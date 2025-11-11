Ngày 11/11, TAND TPHCM (cơ sở 1) mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Việt Nhân (19 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Phạm Việt Nhân tại tòa. Ảnh: Q.H

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2/2025, Phạm Việt Nhân cùng một người tên Dũng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) rủ nhau làm thuê trên tàu cá mang số hiệu tỉnh An Giang, do ông N.T.L. (52 tuổi, ngụ phường Phước Thắng, TPHCM) làm chủ.

Ngày 6/2, tàu xuất bến từ cảng Cát Lở (phường Phước Thắng, TPHCM) cùng 12 thuyền viên, trong đó có Nhân và Dũng.

Đến khuya 8/6, khi tàu đang đánh bắt cách mũi Vũng Tàu khoảng 70 hải lý, các thuyền viên tổ chức ăn nhậu. Sau đó, Nhân lên tầng 3 cabin tàu nằm cùng Dũng, và cả hai có hành vi riêng tư.

Một lúc sau, Dũng đi xuống tầng dưới nói chuyện với các thuyền viên khác. Nhân ở trên tầng nghe được Dũng tiết lộ chuyện riêng tư của mình, dẫn đến bức xúc.

Nhân gọi Dũng xuống cabin tầng 1 để nói chuyện, rồi dùng tay tát và đấm liên tiếp vào đầu, mặt nạn nhân. Khi Dũng ngã xuống mạn tàu, Nhân nhặt một cục sắt hình chữ C gần đó đánh mạnh vào vùng đầu, gây chấn thương sọ não khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Đến sáng 9/6, thuyền trưởng điều khiển tàu quay về bờ trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Tại tòa, Nhân thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bày tỏ hối hận và xin được giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng người khác. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và chưa có tiền án, tiền sự nên tòa quyết định tuyên phạt mức án trên.