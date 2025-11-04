Bia Hạ Long - Món quà ấn tượng trong ngày Tết

Tết đến, ai cũng mong muốn trao gửi yêu thương và lời chúc tốt lành tới người thân cho một năm mới sung túc, bình an. Trong xu hướng quà Tết hiện đại, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên lựa chọn những món quà tinh tế, thiết thực và mang giá trị tinh thần.

Nắm bắt xu hướng trên, Bia Hạ Long giới thiệu quà Tết gửi gắm lời chúc “Quý gia vượng khí - Mã đáo thành công”, được thiết kế sang trọng với sắc xuân rực rỡ, tượng trưng cho may mắn và tài lộc. Gói trọn trong thiết kế đỉnh cao chính là hương vị đậm đà tuyệt hảo từ nguồn nguyên liệu tinh tuyển, biểu trưng cho sự gắn kết, đoàn viên và niềm vui trong mỗi cuộc gặp gỡ đầu năm.

Mỗi hộp quà Bia Hạ Long là một lời chúc: chúc tài lộc hưng thịnh và thành công viên mãn. Từ bàn tiệc gia đình đến những buổi tri ân đối tác, Bia Hạ Long luôn hiện diện như món quà tinh tế, ý nghĩa và đậm vị Tết Việt.

Với chất lượng đạt chuẩn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Bia Hạ Long khẳng định vị thế là món quà gửi trao niềm vui, lan tỏa vượng khí và mở đầu cho một năm mới an khang, hứng khởi.

Bia Hạ Long cùng chia sẻ những khoảnh khắc sum vầy ngày Tết

Trong văn hóa Tết Việt, mâm cỗ đoàn viên không chỉ là nơi hội tụ của những món ăn truyền thống mà còn là biểu tượng của hạnh phúc và sum vầy. Giữa không khí ấm cúng ấy, ly bia nâng lên trở thành lời chúc cho một năm mới tràn đầy vượng khí, là khoảnh khắc gắn kết tình thân, tình bằng hữu.

Bia Hạ Long, thương hiệu bia Việt mang hương vị đậm đà từ vùng đất Kỳ Quan, đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong mỗi dịp Tết. Không chỉ là thức uống, Bia Hạ Long còn là cầu nối cảm xúc nơi những câu chuyện được sẻ chia, những lời chúc tốt lành được gửi gắm qua từng ly bia mát lành.

Từ bàn tiệc gia đình, những buổi gặp gỡ bạn bè cho đến mâm cỗ đầu xuân, hình ảnh ly bia Hạ Long luôn hiện diện như biểu tượng của sự đoàn viên. Mỗi giọt bia không chỉ mang hương vị tinh túy mà còn là lời chúc cho sức khỏe, may mắn và thịnh vượng trong năm mới.

Tự hào là Thương Hiệu Quốc Gia Việt Nam, Bia Hạ Long tiếp tục đồng hành cùng người Việt trong mọi khoảnh khắc sum vầy. Mỗi ly bia nâng lên là một lời chúc vượng khí lan tỏa để Tết thêm trọn vẹn, để niềm vui thêm đong đầy trong từng bữa tiệc đoàn viên.

Tết này, mở lon khui lộc, rước ô tô cùng Bia Hạ Long

Tết 2026, Bia Hạ Long mang đến chương trình “Khai xuân - trúng lộc” với hàng trăm ngàn giải thưởng giá trị dành tặng khách hàng. Khách hàng có cơ hội trúng:

- 01 Giải Đặc biệt: 01 Ô tô Honda HR-V G

- 03 Giải Nhất: 01 Xe máy Honda SH Mode 125cc (phiên bản tiêu chuẩn)

- 50 Giải Nhì: 01 Xe máy điện VinFast Motio

- 100 Giải Ba: 01 Nồi chiên không dầu Philips 6.2L

- Hàng trăm ngàn Giải Tư: 01 mã nạp tiền điện thoại trị giá 10.000 đồng

Theo đó, mỗi thùng bia có sẵn thẻ cào may mắn in thông tin chương trình. Khách hàng chỉ cần cào để nhận mã dự thưởng gồm 7 ký tự chữ và số. Sau đó, tra cứu thông tin trúng thưởng bằng một trong hai cách:

Cách 1: Soạn tin nhắn theo cú pháp BHL [mã dự thưởng] gửi đến 8068 bằng số điện thoại chính chủ của Vinaphone, Mobifone hoặc Viettel.

Cách 2: Truy cập website https://doithuong2026.biahalong.com và nhập mã để tham gia. Trong vòng vài phút, hệ thống sẽ gửi kết quả trúng thưởng tự động, nhanh chóng và minh bạch.

Chương trình khuyến mại được áp dụng tại các điểm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nội, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Phú Thọ.

Sản phẩm áp dụng tham gia chương trình: Sản phẩm bia lon Hạ Long Legend, bia lon Hạ Long Legend Sleek, bia lon Hạ Long Sapphire, bia lon Hạ Long Sapphire Sleek, bia lon Sapphire Golden Sleek, bia lon Hạ Long Idol Sleek (loại lon 330ml, 24 lon/thùng).

Thông tin chi tiết: https://biahalong.com/.

Bích Đào