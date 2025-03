Tiệm vàng Kim Bảo Trí 179 Tân Hương

Kim Bảo Trí được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu tốt nhất Việt Nam - The Best Of Vietnam 2024, qua đó khẳng định uy tín và chất lượng vượt trội trên thị trường bán lẻ ngành trang sức.

Kim Bảo Trí nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu tốt nhất Việt Nam - The Best Of Vietnam 2024. Ảnh: Kim Bảo Trí

Giải thưởng là nguồn động lực để Kim Bảo Trí không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu dịch vụ và đổi mới sáng tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Chất lượng cao, chi phí hợp lý

Nhờ phát triển từ xưởng gia công trang sức, Kim Bảo Trí liên tục cập nhật các thiết kế mới, đa dạng phong cách từ truyền thống đến hiện đại, phù hợp với xu hướng thời trang và sở thích cá nhân. Đồng thời, Kim Bảo Trí có thể tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu chi phí trung gian, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu những món trang sức cao cấp với mứ tiền công cạnh tranh ở khu vực chợ Tân Hương.

Tiệm vàng Kim Bảo Trí có mức tiền công cạnh tranh bậc nhất khu vực chợ Tân Hương

Sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu

Không chỉ nổi bật bởi mức giá cạnh tranh, Kim Bảo Trí còn thu hút khách hàng nhờ chính sách thu cũ đổi mới linh hoạt và cam kết “chuẩn” chất lượng với các dòng sản phẩm từ vàng 610, vàng trắng 750, trang sức cưới 980 đến kim cương thiên nhiên cao cấp.

Các sản phẩm của tiệm được gia công tỉ mỉ, đảm bảo chất lượng, mang lại vẻ đẹp sang trọng và cam kết mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

Thu cũ đổi mới - Giải pháp linh hoạt, tiện lợi

Với chính sách thu cũ đổi mới theo tuổi vàng, Kim Bảo Trí giúp khách hàng dễ dàng nâng cấp trang sức mà không tốn kém quá nhiều chi phí.

Cửa hàng cam kết thu mua trang sức cũ với mức giá trao đổi hợp lý, quy trình kiểm định tuổi vàng minh bạch, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng. Chỉ cần mang sản phẩm cũ đến, khách hàng sẽ nhanh chóng sở hữu món trang sức mới, hợp xu hướng mà không cần phải bỏ ra số tiền quá lớn.

Chính sách thu cũ đổi mới theo tuổi vàng tại Tiệm Vàng Kim Bảo Trí

Khuyến mãi đa dạng, ngập tràn ưu đãi

Bên cạnh mức giá hấp dẫn, Kim Bảo Trí còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với các chương trình khuyến mãi đa dạng. Các ưu đãi liên tục được triển khai theo từng dịp lễ, sự kiện đặc biệt trong năm, mang đến nhiều cơ hội mua sắm trang sức với giá tốt nhất. Đặc biệt, khách hàng thân thiết còn có cơ hội nhận voucher tri ấn hấp dẫn.

Những chính sách này không chỉ giúp khách hàng tối ưu chi phí mà còn tạo nên trải nghiệm mua sắm thú vị và trọn vẹn.

Khách hàng nhận được quà tặng từ Kim Bảo Trí

Cam kết chất lượng, dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp

Không chỉ tập trung vào sản phẩm, tiệm vàng Kim Bảo Trí còn đặc biệt chú trọng đến chất lượng dịch vụ và chế độ hậu mãi.

Bảo hành dài hạn: Sản phẩm được bảo hành theo chính sách riêng, giúp khách hàng an tâm sử dụng lâu dài.

Chế tác theo yêu cầu: Đáp ứng mọi phong cách và xu hướng, từ trang sức cá nhân đến nhẫn cưới, trang sức theo phong thủy.

Mua sắm tiện lợi: Hệ thống cửa hàng dễ dàng tiếp cận, hỗ trợ đặt hàng online nhanh chóng, thuận tiện.

Tất cả những điều này giúp khách hàng có được trải nghiệm mua sắm trọn vẹn và hài lòng khi lựa chọn sản phẩm tại Kim Bảo Trí.

Với những ưu điểm vượt trội, Kim Bảo Trí đang dần khẳng định vị thế tại khu vực chợ Tân Hương, trở thành điểm đến tin cậy cho những ai đang tìm kiếm trang sức chất lượng với giá cả hợp lý.

Công Ty TNHH Kinh Doanh Vàng Kim Bảo Trí SĐT: 0789 673 677 - 0834 34 3366 Địa chỉ: 179 - 179A Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, TP.HCM Website: https://kimbaotri.com/ Facebook: https://www.facebook.com/Tiemvangkimbaotri Tiktok: https://www.tiktok.com/@tiemvangkimbaotri

Minh Hòa