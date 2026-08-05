XEM CLIP:

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh đội viên thực hiện nghi thức Đội với động tác không đúng quy định, được nhiều người ví là kiểu đi "cà thọt". Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, với nhiều ý kiến cho rằng nghi thức Đội đang bị "biến tướng", không đúng Điều lệ Đội.

Trao đổi với VietNamNet, anh Lê Doãn Giới, Bí thư Đoàn xã Hoằng Hóa, xác nhận đoạn clip được ghi lại tại địa phương. Theo anh Giới, clip lan truyền trên mạng chỉ phản ánh một phần sự việc.

"Tôi cũng đã xem clip. Đó chỉ là đoạn ghi lại gần 20 giây, khi đội nghi thức đang di chuyển từ bên ngoài vào khu vực khán đài. Đây không phải phần thi nghi thức Đội mà là buổi tập duyệt trước ngày thi. Có thể lúc đó bạn chỉ huy cố tình đi theo kiểu lạ để bạn bè quay clip. Khi đội vào khu vực chính thì không còn tình trạng này. Nếu có, chúng tôi đã kịp thời nhắc nhở", anh Giới nói.

Theo Bí thư Đoàn xã Hoằng Hóa, trước khi hội trại diễn ra, Đoàn xã đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghi thức Đội cho các đơn vị, đồng thời thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh trong quá trình tập luyện.

Anh Giới cũng thừa nhận phần thực hiện nghi thức của một số đội vẫn chưa đẹp, bước chân chưa đều. Đoàn xã sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong các đợt tập luyện và hoạt động tiếp theo.

Một phần hình ảnh nghi thức Đội gây tranh cãi ở Thanh Hóa. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, Ban Chấp hành Đoàn xã Hoằng Hóa đã có báo cáo giải trình gửi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Theo báo cáo, từ ngày 18-25/7, UBND xã Hoằng Hóa tổ chức hội trại thanh, thiếu nhi nhằm kỷ niệm 81 năm Ngày Hoằng Hóa khởi nghĩa giành chính quyền (24/7/1945-24/7/2026) và 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Hội trại diễn ra đúng kế hoạch với sự tham gia của 23 thôn, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Tuy nhiên, trong quá trình duyệt nội dung diễu hành, một đội nghi thức của thôn Nội Tý có đội viên chỉ huy thực hiện động tác sai quy định, gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh hoạt động Đội tại địa phương cũng như công tác Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo cũng khẳng định các hoạt động của Đoàn xã Hoằng Hóa được tổ chức đúng kế hoạch, đúng quy định.

Bà Đặng Thu Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị đã nắm sự việc và ban hành văn bản yêu cầu Hội đồng Đội các xã, phường tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các quy định về nghi thức Đội.

Theo bà Hồng, trước khi các hoạt động hè diễn ra, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội và giáo viên tổng phụ trách Đội. Những đơn vị để xảy ra sai phạm sẽ bị xem xét trong quá trình đánh giá, xếp loại công tác Đoàn, Đội cuối năm.