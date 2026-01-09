Phi Ngọc Ánh sinh năm 1987, vốn không phải là cái tên xa lạ với khán giả yêu thích dòng phim hành động. Xuất phát điểm từ võ cổ truyền và Vovinam, nữ diễn viên đã đi ngược lại mong muốn của cha mẹ để dấn thân vào con đường "đánh đấm".

Một cuộc gặp gỡ định mệnh với đạo diễn Quốc Thịnh đưa cô đến với nghề cascadeur (diễn viên đóng thế) chuyên nghiệp.

Diễn viên Phi Ngọc Ánh - nữ diễn viên hành động nổi bật hiện nay.

Suốt 20 năm làm nghề, Phi Ngọc Ánh nổi tiếng về độ gan lì, chưa từng bó tay trước những thử thách khó. Cô không ngại nhảy từ tầng 3, đu dây từ nóc nhà hay đóng cảnh văng ra khỏi xe container đang chạy.

Do đặc thù công việc rủi ro cao, diễn viên gặp không ít tai nạn như gãy xương, lột da tay. Phi Ngọc Ánh cũng từng gặp vụ nổ dưới chân lúc quay phim khiến cô bị ù tai suốt 3 tuần.

Nỗ lực nghề của Phi Ngọc Ánh được ghi nhận vào năm 2016, cô được trao giải thưởng Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á tại Hàn Quốc.

Khi sự nghiệp đang ở độ chín muồi, những bi kịch cuộc đời liên tiếp ập đến Phi Ngọc Ánh: Mẹ mất, hôn nhân tan vỡ, bản thân bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp...

Diễn viên đối diện loạt biến cố bệnh tật, mẹ mất, đổ vỡ hôn nhân...

Sức khỏe giảm sút nghiêm trọng với những triệu chứng run chân tay, mất thăng bằng và khàn tiếng khiến Ngọc Ánh buộc phải từ chối nhiều dự án phim. Không thể đi làm, kinh tế kiệt quệ, nữ diễn viên phải đi mượn tiền để nuôi 2 con nhỏ và trang trải cuộc sống thuê trọ.

Chia sẻ với VietNamNet, Phi Ngọc Ánh kể quãng thời gian qua phải đối diện nhiều biến cố. Hồi tháng 10/2025, diễn viên và chồng xảy ra xô xát, khiến cô bị sưng mặt, gãy xương mũi.

Nữ diễn viên nói 3 tháng qua, cô vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Vụ việc như cú sốc tinh thần lẫn thể chất khiến cô ám ảnh mỗi khi nghĩ đến. Hiện cô đã nộp đơn ly hôn nhưng thủ tục kéo dài do cả 2 có sự tranh chấp về tài sản, quyền nuôi con.

"Có những ngày tôi mệt mỏi, ngồi trong bóng tối khóc vì bất lực. Tôi luôn cố gắng, không sợ cực, mỗi ngày thức dậy từ 3 giờ sáng nấu bún bán, làm thêm nhiều việc nhưng mọi thứ chưa thể khá hơn", cô tâm sự.

Hai con là động lực để Phi Ngọc Ánh vượt qua biến cố.

Phi Ngọc Ánh có lúc muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến 2 con, cô tự nhủ phải vực mình dậy. Diễn viên luôn động viên bản thân còn may mắn so với nhiều người bất hạnh, cơ nhỡ ngoài kia.

Sau những ngày tháng bền bỉ điều trị và rèn luyện thể thao, Phi Ngọc Ánh đã dần ổn định sức khỏe để trở lại màn ảnh. Dù thể lực hiện tại chỉ đạt khoảng 80% so với trước đây và vẫn phải duy trì uống thuốc nhưng cô tự tin tinh thần vững vàng để làm việc.

Phi Ngọc Ánh trở lại đóng phim, mong trả hết nợ và lo cho 2 con.

Mới đây, cô góp mặt trong series Phim ngắn cuối tuần của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Trong tập phim Bài học của con, nhân vật của Phi Ngọc Ánh có những trăn trở về sự thấu hiểu giữa các thế hệ trong gia đình.

Còn với phần Cơm sôi nhỏ lửa, cô hóa thân thành một nữ giám đốc bận rộn tìm lại giá trị của bữa cơm gia đình - một hình ảnh phản chiếu chính quan niệm sống của cô: Công việc là đam mê nhưng gia đình mới là bến đỗ không bao giờ được phép bỏ rơi.

Ngoài đóng phim, nữ diễn viên mở thêm quán bún bò để kiếm thêm thu nhập.

Hiện dù vẫn phải ở nhà thuê và miệt mài trả nợ, Phi Ngọc Ánh vẫn lạc quan với tiệm bún bò nhỏ để kiếm thêm thu nhập nuôi con.

"Tôi khóc cho đã rồi vực mình dậy vì nếu gục ngã sẽ không có ai lo cho con. Giờ tôi cần nhất sự bình yên để làm việc kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình", diễn viên kể.

Trailer "Phim ngắn cuối tuần" có Phi Ngọc Ánh đóng

Ảnh, clip: NVCC