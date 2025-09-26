Trong thông cáo báo chí, Cảnh sát Liên bang Australia cho biết, vụ việc của nam hành khách 71 tuổi trên đã được đệ trình lên Tòa án Broadmeadows Magistrates ở Victoria hôm 24/9.

Ảnh minh họa: Digest's Readers

"Một nữ hành khách trên chuyến bay từ Los Angeles (Mỹ) đến Melbourne hôm 22/9, đã báo với phi hành đoàn rằng người đàn ông lớn tuổi ngồi bên cạnh có những hành vi động chạm không đúng mực, thậm chí còn luồn tay vào áo cô khi cô này đang ngủ", thông cáo nêu rõ.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, phi hành đoàn lập tức chuyển nữ hành khách sang chỗ ngồi khác trong suốt thời gian còn lại của chuyến bay, đồng thời báo sự việc cho cảnh sát.

Truyền thông địa phương cho biết, người đàn ông bị cáo buộc có hành vi khiếm nhã được xác định là Mounir Botros.

Nếu bị kết tội, ông Mounir Botros có thể sẽ phải đối mặt với án phạt lên tới 7 năm tù giam. Ảnh: The Age

"Ngay sau khi máy bay hạ cánh, ông Botros đã bị bắt giữ khẩn cấp theo quy định của luật pháp Australia", cảnh sát cho biết, đồng thời nhấn mạnh hình phạt tối đa cho tội danh có hành vi khiếm nhã mà không được sự đồng ý, là 7 năm tù giam.

Ông Stephen Cook, đại diện Cảnh sát Liên bang Australia cho biết: "Mọi hành vi gây rối, thiếu chừng mực hay không phù hợp, cả trên đất liền lẫn trên không, đều sẽ bị xử lý nghiêm".

Phiên tòa xét xử ông Botros được tạm hoãn tới ngày 20/11 để bên công tố có thêm thời gian thu thập thêm bằng chứng, theo The Sydney Morning Herald.