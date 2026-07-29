Không phải cứ dính nước là hỏng, nhưng xử lý sai dễ khiến tình hình tệ hơn

Với bàn phím rời, mức độ ảnh hưởng còn tùy vào lượng nước, loại chất lỏng, thiết kế mạch bên trong và thời điểm người dùng ngắt kết nối. Nước lọc thường ít để lại cặn hơn, trong khi cà phê, nước ngọt hay chất lỏng có đường dễ bám dính và gây ăn mòn lâu dài.

Vấn đề là nhiều người có phản xạ kiểm tra ngay bằng cách cắm lại, gõ thử liên tục hoặc tìm cách làm khô thật nhanh bằng nhiệt cao. Đây mới là lúc rủi ro tăng mạnh, vì nước có thể bị đẩy sâu hơn vào mạch hoặc tạo ra hiện tượng chập khi thiết bị vẫn còn ẩm.

Nếu đang dùng bàn phím máy tính qua cổng USB, Bluetooth hay kèm tablet, nguyên tắc an toàn đầu tiên vẫn là ngắt nguồn kết nối càng sớm càng tốt trước khi nghĩ đến việc kiểm tra phím còn hoạt động hay không.

Những thao tác thường gặp khiến bàn phím hỏng nặng hơn

Sai lầm phổ biến nhất là lau sơ rồi cắm lại hoặc gõ thử ngay. Dù bề mặt đã khô, hơi ẩm bên trong vẫn có thể khiến dòng điện đi qua khu vực ướt, làm tăng nguy cơ chập mạch, loạn phím hoặc phát sinh lỗi chập chờn về sau.

Lắc bàn phím quá mạnh cũng không phải cách an toàn vì chất lỏng có thể lan sang những khu vực chưa bị ảnh hưởng hoặc bị đẩy sâu hơn xuống bo mạch. Tương tự, dùng máy sấy tóc, phơi dưới nắng gắt hay đặt gần nguồn nhiệt dễ làm biến dạng keycap, vỏ nhựa, lớp cao su và các linh kiện bên trong.

Với bàn phím không dây, người dùng cũng không nên lắp pin, cắm sạc hoặc bật nguồn quá sớm. Thiết bị có thể trông đã khô bên ngoài nhưng vẫn còn ẩm ở các khe phím và khu vực mạch, dẫn đến tình trạng tự nhập ký tự, mất kết nối hoặc hỏng nặng hơn.

Tự tháo ra vệ sinh ngay chưa chắc là cách hay

Khi thấy vài phím có dấu hiệu dính hoặc phản hồi kém, không ít người chọn tự cạy phím, tháo vỏ rồi lau bên trong. Nếu có kinh nghiệm và đúng dụng cụ, việc này có thể hỗ trợ làm sạch. Nhưng với người dùng phổ thông, tự tháo quá sớm lại dễ làm gãy ngàm, lắp sai vị trí hoặc bỏ sót phần ẩm ở khu vực mạch.

Với các mẫu bàn phím cơ, bàn phím gaming hoặc thiết kế nhiều lớp, phần nhìn thấy bên ngoài thường không phản ánh hết tình trạng bên trong. Lau sạch mặt phím chưa có nghĩa là thiết bị đã an toàn để dùng lại.

Cách xử lý an toàn hơn trong những phút đầu

Điều nên làm trước tiên là ngắt kết nối. Nếu là bàn phím có dây, hãy rút cáp ngay. Nếu là bàn phím không dây, tắt nguồn và tháo pin nếu cấu trúc cho phép. Sau đó dùng khăn mềm hoặc giấy thấm khô phần nước trên bề mặt, tránh chà quá mạnh.

Tiếp theo, đặt bàn phím ở tư thế nghiêng hoặc úp phù hợp để chất lỏng có đường thoát ra ngoài tự nhiên. Không cần tác động mạnh. Quan trọng hơn, hãy để thiết bị nghỉ đủ lâu ở nơi khô thoáng thay vì nóng vội kiểm tra ngay.

Nếu chất lỏng là nước ngọt, cà phê sữa hoặc đồ uống có cặn, nguy cơ bám dính sau khi khô sẽ cao hơn nước lọc. Trường hợp này, kể cả khi bàn phím hoạt động lại, cảm giác gõ và độ bền lâu dài vẫn có thể bị ảnh hưởng nếu không được vệ sinh đúng cách.

Khi nào nên ngừng tự xử lý và mang đi kiểm tra?

Nếu bàn phím có dấu hiệu bấm không ăn, nhập một ký tự thành nhiều ký tự, đèn nền chập chờn, mất kết nối liên tục hoặc có mùi lạ sau khi làm khô, người dùng nên dừng việc thử đi thử lại. Đây là lúc việc kiểm tra chuyên sâu cần thiết hơn là cố sử dụng tiếp.

Với những mẫu giá trị cao, bàn phím cho công việc hằng ngày hoặc phụ kiện đi kèm tablet, cách an toàn là ưu tiên đánh giá đúng mức độ hư hại thay vì chờ lỗi nặng mới thay. Chẳng hạn, nhóm bàn phím Logitech hay các mẫu không dây nhỏ gọn thường được chọn cho nhu cầu làm việc linh hoạt, nên độ ổn định sau sự cố rất quan trọng.

Chọn bàn phím mới cũng nên ưu tiên độ phù hợp và bảo hành

Khi cần thay thế, người dùng nên ưu tiên đúng nhu cầu sử dụng hằng ngày: gõ văn bản, làm việc di động, chơi game hay dùng cùng tablet. Một mẫu phù hợp sẽ giúp tránh mua thừa tính năng hoặc chọn sai kiểu kết nối.

Tại Thế Giới Di Động, ngành hàng bàn phím hiện có nhiều lựa chọn từ khoảng 150.000 đồng, đồng thời đang có ưu đãi giảm đến 1 triệu đồng ở một số sản phẩm. Người dùng có thể cân nhắc các mẫu có dây, không dây, gaming, bàn phím cơ hoặc bàn phím cho tablet; đi kèm chính sách trả góp 0% và bảo hành chính hãng để yên tâm hơn khi cần thay mới sau sự cố đổ nước.

(Nguồn: Thế Giới Di Động)