Chiều 14/5, sự kiện ra mắt 30 "em xinh" thuộc chương trình Em xinh say hi diễn ra tại TPHCM. Các nữ nghệ sĩ sẽ thể hiện khả năng ca hát, sáng tác và biểu diễn tại chương trình - lên sóng từ tối 31/5.

30 "em xinh" gồm: Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Châu Bùi, DANMY, Saabirose, Pháo, Hoàng Duyên, Liu Grace, MAIQUINN, Ngô Lan Hương, Chi Xê, Han Sara, Ánh Sáng, Yeolan, LyHan, Mỹ Mỹ, Lamoon, Muộii, Lyly, Lâm Bảo Ngọc, Vũ Thảo My, Đào Tử A1J, Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Bảo Anh, Miu Lê, 52Hz, Orange, Juky San, Phương Ly.

Từ trái qua: Bích Phương, Bảo Anh, LyLy, Phương Mỹ Chi, Orange, Mỹ Mỹ, Châu Bùi.

Miu Lê và Châu Bùi.

Sự kiện còn có sự xuất hiện của các "anh trai" Rhyder, Jsol, Negav, Nicky. Các "em xinh" chia sẻ về hành trình và kỳ vọng của mình khi tham gia chương trình. Bích Phương thừa nhận từng lo lắng vì lớn tuổi nhất trong dàn nghệ sĩ. Sau khi ghi hình live stage 1, giọng ca Nâng chén tiêu sầu thấy đây là lợi thế vì luôn được đàn em chào đón, tôn trọng. Cô ngầm khẳng định đã chọn đúng chương trình để tham gia.

Bích Phương khẳng định đã 'chọn đúng nơi để đến'.

Tiên Tiên chia sẻ kỷ niệm được các fan nhí gọi là "Em Xinh Tiên Tiên". Tuy nhiên, phụ huynh đi cùng các em lại có nhận xét trái chiều về ngoại hình của cô. Giọng ca Say you do chia sẻ: "Khi tham gia Em xinh say hi, tôi 'không xinh' cũng được nhưng sẽ mang âm nhạc chất lượng đến với khán giả".

Phương Mỹ Chi lập tức phản bác, khẳng định đàn chị rất xinh. "Xinh" không chỉ nói về vẻ ngoài mà còn là những điều trong tâm hồn. Chủ hit Vũ trụ có anh hạnh phúc khi được đồng hành cùng 29 nữ nghệ sĩ, cho biết đã sớm kết nối, hiểu những tâm tư tình cảm của đồng nghiệp.

Phương Mỹ Chi bảo vệ Tiên Tiên:

Người yêu của rapper Binz - Châu Bùi cho biết dù đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm nhưng với âm nhạc, đây là lần đầu cô được thể hiện một phiên bản khác của bản thân.

Rapper Pháo không giấu được niềm vui vì có thêm nhiều đồng nghiệp mới, được "lên hình" nhiều hơn, mặc trang phục đẹp. Tác giả Sự nghiệp chướng cho rằng được nhận xét tương đồng về ngoại hình với "anh trai" Wean, Pháp Kiều.

Các 'em xinh' tại buổi fansign.

Giám đốc Âm nhạc JustaTee cho biết tinh thần tập thể là thách thức với các nghệ sĩ có cá tính mạnh, cái tôi cao. Đến với Em xinh say hi, các giọng ca sẽ có sự thay đổi tích cực, thực hiện những thứ vượt xa điều bản thân đã đạt được trước đó.

Buổi fansign sau sự kiện thu hút lượng lớn người hâm mộ. Các em xinh tham gia các trò chơi ngắn, thử thách vũ đạo, tạo dáng nhanh trước khi giao lưu, ký tặng khán giả. Phần thể hiện ngẫu hứng ca khúc Cứ để anh ta rời đi của Bảo Anh và Sài Gòn đau lòng quá của Hoàng Duyên gây thích thú.

28 "em xinh" có mặt tại sự kiện:

Ảnh, video: BTC, Thanh Phi