Một căn nhà trị giá 1,5 triệu USD tại bang California (Mỹ) bất ngờ bị chuyển nhượng khi chủ sở hữu hoàn toàn không hay biết.

Trớ trêu hơn, một người mua “có thật” đã đứng tên khoản vay 975.000 USD trong khi căn nhà trên thực tế không thể vào ở. Vụ việc đang khiến thị trường bất động sản Mỹ xôn xao vì mức độ tinh vi chưa từng có của chiêu thức lừa đảo mới: “bán nhà từ xa”.

Căn nhà bị bán dù chủ không hề rao bán

Theo cáo trạng do công tố viên liên bang công bố, vụ việc xảy ra tại TP Burbank, bang California. Một nhóm gồm 4 đối tượng, trong đó có môi giới bất động sản 63 tuổi Glenis Cardona, đã bị truy tố vì dàn dựng giao dịch giả mạo để chiếm đoạt tiền vay ngân hàng.

Căn nhà trị giá 1,5 triệu USD tại TP Burbank (Mỹ) bị sang tên trái phép dù chủ sở hữu chưa từng rao bán. Ảnh: Fox 11

Nhóm này bị cáo buộc sử dụng danh tính của chủ nhà, làm giả giấy tờ, căn cước, hợp đồng mua bán, hồ sơ thế chấp và cả quy trình công chứng. Đáng chú ý, chúng còn lập một giao dịch hoàn chỉnh như thật, có người đóng giả “chủ nhà” và “người mua” để qua mặt hệ thống kiểm soát.

Trước khi thực hiện phi vụ, nhóm lừa đảo còn kiểm tra kỹ tình trạng pháp lý căn nhà, xác nhận tài sản gần như “sạch”, chỉ có một khoản liên quan đến trợ cấp nuôi con. Sau đó, toàn bộ hồ sơ giả được nộp cho tổ chức cho vay.

Đáng chú ý là khoản vay vẫn được phê duyệt. Trong đó, hơn 960.000 USD được chuyển vào tài khoản công ty của Cardona; một phần số tiền này (khoảng 60.000 USD) nhanh chóng được rút sang tài khoản cá nhân dùng để mua xe hơi, phần còn lại chi tiêu mua sắm tại nhiều cửa hàng.

Câu chuyện chỉ vỡ lở khi chủ nhà nhận được cuộc gọi xác minh giao dịch từ một tiệm kim hoàn. Nhân viên nghi ngờ vì tên hiển thị không khớp thông tin nên gọi kiểm tra. Từ đó, chủ nhà mới phát hiện danh tính bị đánh cắp và căn nhà đã bị sang tên.

Các nghi phạm đang bị khởi tố về các tội danh lừa đảo ngân hàng, lừa đảo qua mạng và đánh cắp danh tính theo luật liên bang Mỹ, trong đó 3 người đã bị bắt giữ còn một người vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã; nếu bị kết án, mỗi bị cáo có thể đối mặt mức án tối đa lên tới 30 năm tù.

Người mua ‘thật’ nhưng khoản vay là ác mộng

Điểm đáng lo ngại không chỉ nằm ở việc chủ nhà tạm thời mất quyền sở hữu mà còn ở chỗ có một người mua thực sự tham gia giao dịch, tin rằng mình đang hoàn tất một thương vụ hợp pháp.

Nghi phạm thứ 4 trong đường dây "bán nhà từ xa" vẫn đang bỏ trốn, bị truy nã liên quan vụ lừa đảo bất động sản. Ảnh: Fox 11

Do ngân hàng đã giải ngân khoản vay nên người mua có nguy cơ phải đối mặt nghĩa vụ trả khoản vay gần 1 triệu USD trong khi quyền sở hữu đang bị tranh chấp. Về mặt pháp lý, đây là một “vùng xám” phức tạp, khi cả chủ nhà lẫn người mua đều trở thành nạn nhân.

Vụ việc phơi bày lỗ hổng trong quy trình xác minh danh tính và công chứng tại Mỹ, đặc biệt khi nhiều thủ tục được số hóa, ký từ xa và phụ thuộc vào xác thực giấy tờ điện tử.

Thị trường địa ốc Mỹ gần đây ghi nhận nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Năm 2025, một phụ nữ gốc Á tại Nam California tên Chloe mất hơn 517.000 USD tiền đặt cọc khi mua căn nhà 1,3 triệu USD tại thành phố Chino Hills.

Kẻ gian giả mạo công ty trung gian giữ tiền (escrow), sử dụng địa chỉ email gần giống công ty thật, chỉ khác một ký tự nhỏ. Nội dung yêu cầu Chloe chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản đính kèm.

Dù ngân hàng từng tạm ngưng giao dịch và gọi xác minh nhưng khoản tiền cuối cùng vẫn được chuyển. Khi Chloe đến văn phòng escrow thật để hoàn tất thủ tục, cô mới biết công ty chưa từng nhận được khoản đặt cọc nào.

Theo chia sẻ, email giả mạo còn đính kèm thông tin môi giới của cô, làm tăng độ tin cậy. Tài khoản lừa đảo sau đó nhanh chóng rút hết tiền dù đã bị phong tỏa tạm thời.

Các chuyên gia cảnh báo, lừa đảo bất động sản hiện không còn là những cú điện thoại sơ sài mà là các “kịch bản” được thiết kế kỹ lưỡng, nghiên cứu quy trình và thói quen giao dịch của nạn nhân.

Bất động sản tại Mỹ ngày càng phụ thuộc vào email, chữ ký điện tử, công chứng trực tuyến và chuyển khoản ngân hàng. Chính sự thuận tiện này tạo ra “cửa sổ cơ hội” cho tội phạm công nghệ cao.

Theo các luật sư địa ốc Mỹ, thủ đoạn phổ biến hiện nay gồm: đánh cắp danh tính chủ nhà để làm giả giấy tờ chuyển nhượng, giả mạo công ty trung gian escrow để chiếm đoạt tiền đặt cọc, thay đổi thông tin tài khoản trong email vào phút chót và lợi dụng kẽ hở trong xác minh công chứng từ xa.

Điểm chung của các vụ việc là nạn nhân thường không phát hiện cho đến khi tiền đã giải ngân hoặc tài sản đã sang tên.

