BIDV MetLife vừa ra mắt Gói dịch vụ Chăm sóc khách hàng toàn diện “An thể chất - Vững tương lai”, nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng mua bảo hiểm. Gói dịch vụ này được áp dụng cho tất cả khách hàng cá nhân của BIDV MetLife và được phân bổ theo 3 phân hạng chính: An lành, An tâm, và An khang, tùy thuộc theo từng nhóm hội viên của khách hàng.

Với 4 dịch vụ chính trong gói: Tư vấn trực tuyến, Khám sức khỏe tổng quát, Thư ký y khoa và Đào tạo/Hội thảo sức khỏe, BIDV MetLife không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản mà còn đồng hành cùng khách hàng trong việc nâng cao kiến thức, chủ động phòng ngừa và quản lý sức khỏe toàn diện. Đặc biệt, hai dịch vụ Tư vấn trực tuyến và Thư ký y khoa được khách hàng ưa chuộng nhờ sự tiện lợi và tính ứng dụng cao.

Tư vấn trực tuyến - theo dõi sức khỏe tiện lợi, tiết kiệm thời gian

Thông qua hợp tác với đơn vị đối tác có chức năng cung cấp dịch vụ y tế, BIDV MetLife triển khai dịch vụ Tư vấn trực tuyến cho phép khách hàng trao đổi với hàng nghìn bác sĩ thuộc 32 chuyên khoa.

Đại diện BIDV MetLife cho biết, quy trình thăm khám được đơn giản hóa tối đa: khách hàng đặt lịch, nhận tư vấn trực tuyến, được kê đơn và mua thuốc ngay trên app. Đặc biệt, các đơn thuốc sẽ được giao tận nhà trong vòng 3 giờ, hoặc khách hàng có thể nhận tại các hệ thống nhà thuốc đối tác.

Dịch vụ này được coi là giải pháp tối ưu với người bận rộn hoặc sinh sống ở khu vực xa trung tâm, giúp tối đa tiết kiệm thời gian di chuyển. Toàn bộ hồ sơ y tế (bao gồm lịch sử khám, đơn thuốc, kết quả xét nghiệm) cũng được lưu trữ điện tử trên ứng dụng y khoa, đảm bảo tính bảo mật và cho phép khách hàng chủ động theo dõi sức khỏe mọi lúc, mọi nơi. Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể tham gia các buổi tư vấn miễn phí định kỳ nếu có nhu cầu, từ đó được giải đáp thắc mắc và nhận hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng cá nhân.

Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ Tư vấn trực tuyến tiện lợi ngay tại nhà. Ảnh: BIDV MetLife

Thư ký y khoa - “trợ thủ” giúp thăm khám thuận tiện

Dịch vụ Thư ký y khoa cũng được BIDV MetLife triển khai thông qua sự hợp tác với các đối tác y tế chuyên nghiệp, nhằm hỗ trợ khách hàng trong toàn bộ quy trình thăm khám ngoại trú: từ đặt lịch khám, xếp hàng tại bệnh viện, thanh toán viện phí, giới thiệu bác sĩ chuyên khoa đến yêu cầu cấp đơn thuốc.

Theo BIDV MetLife, với đội ngũ thư ký với hơn 2.000 nhân viên chăm sóc được đào tạo bài bản, hoạt động 24/7, đồng thời thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe và quản lý hồ sơ y tế trực tuyến sau mỗi lần thăm khám, khách hàng có thể tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức khi thăm khám tại bệnh viện, nhất là với những người thường xuyên cần chăm sóc y tế.

Chị Mai Linh (33 tuổi, tại Hà Nội) - một trong những khách hàng đầu tiên đã sử dụng Gói dịch vụ Chăm sóc khách hàng toàn diện của BIDV MetLife cho biết: “Do tính chất công việc bận rộn, tôi từng khá e ngại việc đi khám sức khỏe vì lo mất thời gian chờ đợi. Giờ đây đã có dịch vụ Tư vấn trực tuyến giúp tôi kết nối nhanh với các bác sĩ chuyên khoa ngay trên ứng dụng. Khi cần khám trực tiếp, tôi cũng có đội ngũ Thư ký y khoa hỗ trợ tận tình từ A đến Z. Việc đi khám cũng từ đó trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn hẳn”.

Gói dịch vụ Chăm sóc sức khỏe toàn diện mới của BIDV MetLife mang tới cho khách hàng trải nghiệm theo dõi và chăm sóc sức khỏe một cách dễ dàng, thuận tiện. Ảnh: BIDV MetLife

Bà Elena Butarova - Tổng Giám đốc BIDV MetLife chia sẻ: “Sự ra mắt của Gói dịch vụ Chăm sóc khách hàng toàn diện ‘An thể chất - Vững tương lai’ là một trong những nỗ lực của BIDV MetLife trong việc không ngừng nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Thông qua việc tận dụng những giải pháp công nghệ, tiện ích, chúng tôi kỳ vọng mang đến cho khách hàng trải nghiệm theo dõi và chăm sóc sức khỏe dễ dàng, thuận tiện nhất”.

Lệ Thanh