố gắng liên lạc với nhau bằng thư, vì chi phí gọi điện thoại khi đó còn quá đắt đỏ.

Matt và Cristina gặp lại nhau ở Florence sau 2 năm xa cách. Ảnh: CNN

Năm 1986, Matt tiết lộ việc anh dự định đến Hy Lạp du lịch và ngỏ ý muốn đến thăm Cristina và bố mẹ cô tại Florence.

Ấn tượng ban đầu của cha mẹ Cristina về chàng trai người Mỹ không mấy tốt đẹp. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, họ đã "vô cùng quý Matt".

2 vợ chồng trong một chuyến du lịch tới Hy Lạp sau này. Ảnh: CNN

Thay vì tới Hy Lạp như dự định, mùa hè năm đó, Matt ở lại Italia với bạn gái suốt 3 tháng. Cuối năm 1986, Cristina đến Mỹ lần đầu tiên.

Sau nhiều lần bay qua bay lại giữa Đại Tây Dương, Matt và Cristina chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 1988. Sau đó, họ chuyển đến Italia định cư lâu dài.

Vợ chồng Matt - Cristina chụp hình cùng 2 con. Ảnh: CNN

Hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ hơn 40 năm trước đã giúp họ thành đôi, cả Cristina và Matt đều tin rằng cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu dù đôi khi mọi thứ diễn ra thật vô lý.

"Bạn có thể tìm thấy hạnh phúc ở những nơi xa lạ nhất nếu bạn tìm được đúng người", Matt chia sẻ.





