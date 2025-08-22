Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa Đại hội!

Trong không khí phấn khởi cùng toàn Đảng, toàn dân và quân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025); thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, các vị khách quý và đặc biệt là 300 đảng viên ưu tú đại diện cho 10.813 đảng viên của 74 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh về dự Đại hội. Kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Thưa tất cả các đồng chí! Thưa Đại hội!

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động nhanh, phức tạp; tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 cùng với biến đổi khí hậu, thiên tai diễn ra bất thường đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống, sinh hoạt của người dân; song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương và Tỉnh ủy; sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành; sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, hai tỉnh Gia Lai và Bình Định trước đây đã kiên trì thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; kinh tế hai tỉnh đều duy trì đà tăng trưởng khá, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội ổn định; đối ngoại được tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Những kết quả đó đã tạo nên tiền đề, nền tảng quan trọng để tỉnh Gia Lai (mới) vững bước cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Ngay sau khi được thành lập, đặc biệt là sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng; ban hành đầy đủ, kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc; phân công rõ người, rõ việc đối với cấp ủy viên; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đồng bộ hóa quy trình, chuẩn mực công vụ. Tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định những vấn đề lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng chính quyền, đối ngoại…

Đồng thời, bám sát, tuân thủ nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong đó, kịp thời rà soát kịch bản tăng trưởng năm 2025, phân giao chỉ tiêu đi kèm phân bổ nguồn lực cho các ngành, địa phương; đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số, nhất là tham mưu và tổ chức thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW cũng như các Nghị quyết trong “Bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị. Những vấn đề mới, vấn đề khó khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp được tập trung tháo gỡ, khắc phục; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cấp chính quyền, từ lãnh đạo đến chuyên viên làm việc dưới áp lực lớn, không kể ngày đêm, ngày lễ, ngày nghỉ với tinh thần đổi mới, kiến tạo, phục vụ, “hết việc không hết giờ”… nhờ đó, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, khá toàn diện; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững; hoạt động công vụ được duy trì thông suốt tỉnh đến cơ sở, ngày càng đáp ứng yêu cầu người dân và doanh nghiệp, tạo niềm tin và khí thế ngay từ những ngày đầu hình thành Đảng bộ mới. Ngoài ra, công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng đã được Đảng ủy quan tâm, tiến hành khẩn trương, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa tất cả các đồng chí! Thưa Đại hội

Trong nhiệm kỳ mới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, những khó khăn, thách thức đối với Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh là không nhỏ, đặc biệt là: Bối cảnh chính trị - kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Địa bàn sau sáp nhập rộng lớn, địa hình đa dạng, nhiều dân tộc, trình độ dân trí không đồng đều… đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý. Nhu cầu đầu tư cho hạ tầng, nguồn nhân lực và các lĩnh vực đột phá rất lớn trong khi khả năng cân đối nguồn lực của địa phương còn hạn chế. Hệ thống quy định pháp luật còn nhiều bất cập; hệ thống quy hoạch, cơ chế, chính sách, quy định... của tỉnh chưa được rà soát, sửa đổi, bổ sung toàn diện; áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng nhanh - xanh - bền vững, hai con số gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng là rất cao. Yêu cầu cao trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh không chỉ nhanh, chính xác, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo mà còn phải đúng trọng tâm, trọng điểm và đúng các quy định pháp luật. Những khó khăn trong việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp chưa được khắc phục triệt để, nhất là thiếu cán bộ chuyên môn tại một số vị trí quan trọng ở nhiều xã, phường; cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động cấp xã ở vùng sâu, vùng xa còn yếu; sự khác biệt về quy trình và văn hóa công vụ chưa được đồng bộ hóa kịp thời; chất lượng đội ngũ cán bộ không đồng đều. Tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng khó lường. Yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đặt ra ngày càng cao…

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng tại đại hội.

Những khó khăn, thách thức nêu trên đòi hỏi toàn Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đột phá tư duy, đổi mới, quyết liệt hành động để vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu đề ra; tôi thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng thời đề nghị Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, ngay sau Đại hội cần khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh - gọn - mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; rà soát, sắp xếp, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị; ban hành ngay các quy chế, quy trình phối hợp liên thông giữa chính quyền địa phương hai cấp; cụ thể hóa và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá độc lập theo kết quả đầu ra; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm từng tháng, quý, năm, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Thứ hai, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy gắn với nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện cam kết trách nhiệm của người đứng đầu hằng năm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ, “trên nóng - dưới lạnh”; phát huy nêu gương của cán bộ chủ chốt; đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi kết quả giải quyết công việc, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá cán bộ.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; mở rộng dịch vụ công trực tuyến và “một cửa, một cửa liên thông” thực chất; chuẩn hóa, số hóa quy trình xử lý hồ sơ; 100% văn bản trao đổi giữa cơ quan hành chính được xử lý trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật); hình thành, kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung; nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tăng cường tương tác số với người dân và doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình và kế hoạch chuyên đề, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm (đầu tư công, đất đai, tài chính - ngân sách, mua sắm công…); kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm tra, các cơ quan nội chính; bảo vệ người dũng cảm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động phòng ngừa, lấy xây là chính, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện, hành vi vi phạm, không để kéo dài, lan rộng thành sai phạm lớn.

Thứ năm, làm tốt công tác cán bộ: rà soát, bổ sung quy hoạch; đẩy mạnh luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp vị trí việc làm; đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu vị trí, ưu tiên kỹ năng số, kỹ năng quản trị công; hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ theo sản phẩm công việc, nhất là đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo hiệu quả, hiệu suất đầu ra; khuyến khích đổi mới, sáng tạo; kịp thời thay thế, bố trí lại những cán bộ yếu về năng lực, hạn chế về uy tín; đồng thời quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường làm việc liêm chính, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Thứ sáu, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; nhận diện đúng “điểm nghẽn”, “nút thắt” để có giải pháp đột phá tháo gỡ; tập trung giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư ngoài ngân sách, thúc đẩy hợp tác đối tác công - tư; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối vùng; chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tất cả các chương trình, kế hoạch phải rõ mục tiêu, rõ giải pháp, rõ nguồn lực, rõ lộ trình, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và dễ đánh giá, kiểm tra, giám sát.

Thưa các đồng chí!

Để Đại hội lần này thực sự là bước mở đầu cho một hành trình phát triển mới, tôi đề nghị Đại hội cần phát huy tinh thần đổi mới, đột phá trong tư duy, nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, thảo luận sôi nổi, dân chủ, khách quan, đánh giá toàn diện, thực chất kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, trụ cột tăng trưởng, khâu đột phá và giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030 bảo đảm tính khả thi, phù hợp tình hình mới; đồng thời nghiên cứu, thảo luận, đóng góp thiết thực vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I để hoàn thiện các văn kiện, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Ngay sau Đại hội, tôi đề nghị Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh khóa mới khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai cụ thể theo từng mục tiêu, nhiệm vụ, xác định rõ mốc thời gian và nguồn lực; phân công trách nhiệm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả”; thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ những tháng đầu, quý đầu của nhiệm kỳ.

Với truyền thống đoàn kết, khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới và quyết tâm hành động, tôi tin tưởng Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trong cải cách, hiện đại hóa nền hành chính; thi đua thực hiện thắng lợi phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, xanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Một lần nữa, chúc các đồng chí đại biểu và các đồng chí tham dự Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!