Bữa tiệc bóng đá không thể bỏ lỡ hè này

Mùa hè 2026 đang trở thành một khoảng thời gian đáng nhớ đối với người hâm mộ thể thao. Bữa tiệc túc cầu được mở màn bằng những trận cầu đỉnh cao của sân chơi bóng đá nam lớn nhất hành tinh - nơi các ngôi sao hàng đầu phô diễn kỹ năng đỉnh cao. Và bầu không khí hừng hực khí thế ấy sẽ được tiếp nối ngay sau đó bởi AFF Cup 2026, giải đấu mà triệu con tim Việt Nam sẽ lại cùng chung một tinh thần, hướng về một màu cờ sắc áo.

Thông qua các sự kiện thể thao quy mô này, cổ động viên không chỉ có cơ hội thể hiện sự ủng hộ đối với các đội tuyển yêu thích, mà quan trọng hơn, đây là dịp lý tưởng để gia đình, bạn bè và cả những người xa lạ cùng ngồi lại với nhau. Giữa những tiếng hò reo trước màn hình lớn hay những cái ôm vỡ òa khi bàn thắng được ghi, bóng đá đã phá vỡ mọi khoảng cách, gắn kết mọi người bằng chính tinh thần thể thao.

Đồng hành trong những khoảnh khắc thăng hoa ấy, hương vị thân thuộc của Bia Saigon là mảnh ghép không thể thiếu. Đặc biệt, trong vai trò Đối tác chính thức của các Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, Bia Saigon sẽ không chỉ đồng hành cùng đội tuyển trên hành trình chinh phục AFF Cup mà còn mang đến nhiều hoạt động kết nối người hâm mộ, để tinh thần cổ vũ được lan tỏa từ trên sân cỏ đến khắp mọi miền đất nước.

Bia Saigon đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trên hành trình chinh phục ngôi vương AFF Cup 2026.

Kết nối tinh thần bóng đá, cùng Bia Saigon hướng về AFF Cup 2026

Với đặc thù các trận cầu quốc tế lớn thường diễn ra vào khung giờ khuya theo giờ Việt Nam, việc chuẩn bị cho một đêm xem bóng trọn vẹn cũng trở thành một phần trải nghiệm không thể thiếu của người hâm mộ. Thấu hiểu nhu cầu này, xuyên suốt mùa giải vừa rồi, Bia Saigon đã bắt tay cùng GrabMart góp vui cho trải nghiệm tận hưởng bóng đá liền mạch. Chương trình ưu đãi lên đến 20% cho các đơn giao bia xuyên đêm như một “trợ thủ” đắc lực giữ lửa cho các fan túc cầu.

Anh Hoàng Bách (32 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Cả mùa giải quốc tế mới đây, nhờ có Bia Saigon và GrabMart tung deal “chớp nhoáng” ngay trước trận, anh em chúng tôi chỉ cần ngồi nhà bấm điện thoại là có ngay bia lạnh và món ngon giao tận cửa."

Không dừng lại ở đó, Bia Saigon còn kết nối cộng đồng người hâm mộ trên khắp cả nước thông qua các hoạt động tương tác trên mạng xã hội. Những minigame điểm danh xem bóng, chia sẻ cảm nghĩ về tinh thần kề vai sát cánh cùng đội bóng nước nhà không chỉ mang đến niềm vui, mà còn tạo nên một không gian để người hâm mộ cùng giao lưu, sẻ chia cảm xúc, tiếp thêm bầu không khí cuồng nhiệt, hướng tới hành trình cổ vũ Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026.

"Xem các ngôi sao thế giới thì mãn nhãn thật đấy, nhưng để chạm đến cảm xúc thì phải là lúc xem Đội tuyển Việt Nam thi đấu", chia sẻ của anh Hoàng Hải (Hà Nội) cũng là suy nghĩ của nhiều người hâm mộ nước nhà hiện tại.

Nếu những trận cầu quốc tế là nơi tôn vinh sự đa dạng của bóng đá toàn cầu, thì AFF Cup lại là sân khấu đặc biệt nơi hàng triệu trái tim Việt Nam cùng chung một nhịp đập, hướng về Đội tuyển Quốc gia. Với vai trò là Đối tác chính thức của các Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, Bia Saigon tiếp tục tạo là nhịp cầu kết nối, đưa người hâm mộ đến gần nhau hơn, để mỗi mùa bóng đá không chỉ được nhớ bởi những chiến thắng trên sân cỏ, mà còn bởi những khoảnh khắc gắn kết và tự hào được sẻ chia.

Bia Saigon - Đối tác chính thức của các Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam (2026-2029)

Chị Thu Thủy (Đà Nẵng) chia sẻ: "Mình không rành lắm về bóng đá, nhưng rất mê không khí mỗi lần đội tuyển Việt Nam thi đấu. Bình thường nhà ít có dịp tụ tập, thế mà nhờ trận bóng, nhờ lon bia mát lạnh, bỗng thấy ai nấy cũng gần gũi hơn."

Hành trình chinh phục AFF Cup 2026 của Đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu. Để tiếp sức mạnh cho các chiến binh sao vàng, tháng 8 tới đây, Bia Saigon sẽ mang đến chuỗi hoạt động tiếp lửa, những trải nghiệm tương tác và vô vàn phần quà hấp dẫn dành cho người hâm mộ.

Theo dõi Fanpage chính thức của Bia Saigon để không bỏ lỡ những hoạt động tiếp lửa sôi động trong mùa giải này!

Bích Đào