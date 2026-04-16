Tái định nghĩa hương vị bia ngon

Với thế hệ người tiêu dùng hiện đại, khái niệm loại bia ngon giờ đây không còn chỉ dừng lại ở vị giác, mà còn phải phù hợp với nhịp sống và cảm giác cơ thể sau khi uống. Khi lựa chọn bia, nhiều người giờ đây quan tâm hơn đến những yếu tố như sự cân bằng, nhẹ nhàng, chất bia êm mượt để dễ thưởng thức trong nhiều hoàn cảnh.

Xu hướng thưởng thức mới này song hành cùng thay đổi rõ rệt trong lối sống của người tiêu dùng thành thị khi dần hướng đến các hoạt động mang tính vận động như chạy bộ, gym, thể thao nhóm hay các hoạt động ngoài trời.

Những cuộc vui năng động đòi hỏi một loại bia phù hợp để có thể trở thành một phần trong trải nghiệm thưởng thức linh hoạt. Tuy nhiên, thị trường hiện nay vẫn còn khoảng trống trong việc đáp ứng nhu cầu giữa lối cân bằng và tận hưởng cuộc vui.

Người tiêu dùng trẻ quan tâm hơn đến những loại bia nhẹ nhàng và cân bằng

“Gu” thưởng thức mới từ Michelob ULTRA

Dòng bia Michelob ULTRA chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam, mang theo một cách tiếp cận khác biệt so với những chuẩn mực thưởng thức bia quen thuộc trước đây. Ra đời vào năm 2002 tại Mỹ từ tập đoàn bia lớn nhất thế giới AB InBev, “ngôi sao” của phân khúc bia nhẹ Michelob ULTRA nhanh chóng vươn lên trở thành thương hiệu bia uy tín tại thị trường. Trong nhiều năm liên tiếp, Michelob ULTRA duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng khi là một loại bia phù hợp với lối sống năng động và đề cao sự gắn kết.

Michelob ULTRA đã định hình một hướng đi riêng khi tạo ra loại bia đặc biệt dành riêng cho phong cách sống năng động và đề cao sự gắn kết

Tiếp nối định vị tại thị trường Mỹ, Michelob ULTRA đến với người tiêu dùng Việt Nam cùng tinh thần độc đáo “Vị bia vượt trội - Xứng tầm cuộc chơi”, như một cách định nghĩa mới về hương vị ngon vượt trội của bia với nhóm người tiêu dùng hiện đại. Michelob ULTRA ghi dấu với công thức nấu bia đặc biệt từ nguyên liệu chọn lọc gồm gạo, mạch nha và hoa bia để tạo lớp hương ngũ cốc dịu nhẹ, tạo cảm giác tươi mới ngay từ ngụm đầu tiên. Vị bia nhẹ nhàng cân bằng, độ đắng vừa phải cùng hậu vị êm mượt kéo dài.

Chính sự hài hòa tinh tế ấy tạo nên dấn ấn riêng của Michelob ULTRA - mang lại trải nghiệm đáng nhớ.

Michelob ULTRA mang đến trải nghiệm thưởng thức cân bằng, linh hoạt

Với 68 calories, 2.1g carbs (chất đường bột) và nồng độ cồn 4.2% trong lon 250ml, Michelob ULTRA mang đến một trải nghiệm thưởng thức cân bằng, linh hoạt, đủ để nâng tầm những khoảnh khắc thư giãn sau một trận thể thao cùng bạn bè, hay thời điểm khép lại một ngày dài mà không làm gián đoạn năng lượng của cả ngày.

Bên cạnh đó, hai dung tích 250ml và 330ml tiếp tục mở rộng sự tiện lợi cho nhiều phong cách thưởng thức và bối cảnh khác nhau mà vẫn giữ được dấu ấn riêng về chất lượng và trải nghiệm.

Michelob ULTRA đến với người tiêu dùng Việt Nam cùng tinh thần độc đáo “Vị bia vượt trội - Xứng tầm cuộc chơi”

Sự xuất hiện của Michelob ULTRA không chỉ bổ sung một lựa chọn bia mới trên thị trường, mà còn mở ra một cách kết nối mới giữa thưởng thức với phong cách sống, giữa tận hưởng với cảm giác cân bằng.

Ngoài trải nghiệm vị giác, “vị bia vượt trội” của Michelob ULTRA còn là khả năng đồng hành cùng nhịp sống năng động, linh hoạt và trở thành điểm kết nối giữa tận hưởng và cân bằng. Lựa chọn vị bia ngon giờ đây cũng chính là cách người tiêu dùng hiện đại thể hiện phong cách sống của mình.

Bích Đào