Sinh năm 1952 tại Sài Gòn, rời gia đình từ tuổi 17 để đi theo cách mạng, bước vào điện ảnh từ những công việc âm thầm nhất rồi vươn lên thành một trong những đạo diễn nữ tiêu biểu của Việt Nam, cuộc đời đạo diễn, NSƯT Việt Linh không chỉ là câu chuyện của thành tựu mà còn là hành trình của lựa chọn, của đánh đổi và của một niềm đam mê gần như ám ảnh.

NSƯT Việt Linh.

Việt Linh không đến với điện ảnh như một giấc mơ lãng mạn. Con đường của bà bắt đầu từ rất sớm nhưng cũng khắc nghiệt. Năm 13 tuổi, bà đã nổi bật với khả năng viết lách, sớm hình thành một đời sống nội tâm phong phú. Nhưng đến năm 1968, khi vừa tròn 17 tuổi, Việt Linh đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt, đó là rời gia đình, mái trường để đi theo cách mạng. Đó không chỉ là lựa chọn của một thời đại mà còn là dấu hiệu cho thấy cá tính dấn thân, không chấp nhận an toàn.

Trong những năm ở Xưởng phim Giải phóng, Việt Linh làm công việc hậu cần - một vị trí tưởng chừng xa với nghệ thuật. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, bà lại bắt đầu “làm nghệ sĩ” theo cách riêng: viết truyện, quan sát con người, tích lũy trải nghiệm sống. Truyện ngắn Hương vú sữa đăng trên báo không chỉ là thành quả cá nhân mà còn là bước khởi đầu cho tư duy kể chuyện bằng hình ảnh sau này.

Từ năm 1970, Việt Linh bước vào điện ảnh bằng những công việc nền tảng: dựng phim, biên tập, viết kịch bản tài liệu. Đây là giai đoạn quan trọng, bởi thay vì đi thẳng vào vị trí đạo diễn, Việt Linh chọn cách “đi từ dưới lên”, học cách hiểu cấu trúc phim, nhịp điệu hình ảnh và cách kể chuyện bằng điện ảnh. Điều này lý giải vì sao sau này, phim của bà luôn có độ chắc về cấu trúc và chiều sâu về cảm xúc.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 1979 khi bà được cử sang Liên Xô học tập. Tại đây, thay vì tiếp tục theo ngành biên kịch, bà quyết định thi chuyển sang đạo diễn - một lựa chọn khó và đầy rủi ro. Nhưng chính quyết định này đã định hình con đường sáng tạo của bà. Việc được đào tạo bài bản trong môi trường điện ảnh chuyên nghiệp đã giúp Việt Linh có nền tảng vững chắc cả về tư duy nghệ thuật lẫn kỹ thuật dàn dựng.

Trở về nước trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, Việt Linh không chọn cách chờ đợi mà lao vào làm việc. Chỉ trong vài năm, bà cho ra đời liên tiếp các tác phẩm: Nơi bình yên chim hót (1986), Phiên tòa cần chánh án (1987), Một cuộc đời bị đánh cắp (1988), Gánh xiếc rong (1989)… Điều đáng nói là ở thời điểm đó, sản lượng phim toàn ngành rất thấp, nhưng bà vẫn duy trì nhịp độ sáng tác đều đặn. Điều này không chỉ cho thấy năng lực mà còn phản ánh một nội lực sáng tạo mạnh mẽ.

Trong số các tác phẩm, Gánh xiếc rong là bước ngoặt lớn. Bộ phim không chỉ thành công trong nước mà còn được quốc tế đón nhận, giành hàng loạt giải thưởng: Đạo diễn xuất sắc và Bông sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần IX (1990), giải Khán giả tại Nantes (Pháp), Bằng khen UNICEF tại Liên hoan phim Berlin (1991), Giải thưởng Lớn tại Fribourg (1992) cùng nhiều giải thưởng khác tại châu Âu. Thành công này không chỉ khẳng định tài năng của Việt Linh mà còn chứng minh rằng điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể chạm tới khán giả quốc tế bằng những câu chuyện mang bản sắc riêng.

Cảnh trong phim "Gánh xiếc rong".

Nếu Gánh xiếc rong thể hiện khả năng kể chuyện giàu tính biểu tượng thì Dấu ấn của quỷ (1992) lại cho thấy chiều sâu triết lý của bà. Bộ phim đặt ra những vấn đề về định kiến xã hội, về bản chất con người và giành giải Đặc biệt của Ban giám khảo tại LHP Việt Nam lần X (1993) cùng giải thưởng tại LHP châu Á – Thái Bình Dương. Đến Chung cư (1999), Việt Linh quay về với những câu chuyện đời thường, giản dị nhưng đầy cảm xúc, phản ánh sự chuyển mình của xã hội qua số phận con người.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của bà là phim Mê Thảo - thời vang bóng (2002) khi không chỉ kể chuyện mà còn tạo dựng một không gian nghệ thuật riêng vừa cổ điển vừa hiện đại, vừa thực vừa ảo. Bộ phim giành nhiều giải thưởng quan trọng như Giải Khuyến khích của Hội Điện ảnh Việt Nam, Giải Nhì của Tổ chức Francophonie (2003), Giải Bông hồng vàng tại LHP Bergamo cùng các giải tại LHP Việt Nam lần XIV (2004). Nhưng hơn cả giải thưởng, bộ phim cho thấy sự chín muồi trong tư duy nghệ thuật của bà.

Điểm đặc biệt trong phong cách của Việt Linh là sự kết hợp giữa cảm xúc và lý trí. Phim của bà thiên về phân tích tâm lý, đi sâu vào nội tâm nhân vật, không dựa vào kịch tính cực đoan mà tạo sức nặng bằng chiều sâu suy tư. Đây là lý do tác phẩm của bà thường mang dáng dấp “phim tác giả”, nơi dấu ấn cá nhân được thể hiện rõ rệt.

Năm 2005, biến cố xảy ra khi bà bị tai biến, buộc phải dừng công việc đạo diễn. Đây là một bước ngoặt đau đớn, bởi điện ảnh không chỉ là nghề mà còn là “nghiệp” của bà. Tuy nhiên, thay vì rời bỏ hoàn toàn, Việt Linh chọn cách tiếp tục đóng góp bằng việc viết kịch bản, biên tập và tham gia các dự án điện ảnh.

Nhìn lại toàn bộ hành trình, Việt Linh không chỉ là một đạo diễn giàu thành tích mà còn là một trường hợp tiêu biểu của “nghệ sĩ - trí thức”. Bà làm nghề bằng đam mê nhưng không cảm tính và luôn có nền tảng tri thức. Và có lẽ, chính sự kết hợp đó đã giúp bà tạo ra những tác phẩm không chỉ để xem mà để suy ngẫm.

Trong một nền điện ảnh nhiều biến động, Việt Linh chọn đi con đường riêng - chậm, chắc và sâu. Và chính con đường ấy đã khiến bà trở thành một trong những nữ đạo diễn đáng nhớ nhất của điện ảnh Việt Nam.

"Gánh xiếc rong" của đạo diễn, NSƯT Việt Linh sẽ được trình chiếu trong chương trình "Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới" tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF 2026). Chương trình quy tụ 17 tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam, trải dài từ cuối thập niên 1980 đến những năm 2010, phản ánh hành trình chuyển mình của điện ảnh song hành cùng công cuộc Đổi Mới của đất nước.