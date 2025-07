Ngày 23/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 1984, ở Hà Nội) mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, chị Lê D. (SN 1986, ở Hà Nội) và em trai là Lê Công Dân (SN 1984) có mẹ là bà Thái Thị H. (SN 1956) bị đối tượng (không rõ lai lịch) lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng thông qua mạng xã hội.

Sau khi bị lừa, anh Dân đã liên hệ với bạn học là bị cáo Đức (khi đó đang công tác ở H46 - Bộ Công an) để hỏi ý kiến về vụ việc. Đức hướng dẫn anh Dân gửi đơn đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP Hà Nội.

Anh Dân đã trao đổi lại với chị gái và gia đình anh làm theo hướng dẫn của cựu cán bộ công an, bà H. đã đến PC02 gửi đơn tố giác và được thụ lý giải quyết theo quy định.

Đến đầu tháng 9/2022, Đức gọi điện cho anh Dân hỏi vụ việc được giải quyết đến đâu rồi và anh Dân nói vẫn chưa có kết quả, chưa lấy lại được tiền. Thấy vậy, Đức nói với anh Dân: “Việc này phải nhờ anh em trong ngành giúp thì mới có kết quả, bình thường họ không làm đâu”.

Bị cáo còn hứa hẹn có người quen làm bên an ninh mạng, sẽ có cách để lấy lại được tiền đã mất bằng cách đưa 300 triệu đồng để đi nhờ “anh em bên an ninh mạng”.

Tin tưởng Đức đang công tác trong ngành công an có thể giúp gia đình mình lấy lại được tiền đã bị lừa đảo chiếm đoạt, ngày 9/9/2022, chị D. đã chuyển khoản 300 triệu đồng vào tài khoản của bị cáo Đức.

Sau đó, cựu cán bộ công an gọi điện cho anh Dân nói phải đưa thêm 200 triệu đồng để “anh em” của Đức mua “lỗ hồng bảo mật", "hack" vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo để lấy lại tiền. Do tin tưởng bị cáo, chị D. đã đưa thêm 200 triệu đồng cho em trai để anh Dân đưa tiền cho bị cáo Đức.

Sau khi nhận 500 triệu đồng, bị cáo Đức hứa hẹn trong thời gian 4 tháng sẽ giúp gia đình chị D. lấy lại được số tiền lừa đảo, tối thiểu là 800 triệu đồng.

Đức khai, sau khi nhận tiền của chị D., bị cáo đưa tiền cho một cán bộ công an tên C. (SN 1988, công tác tại Bộ Công an) để nhờ anh này giúp. Cáo buộc cho rằng, việc đưa tiền cho anh C., hai bên không viết giấy biên nhận, không có ai chứng kiến. Sau đó, anh C. không giúp được, Đức cũng không trả lại tiền cho chị D.

Hết thời gian cam kết, gia đình chị D. không nhận được số tiền như Đức hứa hẹn nên chị yêu cầu bị cáo trả lại tiền. Vì bị cáo đưa ra nhiều lý do trì hoãn, không trả lại tiền nên ngày 8/3/2023 chị D. đã gửi đơn tố giác cựu cán bộ công an Nguyễn Văn Đức đến Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội.

Được biết, tháng 12/2023 và 12/2024, Đức từng bị tòa án 2 lần tuyên phạt án tù về tội Trộm cắp tài sản.