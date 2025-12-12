Sau gần 20 năm rời xa ánh đèn sân khấu, siêu mẫu Ngọc Nga trở lại với hàng loạt dự án điện ảnh và thời trang. Chia sẻ với VietNamNet, cô bật mí về cuộc hôn nhân đổ vỡ, hành trình tìm lại hạnh phúc và cách nuôi dạy 3 con.

Từ vũ công múa đến "ngọc nữ" sàn catwalk

Sinh năm 1979, Ngọc Nga bước vào nghệ thuật từ năm 1994 khi mới 15 tuổi. Xuất thân từ múa, cô theo học biên đạo Tấn Lộc tại vũ đoàn. Nhưng định mệnh đưa đẩy cô nghiêng hẳn về phía thời trang, trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ vàng người mẫu Việt Nam những năm 2000 cùng với Xuân Lan, Dương Yến Ngọc, Anh Thư, Ngọc Thúy...

Nhớ về những kỷ niệm đẹp nhất, Ngọc Nga xúc động kể lại chuyến lưu diễn ở Châu Âu cùng các chị em người mẫu vào đầu những năm 2000. Cô tâm sự: "Lúc đó ai cũng ngờ nghệch, mới lớn nên vui lắm. Cái vui ngây thơ, không giống như bây giờ".

Ngọc Nga (ngoài cùng bên phải) và dàn diễn viên "Những cô gái chân dài".

Tuy nhiên, khi nhìn lại, cô cũng nuối tiếc vì thời điểm đó còn trẻ, chưa biết trân quý những khoảnh khắc quý giá ấy. Ngọc Nga thừa nhận trong giai đoạn đỉnh cao, cô không bao giờ nghĩ sẽ không thể lặp lại những kỷ niệm đẹp đó trong đời.

Ngọc Nga trong phim "Những cô gái chân dài":

Vết sẹo tình đầu và hành trình chữa lành

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Ngọc Nga với một vũ công, biên đạo múa - người hơn cô 11 tuổi và cũng là thầy dạy múa không có một kết thúc có hậu như nhiều người mong đợi.

Ngọc Nga tiết lộ mình là người chủ động, từ việc tiến tới hôn nhân cho đến khi kết thúc. Vết sẹo từ sự đổ vỡ ảnh hưởng đến cách cô đối xử với tình yêu sau này.

Khi gặp Lindsay Burden - người chồng hiện tại người Australia kém cô 2 tuổi, Ngọc Nga thừa nhận lúc đầu không có cảm giác tin tưởng. Và người đàn ông ngoại quốc dành nhiều năm để chứng minh tình yêu chân thành, giúp Ngọc Nga dần mở lòng và tìm lại niềm tin vào hạnh phúc.

"Nếu ngày đầu yêu anh một, bây giờ yêu hơn ngàn vạn lần"

Kết hôn năm 2005, đến nay vợ chồng Ngọc Nga đã có 20 năm bên nhau. Khi được hỏi về bí quyết giữ lửa hôn nhân, cô chia sẻ không có công thức nào đặc biệt ngoài sự tôn trọng, yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau.

Trong gia đình cô, không ai là người có quyền quyết định mọi thứ. Từ việc dạy con đến quyết định kinh doanh, từ việc nhỏ đến việc lớn, hai vợ chồng đều bàn bạc với nhau.

Ngọc Nga ví mối quan hệ vợ chồng như cái rễ của cây: "Mỗi lần hai vợ chồng đi qua một biến cố, cái rễ nó sẽ mọc sâu hơn, bám chặt hơn, gắn kết hai chúng tôi với nhau càng sâu hơn".

Ngọc Nga và chồng.

Những lần đứng trên bờ vực khủng hoảng tài chính, hai vợ chồng từng không biết phải làm gì để có tiền lo cho con và cuộc sống. Nhưng chính những thử thách ấy giúp tình yêu của hai người thêm vững bền.

Ngọc Nga không giấu được niềm tự hào về ông xã Lindsay. Cô kể ngay cả mẹ ruột cũng nói thời buổi này "cầm đèn rọi đi kiếm không ra" được một người đàn ông như thế. Lindsay toàn tâm toàn ý, dành toàn bộ thời gian cho vợ con và công việc, chưa bao giờ đi ăn uống hay chơi bời với bạn bè.

Ngọc Nga tâm sự: "Sống 20 năm, cách anh đối xử cho tôi cảm giác mình là người quan trọng nhất".

3 người con tự lập, giành học bổng du học

Vợ chồng Ngọc Nga có 3 người con: William (sinh năm 2006) cao 2m, đang học ngành Quản trị kinh doanh ở Sydney University ở Australia, Edward (sinh năm 2008) cao 1,9m và Elizabeth (sinh năm 2010) cao gần 1,8m, hiện cùng học Nghệ thuật biểu diễn tại Học viện Nghệ thuật Interlochen, Mỹ.

Đặc biệt, cả ba đều tự giành học bổng khiến Ngọc Nga vô cùng tự hào. Ba con đều học giỏi và ngoan, chồng hỗ trợ rất nhiều Ngọc Nga trong việc giáo dục con cái.

Ngọc Nga nói gia đình mình đúng theo kiểu "mẹ ác ma, cha thiên sứ". Gần gũi với con nhiều hơn, cô hiểu không thể lúc nào cũng chiều chuộng, còn Lindsay gặp con ít hơn nên mỗi lần gặp đều muốn dành trọn yêu thương cho các con.

Gia đình siêu mẫu Ngọc Nga.

Khi có vấn đề cần bàn bạc, hai vợ chồng sẽ thảo luận riêng để đưa ra quyết định tốt nhất. Khi con đã lớn, đặc biệt là sau 10 tuổi, mọi chuyện trong nhà đều phải bàn với con.

Ngọc Nga chưa bao giờ áp đặt con cái. Điển hình như trường hợp con gái Elizabeth. Dù rất có tiềm năng trở thành người mẫu nhưng con gái lại không thích nghề này mà muốn diễn xuất nhưng cô tôn trọng sở thích của con.

"Rời bỏ hào quang với nhiều nước mắt"

Năm 2005, ở đỉnh cao sự nghiệp, Ngọc Nga quyết định rời sàn catwalk, rời màn ảnh để lập gia đình. Quyết định này không hề dễ dàng. Ngọc Nga kể: "Với tôi, quyết định rời bỏ hào quang không dễ, nhiều nước mắt lắm. Khi nhìn các bạn bè, đồng nghiệp xuất hiện trên tivi, tôi lại chạnh lòng rồi khóc".

Tuy nhiên, cuộc sống thực tại với cơm áo gạo tiền, việc chăm lo con cái và gia đình cuốn trôi cô đi. Dù lui về nhưng lửa nghề trong lòng Ngọc Nga chưa bao giờ tắt, lúc nào cô cũng đam mê, muốn được đi diễn thời trang, đóng phim.

Gia đình hiện tại của Ngọc Nga.

Trong những năm tháng lui về, cô được quan sát hành trình lớn lên của con, được kề cận bên con. Đó cũng là khoảng thời gian hai vợ chồng xây dựng sự nghiệp riêng.

Cô chia sẻ: "Có nhiều cái quan trọng hơn rất nhiều so với sự nghiệp riêng. Tôi không coi đó là sự mất mát hay đau khổ quá nhiều. Đó chỉ là phần thiểu hụt cho niềm đam mê mà thôi".

Ngược lại, Ngọc Nga thấy ông trời bù đắp cho cô rất nhiều khi được cùng chồng từng ngày nhìn thấy sự nghiệp phát triển, được từng ngày nhìn các con lớn lên, được tham gia vào hành trình học hành và trưởng thành của con.

Trở lại mạnh mẽ ở tuổi U50

Vài năm gần đây, khi các con đã lớn, công việc kinh doanh cùng chồng đi vào ổn định, Ngọc Nga dần trở lại với nghệ thuật. Cô xuất hiện trong nhiều bộ phim đình đám như Chị chị em em 2, Mai của Trấn Thành, Cô dâu hào môn, Con nhót mót chồng... cùng những sải bước trên sàn catwalk tại các show thời trang như Lụa là trà hoa của nhà thiết kế Linh San.

Ngọc Nga thừa nhận bất ngờ với sự đón nhận nhiệt tình từ khán giả về sự trở lại. Khi quyết định quay lại, cô có cả sự dè dặt, lo sợ vì tính cách đã thay đổi nhiều sau nhiều năm vắng bóng.

Ngọc Nga băn khoăn liệu sự ồn ào khi quay lại có tốt cho cuộc sống hiện tại không, có ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc của gia đình, có làm xáo trộn không? Nhưng tình yêu nghề và sự ủng hộ của ông xã đã giúp cô vượt qua những lo lắng ấy.

Ngọc Nga chụp ảnh thời trang ở tuổi 46.

Ngọc Nga tâm sự Lindsay nhìn thấy được những hy sinh của cô cho gia đình thời gian qua. Sau khi vượt qua khó khăn, các con cũng lớn, ông xã ủng hộ hết lòng để cô trở lại với đam mê.

Về công việc kinh doanh, Ngọc Nga cho biết chỉ phụ chồng trong những năm đầu xây dựng sự nghiệp. Bây giờ, mọi thứ đã đi vào ổn định, công việc điều hành hàng ngày là trách nhiệm của ông xã. Con cái đã lớn nên cô có nhiều thời gian hơn cho bản thân.

Ảnh: FBNV, video: YouTube