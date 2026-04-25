Theo ghi nhận chiều cuối tuần, từ khoảng 15h, dọc bãi biển Sầm Sơn đã bắt đầu nhộn nhịp người dân và du khách đổ về. Lượng người tăng nhanh theo từng giờ, đến khoảng 17h, khu vực bãi tắm đã đông nghịt, nhiều vị trí gần như không còn khoảng trống.

Người dân địa phương cho biết, dù thời tiết chưa nắng gắt và nước biển vẫn còn lạnh, lượng khách tăng đột biến chủ yếu do trùng thời điểm nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Bên cạnh đó, việc Sầm Sơn tổ chức lễ hội khai trương mùa du lịch biển với các chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa đã tạo sức hút lớn, kéo đông đảo người dân và du khách tới tham quan, tắm biển.

Ghi nhận thực tế cho thấy, phần lớn du khách là người địa phương và khu vực lân cận, lựa chọn biển làm điểm vui chơi, thư giãn cuối tuần. Tuy nhiên, do nhiệt độ chưa cao, nhiều người không xuống tắm mà chủ yếu đi dạo, chụp ảnh, tận hưởng không khí biển.

Chị Hồ Thị Huệ, một du khách đến từ Ninh Bình, chia sẻ, nước biển còn lạnh nên gia đình không tắm, thay vào đó tranh thủ dạo biển, lưu lại khoảnh khắc đẹp và chờ đến tối để xem chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa trong lễ khai trương mùa du lịch.

Một số hình ảnh du khách tắm biển Sầm Sơn ngày cuối tuần:

Du khách dạo chơi dọc bãi biển

Khu vực mỏm đá được cảnh báo cấm tắm nhưng du khách vẫn lại gần

Sóng biển mạnh khiến du khách thích thú

Em nhỏ thích thú được tắm biển

Các bạn trẻ không tắm nhưng tranh thủ check-in

Lưu lại cho mình những tấm hình đẹp nhất

Ảnh: Lê Dương