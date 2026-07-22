Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của ASEAN Cup 2026 (tiền thân là AFF Cup) khi được theo dõi trực tiếp trên hệ thống của FPT Play hay TV360. Bên cạnh đó, VTV cũng sẽ phát sóng toàn bộ giải trên các kênh VTV5, VTV7 cùng nền tảng VTVgo.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh: VFF

Việc phủ sóng cả truyền hình và nền tảng số giúp khán giả dễ dàng đồng hành cùng thầy trò HLV Kim Sang Sik trong hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu của AFF Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ mở màn gặp Timor Leste lúc 20h30 ngày 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Tiếp đó, đội sẽ trở về sân Mỹ Đình tiếp đón Singapore lúc 20h ngày 31/7, làm khách trước Indonesia lúc 20h30 ngày 3/8 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu Campuchia lúc 20h ngày 7/8.

Bước vào ASEAN Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch, tuyển Việt Nam đặt mục tiêu trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu trong kỷ nguyên mới của giải đấu.

Với lực lượng chất lượng, quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lợi thế được thi đấu hai trận trên sân Mỹ Đình, "Những chiến binh Sao vàng" được kỳ vọng sẽ giành ngôi đầu bảng để tiến sâu và tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực.

Danh sách 26 cầu thủ tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026: Thủ môn: Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai), Đặng Văn Lâm (Ninh Bình), Lê Giang Patrik (Công An TP. Hồ Chí Minh). Hậu vệ: Phan Tuấn Tài (Thể Công - Viettel), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Khổng Minh Gia Bảo (Công An TP. Hồ Chí Minh), Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội), Trương Tiến Anh (Ninh Bình), Đoàn Văn Hậu (Công An Hà Nội), Bùi Hoàng Việt Anh (Công An Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (Thép Xanh Nam Định), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Đinh Quang Kiệt (Hoàng Anh Gia Lai). Tiền vệ: Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình), Lê Phạm Thành Long (Công An Hà Nội), Lê Văn Đô (Công An Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Công An Hà Nội), Ngô Đăng Khoa (Công An TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Mỹ (Ninh Bình). Tiền đạo: Phạm Gia Hưng (Ninh Bình), Nguyễn Tài Lộc (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (Công An Hà Nội), Nguyễn Xuân Son (Thép Xanh Nam Định), Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP. Hồ Chí Minh).

Video giao hữu Việt Nam 4-0 Myanmar (nguồn: FPT Play)