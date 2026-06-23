TS.BS Park Dong Won

Trong lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ và phục hình răng, năng lực chuyên môn cùng kinh nghiệm lâm sàng của bác sĩ điều trị là yếu tố cốt lõi quyết định sự thành bại của mỗi ca can thiệp. TS.BS Park Dong Won (Phòng khám Thanh Hằng Beauty Medi) sở hữu nền tảng chuyên môn bài bản khi tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Nha khoa thẩm mỹ tại Đại học New York (NYU) và có nhiều năm tu nghiệp chuyên sâu tại Mỹ trong lĩnh vực Implant, nha khoa thẩm mỹ cao cấp.

TS. BS Park Dong Won tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Nha khoa thẩm mỹ - Đại học New York, có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành thẩm mỹ - phục hình răng. Nguồn: NVCC

Sự kết hợp giữa tư duy thẩm mỹ tinh tế và công nghệ y khoa hiện đại đã định hình nên phương pháp làm nghề của BS. Park Dong Won. Ông theo đuổi trường phái “thiết kế nụ cười” tự nhiên, chú trọng sự cân đối tổng thể của cấu trúc gương mặt thay vì tạo ra những hàm răng trắng sứ thiếu hài hòa với màu da và cơ mặt tự nhiên.

TS. Park Dong Won theo đuổi trường phái “thiết kế nụ cười” tự nhiên, chú trọng sự hài hòa tổng thể khuôn mặt

Kỹ thuật xử lý vi phẫu và bài toán Implant toàn diện

Một trong những tiêu chí giúp BS. Park Dong Won “được lòng” khách hàng là kỹ thuật xử lý chi tiết ở các vùng tiếp xúc nhạy cảm. Trong kỹ thuật dán sứ Veneer, ông đặc biệt khắt khe ở vùng tiếp xúc giữa răng và nướu. Việc tính toán độ khít sát ở ranh giới này giúp loại bỏ hoàn toàn cảm giác cộm cấn khó chịu. Về mặt y khoa, điều này đóng vai trò quyết định giúp ngăn ngừa tình trạng đọng thức ăn, từ đó triệt tiêu các biến chứng như viêm nướu, chảy máu hay hơi thở có mùi sau nhiều năm sử dụng.

Mỗi ca điều trị đều được BS. Park tính toán tỉ mỉ nhằm loại bỏ triệt để cảm giác cộm cấn khó chịu, ngăn ngừa biến chứng viêm nướu, chảy máu, hơi thở có mùi sau nhiều năm

Đối với lĩnh vực cấy ghép Implant, BS. Park Dong Won khẳng định đây không chỉ đơn thuần là phương pháp đặt một trụ giả vào xương. Để đạt được độ bền bỉ trọn đời và sự ổn định lâu dài, ông luôn tính toán chi tiết dựa trên việc phân tích cấu trúc xương hàm, khớp cắn sinh lý, tỷ lệ cơ mặt khi chuyển động. Kết quả cuối cùng không chỉ là khôi phục khả năng ăn nhai vững chãi mà còn mang lại nụ cười tự nhiên nhất khi giao tiếp.

Tiêu chuẩn "may đo" cá nhân hóa cho từng nụ cười

Theo BS. Park Dong Won, theo xu hướng nha khoa hiện đại tại các kinh đô thẩm mỹ như Hàn Quốc và Mỹ, một nụ cười đẹp không nằm ở việc làm quá trắng hay quá khác biệt. Giá trị thật sự nằm ở sự tự tin, thoải mái khi cười nói và tương tác hàng ngày.

Đây cũng là lý do BS. Park Dong Won và Phòng khám Thanh Hằng Beauty Medi mang đến quy trình “thiết kế nụ cười” mang tính cá nhân hóa. Dáng răng, màu sắc và độ bóng của Veneer hay Implant đều được được tính toán riêng biệt dựa trên độ tuổi, giới tính, cấu trúc khuôn mặt và phong cách sống của mỗi người. Sự can thiệp có chừng mực, tôn trọng nguyên bản sẽ giúp giữ lại thần thái tự nhiên, đồng thời mang đến một giải pháp thẩm mỹ bền vững cho sức khỏe.

Phòng khám Thanh Hằng Beauty Medi 36 Tuệ Tĩnh, Hà Nội Số 9 Phùng Khắc Khoan, phường Sài Gòn, TP.HCM Hotline: 0904085588 Website: beautymedi.vn

(Nguồn: Thanh Hằng Beauty Medi)